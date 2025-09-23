Live TV

Un român, pe lista Politico cu cei 17 europarlamentari care contează în această legislatură

Data publicării:
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
Eurodeputații se întorc din vacanță. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Lideri influenți în Parlamentul European „Duouri dinamice” 

Politico a publicat o listă cu 17 europarlamentari de urmărit în actuala legislatură, dintre cei 720 de membri ai Parlamentului European, iar printre ei se află și un român. Publicația subliniază rolul acestora în negocieri-cheie și în bătăliile politice care vor marca Parlamentul European în următorii ani.

După un an marcat de lupte interne și jocuri de putere, de tensiuni tot mai mari în coaliția de guvernare a UE și de scandalul de corupție Huawei, care a afectat reputația Parlamentului, eurodeputații se întorc dintr-o vacanță lungă pentru a începe al doilea an de muncă politică. Dar din cei 720 de membri ai Parlamentului European, doar câțiva stabilesc cu adevărat agenda, notează publicația, cei care dețin funcții importante în grupurile politice, conduc negocierile legislative sau mișcă lucrurile în culise.

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan (PPE,) se află printre numele selectate. El apare la categoria „duouri dinamice”, alături de portugheza Carla Tavares (S&D, Portugalia), cei doi fiind responsabili de negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, evaluat la 1,8 trilioane de euro.

Lideri influenți în Parlamentul European

Pe listă mai apar René Repasi (S&D, Germania), considerat numărul doi neoficial al socialiștilor, Andrzej Halicki (PPE, Polonia), omul de încredere al premierului Donald Tusk la Bruxelles, și Jeroen Lenaers (PPE, Olanda), descris drept „șeful de disciplină” al grupului.

Kinga Gál (Patrioți, Ungaria), apropiată a lui Viktor Orbán, este văzută drept motorul noii grupări de extremă dreaptă, iar Nicola Procaccini (ECR, Italia) încearcă să păstreze echilibrul în rândul conservatorilor. Fosta șefă a guvernului belgian Sophie Wilmès (Renew) rămâne, de asemenea, un nume de urmărit pe dosarele privind statul de drept.

Lista include și figuri controversate, precum Fernand Kartheiser (Luxemburg, neafiliat), fost diplomat și agent dublu, dar și voci emergente, precum Raquel García Hermida-van der Walle (Renew, Olanda), specializată pe anticorupție.

Totodată, italienii Brando Benifei (S\&D) și Alexandra Geese (Verzi, Germania) atrag atenția pentru activitatea lor pe dosarele transatlantice și digitale, în timp ce Dirk Gotink (PPE, Olanda) este descris drept „coșmarul ONG-urilor”.

„Duouri dinamice” 

Categoria „Duouri dinamice” evidențiază perechi de europarlamentari care modelează dosare importante. Pe lângă tandemul Mureșan - Tavares, sunt menționați olandezii Malik Azmani (Renew) și Marieke Ehlers (Patrioți), aflați în centrul negocierilor privind directiva returnărilor, dar și germanii Sven Simon (PPE) și Daniel Freund (Verzi), cunoscuți pentru disputele lor privind regulile de etică și transparență în Parlamentul European.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Digi Sport
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tineri la interviu pentru loc de munca
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează. Unii pentru că nu vor...
Giorgia Meloni se uită la Emmanuel Macron
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia...
aeroportul international cluj napoca_fb
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
profimedia-0858897362
Războiul ruso-ucrainean din umbră, care va continua chiar și după un...
Ultimele știri
Jocul-fenomen care îi face pe copii să uite de gadgeturi. Unele școli l-au interzis, însă. Profesor: „Le dezvoltă gândirea și atenția”
Secții de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Acte necesare pentru un vot valid
Povestea celor 14 kilometri de drum împotmoliți în birocrație. Deși există bani, contestațiile repetate la licitații frânează lucrările
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ursula von der leyen sustine un discurs
Demers fără precedent în Parlamentul European: Două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Parlamentul European.
Eurodeputații vor să modifice acordul comercial cu SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump
Roberta Metsola
Scandal în Parlamentul European. Roberta Metsola a respins inițiativa unui minut de reculegere pentru Charlie Kirk
jordan bardella si ursula von der leyen
Ursula von der Leyen, amenințată cu moțiunea de cenzură de extrema dreaptă din PE
profimedia-0945094742
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova. Cine s-a opus
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Fanatik.ro
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026