Un român, pe lista Politico cu cei 17 europarlamentari care contează în această legislatură

Politico a publicat o listă cu 17 europarlamentari de urmărit în actuala legislatură, dintre cei 720 de membri ai Parlamentului European, iar printre ei se află și un român. Publicația subliniază rolul acestora în negocieri-cheie și în bătăliile politice care vor marca Parlamentul European în următorii ani.

După un an marcat de lupte interne și jocuri de putere, de tensiuni tot mai mari în coaliția de guvernare a UE și de scandalul de corupție Huawei, care a afectat reputația Parlamentului, eurodeputații se întorc dintr-o vacanță lungă pentru a începe al doilea an de muncă politică. Dar din cei 720 de membri ai Parlamentului European, doar câțiva stabilesc cu adevărat agenda, notează publicația, cei care dețin funcții importante în grupurile politice, conduc negocierile legislative sau mișcă lucrurile în culise.

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan (PPE,) se află printre numele selectate. El apare la categoria „duouri dinamice”, alături de portugheza Carla Tavares (S&D, Portugalia), cei doi fiind responsabili de negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, evaluat la 1,8 trilioane de euro.

Lideri influenți în Parlamentul European

Pe listă mai apar René Repasi (S&D, Germania), considerat numărul doi neoficial al socialiștilor, Andrzej Halicki (PPE, Polonia), omul de încredere al premierului Donald Tusk la Bruxelles, și Jeroen Lenaers (PPE, Olanda), descris drept „șeful de disciplină” al grupului.

Kinga Gál (Patrioți, Ungaria), apropiată a lui Viktor Orbán, este văzută drept motorul noii grupări de extremă dreaptă, iar Nicola Procaccini (ECR, Italia) încearcă să păstreze echilibrul în rândul conservatorilor. Fosta șefă a guvernului belgian Sophie Wilmès (Renew) rămâne, de asemenea, un nume de urmărit pe dosarele privind statul de drept.

Lista include și figuri controversate, precum Fernand Kartheiser (Luxemburg, neafiliat), fost diplomat și agent dublu, dar și voci emergente, precum Raquel García Hermida-van der Walle (Renew, Olanda), specializată pe anticorupție.

Totodată, italienii Brando Benifei (S\&D) și Alexandra Geese (Verzi, Germania) atrag atenția pentru activitatea lor pe dosarele transatlantice și digitale, în timp ce Dirk Gotink (PPE, Olanda) este descris drept „coșmarul ONG-urilor”.

„Duouri dinamice”

Categoria „Duouri dinamice” evidențiază perechi de europarlamentari care modelează dosare importante. Pe lângă tandemul Mureșan - Tavares, sunt menționați olandezii Malik Azmani (Renew) și Marieke Ehlers (Patrioți), aflați în centrul negocierilor privind directiva returnărilor, dar și germanii Sven Simon (PPE) și Daniel Freund (Verzi), cunoscuți pentru disputele lor privind regulile de etică și transparență în Parlamentul European.

