Live TV

„Un sentiment de apocalipsă”. Vara 2026 în Europa, fereastră către viitorul sumbru al crizei climatice: caniculă, incendii, secetă

Data publicării:
Drought land
Căldură apocaliptică în Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Niveluri excepționale ale temperaturilor în toată  Europa La fel ca la COVID Un cerc vicios Apa, o resursă din ce în ce mai prețioasă

Terase pustii, obloane închise în plină zi, peisaje transformate în întinderi aride şi o căldură copleşitoare care părea să nu se mai termine niciodată: vara anului 2026 va rămâne aceea în care schimbările climatice s-au impus, brutal, în viaţa de zi cu zi a europenilor, relatează AFP, într-un amplu material.

Niveluri excepționale ale temperaturilor în toată  Europa

Multă vreme, vara a fost sezonul frumos”, cel care era așteptat cu nerăbdare. Dar anul acesta, lipsa de griji a zilelor frumoase s-a transformat adesea într-un coşmar climatic.

„Nu mai pot. (...) Valurile de căldură nu se opresc. De fiecare dată, crezi că se termină, dar de fapt revin”, mărturisea pe 11 august Ayse Gurbuz, în vârstă de 25 de ani, studentă la Lyon.

De la sfârşitul lunii mai, valurile de căldură s-au succedat, cu temperaturi adesea apropiate sau superioare pragului de 40°C.

„O reamintire brutală a consecinţelor în spirală ale crizei climatice, atât umane, cât şi economice”, avertiza încă din 27 mai Simon Stiell, responsabilul ONU pentru climă, potrivit News.ro.

Peste tot în Europa s-a instalat un nou reflex: a urmări cu anxietate cum urcă termometrul, a fi cu ochii pe buletinele meteorologice. Cu aceeaşi întrebare în minte: când se va opri asta?

Până pe 19 august, Franţa înregistrase deja 52 de zile cu valuri de caniculă, începând de la jumătatea lunii iunie - un record, în condiţiile în care vara încă nu se încheiase. Între fiecare episod, perioadele de răcoare au durat doar câteva zile.

De asemenea, peste tot în Europa, temperaturile au atins niveluri excepţionale: 45,1 °C la Andújar (Spania) pe 22 iunie, 48,4 °C la Orani (Sardinia) pe 19 iulie, sau chiar 42,2 °C în Slovacia şi 37 °C în Danemarca, recorduri absolute. Lunile iunie şi iulie au fost cele mai calde înregistrate vreodată în Europa.

Dar pentru Jean Jouzel, nu este nimic neaşteptat: Ceea ce trăim acum este ceea ce comunitatea noastră (n.r. ştiinţifică) prevede de aproximativ 30 de ani”, explică pentru AFP reputatul climatolog și fostul vicepreședinte al grupului științific al GIEC.

La fel ca la COVID

Pe 21 iunie, prima zi de vară astronomică, tonul era deja prezent: Ţara Bascilor şi opt oraşe italiene au trecut la alertă roşie de caniculă, în timp ce mai multe localităţi franceze şi-au anulat Fête de la musique”. Şcoli închise, festivaluri, transmisiuni ale Cupei Mondiale sau focurile de Sfântul Ioan anulate: vara începea prost, dar acesta era doar începutul.

Curând, a fost necesar ca oamenii să rămână acasă pentru a scăpa de căldura sufocantă.

„Îmi aminteşte de COVID”, declara pe 30 iunie Djamila, o pensionară din Paris.

Aparatele de aer condiţionat şi ventilatoarele au fost luate cu asalt. Nopţile, devenite tropicale, au epuizat nervii şi organismele oamenilor.

De la jumătatea lunii iunie până la jumătatea lunii august, în Europa au fost înregistrate peste 32.000 de decese suplimentare - e doar un bilanţ provizoriu.

Numărul persoanelor care suferă de eco-anxietate a crescut cu 2,6 milioane, potrivit unui studiu al Observatorului Eco-Anxietăţii (OBESCA).

„Am avut un sentiment de apocalipsă în această vară”, mărturiseşte Cyril Chedeville, un bărbat de 59 de ani din Gironde, departamentul din sud-vestul Franţei paralizat” de dezastrele climatice neîncetate.

Un cerc vicios

La căldură s-au adăugat furtuni, secetă şi incendii, ca într-un cerc vicios.

Din sudul Europei până în regiunile mai nordice, incendiile au mistuit aproape 600.000 de hectare până pe 12 august, stricând vacanţele şi forţând mii de oameni să se evacueze cu un nod în stomac”.

În Franţa, un mega-incendiu a devastat 42.000 de hectare în Gironde la jumătatea lunii iulie, distrugând parţial satul Le Porge. Cu câteva zile înainte, porţiuni întregi din pădurea de la Fontainebleau fuseseră cuprinse de flăcări.

În Castilia şi León (Spania), María Ángeles Cañete, în vârstă de 54 de ani, şi-a văzut cele două campinguri transformate în cenuşă. Am pierdut totul. (...) Este cel mai rău lucru care ţi se poate întâmpla în viaţă”.

Mai la nord, Belgia şi chiar Scoţia, cu un incendiu care a cuprins legendarul Arthur's Seat, nu au fost nici ele cruţate.

La aceste imagini apocaliptice se adaugă un dezastru mai insidios: seceta, care a transformat peisajele înverzite în orizonturi pustii.

La sfârşitul lunii iulie, jumătate din continent era afectat. În Franţa, Elveţia, Austria şi Slovenia, umiditatea solului a scăzut la niveluri istorice.

„Totul s-a uscat brusc (...) singurele plante care au crescut sunt măcrişul şi ciulinii, povesteşte John Pawsey, un fermier britanic de 62 de ani, în faţa câmpurilor sale de quinoa arse de soare.

Apa, o resursă din ce în ce mai prețioasă

Marile fluvii, precum Rinul, Loara sau Tamisa, au înregistrat o scădere a debitului, unele porţiuni reducându-se la un firicel subţire. Cursurile de apă şi iazurile au dispărut, lăsând în urmă pământuri crăpate. Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, care traversează sau mărgineşte cele mai multe ţări din lume - 10, iar bazinul său hidrografic cuprinde teritorii din 19 ţări, a ajuns la un nivel scăzut istoric şi a provocat oprirea centralei nucleare de la Cernavodă.

„Este un peisaj selenar şi este trist. Aş vrea să nu mai văd acest peisaj”, rezuma pe 10 iulie primarul din Morteau (Franţa), în faţa râului Doubs, deja secat.

Nivelul pânzei freatice, deşi s-a reîncărcat bine în această iarnă, a început să scadă în Franţa, în Piemontul italian şi în Spania, obligând mai multe localităţi să fie aprovizionate cu apă potabilă.

Şi pe câmpuri a lipsit cronic apa, afectând randamentele culturilor de porumb şi floarea-soarelui şi contribuind la recoltarea timpurie a strugurilor şi a cerealelor.

Pentru animale, căldura a fost uneori mortală.

„Ieri, jumătate dintre pui au murit, sufocaţi de căldură (...) În 42 de ani de carieră, n-am mai văzut aşa ceva”, povestea la sfârşitul lunii iunie pentru AFP Stéphane Delapré, crescător de păsări din Vendée.

Chiar şi pe mare, termometrul a luat-o razna. În iulie, Marea Mediterană a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie la suprafaţă măsurată vreodată pentru această lună, de 27,07 °C.

O vară infernală, care pare un avertisment. În 2100, există mari şanse ca anul 2026, dacă ne raportăm la acesta, să fie considerat «o vară normală», avertizează Jean Jouzel, făcând apel la o conştientizare”.

„Trebuie să înţelegem că ne îndreptăm spre o catastrofă dacă nu redresăm curbele emisiilor de gaze cu efect de seră”, avertizează climatologul în vârstă de 79 de ani din Bretania natală, unde termometrul a depăşit de mai multe ori 40 °C în această vară.

Citește și:

El Niño a devenit cu aproape 40% mai puternic: „Nicio țară nu este pe deplin protejată”. Avertismentul cercetătorilor

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
Principesa Margareta și Principele Radu
2
Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la...
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
3
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu...
Bundeswehr trupe germane nato germania armata
4
Trupele germane se pregătesc pentru un posibil război pe flancul estic al NATO. „Războiul...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
5
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la...
Avea un job de vis și o cunoștea toată țara, dar totul s-a schimbat după ce s-a căsătorit + ”Toate marile iubiri au un sfârșit”
Digi Sport
Avea un job de vis și o cunoștea toată țara, dar totul s-a schimbat după ce s-a căsătorit + ”Toate marile iubiri au un sfârșit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
furtună cu fulgere
El Niño a devenit cu aproape 40% mai puternic: „Nicio țară nu este pe deplin protejată”. Avertismentul cercetătorilor
pădure în Wyoming, SUA
Pădurile din zonele temperate, care au dispărut cândva în mii de ani, sunt distruse acum în câteva decenii. Cum se explică fenomenul
Student Protest In Novi Sad, Serbia - 20 Jun 2026
Cât de polarizată este scena politică europeană: cum sunt influențate convingerile de generație, gen și locul unde locuim
galeră portugheză (animal marin) pe o plajă cu turiști
„Teroarea plutitoare” a invadat plajele din Europa. Cum ajung aceste animale veninoase tot mai des în Mediterana și Atlanticul de Nord
canicula val caldura termometru
Anul 2027 ar putea deveni cel mai cald din istorie, din cauza fenomenului El Nino
Recomandările redacţiei
spărgătoare de gheață din Finlanda
Cum a ajuns o superputere ca Statele Unite să depindă atât de mult de...
cumparaturi supermarket
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la...
arme nucleare razboi atomic nuclear
Rusia acuză SUA că ia în considerare un scenariu care să implice...
Tancuri Leopard 2 în Germania
Ce s-a întâmplat cu tancurile occidentale trimise Ucrainei. Dronele...
Ultimele știri
HARTĂ Cod Galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în zone din zece judeţe
Dunărea începe să crească în Bulgaria, dar navigația rămâne dificilă. La Ruse, nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri
Kim Jong-un zguduie Armata nord-coreeană cu o remaniere amplă: cine sunt noii lideri militari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
29 de ani de la moartea prințesei Diana. Ce s-a întâmplat pe 31 august 1997 la Paris
Cancan
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de...
Fanatik.ro
Gigi Becali și Tase Becali, cele mai tari povești. „Tata mă înjura și spunea: Băi, Giogea, tu o să mori...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Marius Baciu, MM Stoica și jucătorii, întâlnire la miezul nopţii cu galeria FCSB. Ce s-a întâmplat
Adevărul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Playtech
110 km/h sau 130 km/h pe autostradă? Diferența reală de timp și consum la un drum de 500 km
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica: ”A fost împușcat, două gloanțe în cap”
Pro FM
Jennifer Lopez, cea mai fițoasă divă de la Hollywood? Cerințele bizare și ieșirile care i-au consolidat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să...
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O substanță din portocale și lămâi ar putea încetini îmbătrânirea unui organ vital. Descoperirea care i-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când stăpâna lui a făcut accident: „A ieșit pe geamul mașinii și a fugit”
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja