Un șef din poliția ucraineană a fugit cu aproape jumătate de milion de dolari care erau confiscați și reprezentau probe în dosare

Șeful secției de poliție Darnitski din cadrul Direcției Generale a Poliției Naționale din Kiev, Yuri Rîbainski, nu s-a prezentat la serviciu și nu a dat niciun semn de viață. Informația a fost comunicată de Departamentul de Comunicare al Poliției din Kiev pe rețeaua socială Facebook.

Angajații Departamentului de Securitate Internă au început imediat căutarea polițistului în cadrul procedurii penale prevăzute la art. 115 alin. 1 din Codul penal al Ucrainei (ucidere intenționată cu mențiunea „dispărut fără urmă”).

„El era persoana responsabilă din punct de vedere material și avea acces la bunurile confiscate. În timpul verificării, polițiștii DVS au descoperit dispariția bunurilor confiscate”, se menționează în comunicat, potrivit agenției de presă de la Kiev.

De asemenea, a fost inițiată o procedură penală în temeiul art. 365 alin. 3 din Codul penal al Ucrainei (abuz de putere sau de autoritate de către un angajat al unui organ de drept), ancheta fiind condusă de Biroul Național de Investigații.

În același timp, canalele Telegram informează că din camera de depozitare a secției de poliție Darnițki au dispărut 400 de mii de dolari.

Ulterior, poliția din Kiev a declarat că Yuri Ryabianski a fost reținut.

„Polițistul a fost găsit în regiunea Rivne. În prezent, continuă ancheta de urgență. Ancheta ulterioară va fi condusă de Biroul Național de Investigații”, se adaugă în comunicat.

