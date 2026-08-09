Mărturiile oamenilor dintr-un sat aproape depopulat din nordul Spaniei oferă o imagine a unei probleme care se extinde în întreaga lume occidentală: tot mai puțini copii se nasc, populația îmbătrânește, iar generațiile care intră pe piața muncii devin tot mai mici. Locuințele scumpe, carierele, insecuritatea financiară și schimbarea valorilor îi determină pe mulți tineri să amâne momentul în care devin părinți. Iar atunci când amânarea se prelungește, unii ajung să aibă mai puțini copii decât și-au dorit sau chiar să renunțe complet la ideea de a avea o familie. Guvernele încearcă să răspundă prin politici familiale și stimulente financiare, însă rezultatele sunt limitate. În acest context, imigrația a devenit una dintre principalele soluții pentru menținerea forței de muncă și a sistemelor de protecție socială, dar generează, la rândul său, controverse politice și sociale, arată Politico.

Un sat cu 31 de elevi, construit pentru 700

Ascuns printre dealurile acoperite de tufișuri din nordul Spaniei, micul sat spaniol Vilardevos pare desprins dintr-o altă epocă. În realitate, localitatea oferă o imagine a viitorului demografic cu care se confruntă o mare parte a Occidentului, se arată în reportajul publicat de Politico.

Într-o dimineață de iunie, când Yaiza Ferreiro Collazos începe ora de engleză, în fața ei se află doar opt copii. Cei mai mari sunt în clasa a șasea, ultimul an al ciclului primar, iar cei mai mici sunt în clasa a patra.

Nu este întotdeauna ușor să îi învețe pe toți împreună, spune profesoara în vârstă de 30 de ani. Dar nu există o altă variantă. Sunt prea puțini elevi pentru ca aceștia să poată fi împărțiți în clase separate.

Grădinița și școala primară „Rodolfo Nunez Rodriguez” au fost deschise în 1974 și construite pentru aproximativ 700 de copii din Vilardevos și din satele din împrejurimi. Astăzi, instituția mai are doar 31 de elevi, de la grădiniță până în clasa a șasea.

În afară de sunetul clopoțelului, clădirea este neobișnuit de liniștită, chiar și în timpul pauzelor.

Tăcerea se extinde și în sat. Cei mai mulți dintre oamenii întâlniți pe străduțele sale sunt vârstnici. Multe dintre case sunt abandonate, iar pe fațadele lor apar pancarte cu mesajul „Se vende” - de vânzare.

Vilardevos este un caz extrem, dar nu unul izolat. În întreaga Europă, natalitatea este în scădere, populația îmbătrânește, iar numărul tinerilor care intră pe piața muncii se reduce.

Un echilibru demografic tot mai greu de menținut

Statele sociale moderne se bazează pe un acord între generații. Muncitorii de astăzi finanțează pensiile și serviciile medicale pentru persoanele în vârstă, bazându-se pe faptul că, în viitor, generațiile următoare vor face același lucru pentru ei.

Fertilitatea scăzută pune însă acest mecanism sub presiune. Tot mai puțini tineri intră pe piața muncii exact în momentul în care generații numeroase se apropie de vârsta pensionării. Reforma sistemelor de pensii a devenit deja una dintre cele mai dificile probleme politice din Europa, iar sustenabilitatea sistemelor de asigurări sociale reprezintă o preocupare constantă și în Statele Unite.

Presiunile vor continua să crească pe măsură ce populația îmbătrânește. Situația obligă guvernele să se confrunte cu o întrebare tot mai urgentă: pot convinge oamenii să aibă mai mulți copii? Iar dacă nu, poate imigrația să împiedice dezechilibrul demografic să devină o criză?

De ce scad ratele natalității

Pentru ca o populație să rămână stabilă în timp, în absența imigrației, femeile trebuie să aibă, în medie, aproximativ 2,1 copii. Conform celor mai recente date Eurostat, rata fertilității în Uniunea Europeană - numărul mediu de copii pe care se estimează că o femeie îi va avea pe parcursul vieții - a scăzut la 1,34 în 2024.

În Spania, una dintre marile economii europene, rata a coborât la 1,1, una dintre cele mai scăzute valori de pe continent.

Statele Unite sunt ceva mai puțin expuse, dar se confruntă cu aceeași tendință. Rata fertilității, care a fost mult timp mai ridicată decât în Europa, a coborât mult sub nivelul necesar pentru înlocuirea populației. Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, aceasta a ajuns la 1,6 în 2024.

Mult timp, scăderea natalității nu a fost privită drept o problemă urgentă. Efectele se văd însă abia după zeci de ani. O scădere a numărului de nașteri se transformă într-o penurie de forță de muncă aproximativ o generație mai târziu. Până când școlile se golesc și sistemele de pensii încep să fie puse serios la încercare, traiectoria demografică este deja dificil de schimbat.

Europa și Statele Unite păreau, de asemenea, mai puțin vulnerabile decât unele regiuni din Asia de Est. Taiwan, Hong Kong și Singapore se confruntă deja cu rate ale fertilității de sub un copil per femeie.

Apoi apare întrebarea mai dificilă: de ce se întâmplă acest lucru?

Există numeroase explicații.

Karen Benjamin Guzzo, sociolog la Universitatea din Carolina de Nord, susține că o parte din scăderea înregistrată în Statele Unite reflectă chiar un succes al sănătății publice: americanii au devenit mai capabili să evite sarcinile în adolescență și nașterile neplanificate.

Dincolo de acest aspect, însă, situația este asemănătoare pe ambele maluri ale Atlanticului.

Locuințele sunt prea scumpe. Femeile acordă o importanță mai mare carierei. Bărbații ajung mai târziu la maturitate. Religia și-a pierdut din influență. Smartphone-urile și rețelele sociale afectează relațiile directe dintre oameni. Iar temerile legate de schimbările climatice îi fac pe unii să se întrebe dacă mai este justificat să aducă un copil pe lume.

Fiecare dintre aceste ipoteze are susținătorii săi, propriile cărți, podcasturi și argumente. Niciuna nu explică însă, de una singură, declinul.

Amânarea deciziei de a deveni părinte

Berkay Ozcan, profesor de politici sociale și publice la London School of Economics, respinge încercările de a identifica un singur vinovat.

Scăderea natalității, spune el, este rezultatul unei combinații de factori. Piețele muncii nesigure și costurile ridicate ale locuințelor joacă un rol important, la fel ca schimbarea valorilor, prelungirea perioadei de studii și așteptările tot mai mari în ceea ce privește rolul de părinte.

Toți acești factori au însă un efect comun: amânarea. Sondajele arată că tinerii își doresc în continuare, în medie, aproximativ doi copii. Mulți amână însă momentul în care devin părinți până când se simt pregătiți din punct de vedere profesional, financiar și emoțional, explică Ozcan.

Adesea, așteaptă mai mult decât intenționaseră.

Eva Beaujouan este de acord, iar concluziile sale nu se bazează doar pe experiența profesională.

Când demografa de la Universitatea din Viena avea 34 de ani, ea și partenerul ei au început să încerce să aibă un copil. Au reușit în cele din urmă cinci ani mai târziu, după ce au apelat la fertilizarea in vitro.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată, începând de la 34 de ani, că voi avea probleme”, spune Beaujouan, care are acum 48 de ani și și-a concentrat cercetările asupra parentalității târzii. Amânarea maternității și paternității nu se limitează la profesioniștii urbani cu venituri ridicate.

„Amânarea se observă acum în toate straturile sociale”, spune ea.

Reproducerea asistată poate crea, în anumite cazuri, o falsă senzație de siguranță. Poate crește șansele de concepție, dar nu poate garanta nașterea unui copil și nici nu poate elimina efectele vârstei.

„Este o procedură invazivă”, spune Beaujouan. „Este costisitoare. Creează inegalități. Nu mulți oameni își pot permite acest lucru. Și, desigur, adesea eșuează.”

Cât costă să ai un copil

Problema fertilității reflectă o contradicție economică fundamentală: copiii sunt esențiali pentru funcționarea statului social, dar reprezintă, în același timp, un cost important pentru familiile care îi cresc.

În trecut, copiii contribuiau la activitatea economică a familiei și ofereau siguranță părinților la bătrânețe. În statele sociale moderne, acest rol a dispărut în mare măsură.

„Deși a avea copii este necesar pentru funcționarea sistemului de asistență socială, aceștia nu au o funcție economică în cadrul gospodăriei”, afirmă Beaujouan.

Copiii pot aduce sens și împlinire, dar creșterea lor este costisitoare. Poate întrerupe cariere, poate reduce veniturile pe parcursul vieții și presupune cheltuieli semnificative pe o perioadă de aproape două decenii.

Creșterea unui copil costă aproximativ 320.000 de dolari pentru o familie din clasa de mijloc din Statele Unite, potrivit unor estimări ajustate la inflație și bazate pe date ale Departamentului Agriculturii al SUA.

În Marea Britanie, organizația Child Poverty Action Group estimează costul la aproximativ 250.000 de lire sterline.

Pentru o gospodărie preocupată în primul rând de securitatea financiară la pensie, acești bani ar putea genera un randament economic mai mare dacă ar fi economisiți și investiți.

Ceea ce poate părea rațional pentru o familie luată individual poate deveni însă problematic atunci când aceeași alegere este făcută de milioane de oameni.

Mai puțini angajați, mai mulți pensionari

Martin Bujard, director de cercetare la Institutul Federal German pentru Cercetări Demografice, explică problema dintr-un birou din Wiesbaden, aglomerat cu teancuri de documente. Înainte de începerea discuției, sociologul în vârstă de 50 de ani, tată a doi copii, trebuie să facă loc pentru cele două cești de cafea.

Pentru o țară industrializată, spune Bujard, calitatea vieții nu depinde în primul rând de numărul total al locuitorilor. Factorul decisiv este raportul dintre persoanele care intră pe piața muncii și cele care se pensionează.

„Dacă acest raport este aproximativ echilibrat, economia și sistemele de asistență socială funcționează”, spune Bujard. „Dacă doar câțiva tineri vin din urmă, în timp ce foarte mulți se pensionează, lucrurile devin complicate.”

Înapoi în Vilardevos, Yaiza Ferreiro Collazos rămâne în sala de clasă după terminarea orei și vorbește despre propriile planuri.

Tânăra de 30 de ani nu are copii, la fel ca toate prietenele ei. „Muncim, iar după aceea vrem să ne distrăm sau să avem timp pentru noi înșine”, spune ea.

Collazos și prietenele sale discută uneori despre întemeierea unei familii, dar o îngrijorează faptul că maternitatea ar putea însemna renunțarea la anumite lucruri.

„Dacă aș avea un copil, nu aș mai putea să-mi continui viața actuală”, spune ea. O preocupă și modul în care sarcina i-ar putea schimba corpul.

Guvernele din întreaga Europă au încercat ani la rând să facă mai ușoară decizia de a avea copii. Până acum, însă, niciunul nu a găsit o metodă sigură pentru a inversa tendința de scădere a fertilității.

Acum două decenii, Germania a lansat o extindere majoră a serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta sub trei ani. Reforma urmărea, în primul rând, reducerea decalajului dintre fosta Germanie de Vest și cea de Est.

În anii care au urmat, rata fertilității a crescut de la aproximativ 1,4 la aproximativ 1,6 copii per femeie. Apoi, progresul s-a oprit, iar rata a început din nou să scadă. În 2025, aceasta a ajuns la un nou minim istoric, de 1,32.

Ungaria s-a bazat mai mult pe stimulente financiare. Guvernul fostului premier Viktor Orbán, care s-a descris cu mândrie drept „iliberal”, a oferit părinților bonusuri și avantaje fiscale, inclusiv scutirea de la plata impozitului pe venit pentru mamele cu patru sau mai mulți copii.

Rata fertilității a crescut de la aproximativ 1,25 la începutul anilor 2010 la aproximativ 1,6 în 2021, înainte să scadă din nou, până la aproximativ 1,4.

Când campaniile de încurajare au eșuat

Nici încercările de a convinge oamenii să aibă copii nu au avut mai mult succes. În 2016, Italia a lansat campania „Ziua fertilității”. Unul dintre spoturile publicitare prezenta o tânără ținând în mână o clepsidră, alături de sloganul: „Frumusețea nu are vârstă. Fertilitatea are.”

Campania a provocat indignare.

„Este foarte dificil să dezvolți astfel de campanii”, spune Beaujouan. „Dacă le spui femeilor aflate într-o etapă mai avansată a vieții că, dacă nu încep să aibă copii înainte de o anumită vârstă, vor avea probleme, atunci ele încep să se simtă vinovate și anxioase.”

Evaluarea sa asupra politicilor de stimulare a natalității este dură.

„Nu am văzut încă nimic care să crească ratele de fertilitate”, spune ea. „Unele politici pot crea condiții rezonabile pentru a avea copii. Și dacă nu ar exista, fertilitatea ar putea fi chiar mai scăzută în unele locuri. Dar ele sunt rareori un motor al ratelor de fertilitate.”

Imigrația, soluția care schimbă problema

Există însă un factor care a modificat datele demografice acolo unde politicile familiale și stimulentele fiscale nu au reușit să inverseze tendința: imigrația.

Spania oferă probabil cel mai clar exemplu. Potrivit evoluției naturale a populației, țara ar fi trebuit să intre într-un declin demografic. În schimb, populația sa a crescut de la 46,5 milioane în urmă cu un deceniu la aproape 50 de milioane în prezent.

Muncitorii născuți în străinătate au reprezentat peste 70% din creșterea ocupării forței de muncă din Spania între 2019 și 2024, potrivit unei analize realizate de Esade, o prestigioasă școală de afaceri din Spania.

Politica de imigrație a țării nu este însă neapărat un model ușor de aplicat în restul Europei.

O mare parte a imigrației recente din Spania a provenit din America Latină, în special din Columbia și Venezuela — țări în care spaniola este limba maternă și în care creștinismul este religia dominantă.

Acest lucru nu face integrarea automată, dar poate facilita procesul. În multe alte state europene, integrarea imigranților este mai dificilă. Noii veniți sosesc adesea fără cunoștințe ale limbii, fără calificări sau fără familiaritatea culturală care le-ar putea facilita găsirea unui loc de muncă și stabilirea rapidă.

Migranții proveniți din societăți cu majoritate musulmană s-au confruntat, de asemenea, cu o opoziție politică și publică mai puternică decât noii veniți din America Latină în Spania.

Acest lucru poate explica de ce premierul Pedro Sanchez s-a arătat mai dispus decât majoritatea liderilor europeni să accepte imigrația pe scară largă. Spania, susține el, are nevoie de lucrători mai tineri pentru a-și menține economia în creștere și sistemul social funcțional.

Guvernul său a lansat recent unul dintre cele mai ample programe de regularizare din Europa pentru migranții fără documente. Până la începutul lunii iulie, 1,2 milioane de persoane depuseseră deja cereri.

Imigrația rezolvă o problemă și creează alta

Politica spaniolă nu este însă lipsită de controverse. Criticii premierului Sanchez susțin că guvernul pune accentul pe beneficiile economice ale imigrației, subestimând presiunea exercitată asupra locuințelor, școlilor și serviciilor publice, precum și dificultățile legate de integrare și coeziune socială.

Opoziția conservatoare din Spania și partidul de extremă dreapta Vox îl acuză pe Sánchez că încurajează imigrația ilegală. Liderul Vox, Santiago Abascal, a afirmat că guvernul creează un „efect de atracție” și accelerează ceea ce el numește o „invazie”.

Recenta criză din Ceuta, exclava spaniolă de pe coasta de nord a Marocului, a demonstrat cât de explozivă politic a devenit problema imigrației în Europa.

La sfârșitul lunii iulie, zeci de mii de migranți, aproape toți tineri bărbați, au pătruns pe teritoriul spaniol, copleșind autoritățile locale.

Anumiți factori rămân controversați, inclusiv rolul guvernului marocan, însă reacția politică a fost imediată.

Douăzeci și doi dintre cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au semnat o scrisoare în care avertizau că politicile generoase ale Madridului riscă să creeze un „factor de atracție” pentru migrația ilegală și să exercite presiuni asupra altor state membre.

Această critică este susținută de o opinie publică tot mai sceptică față de imigrația pe scară largă.

Un sondaj recent realizat de YouGov, companie de cercetare a opiniei publice cu sediul la Londra, a arătat că majoritatea populației din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Suedia și Danemarca consideră că imigrația din ultimul deceniu a fost prea mare.

În Statele Unite, aproximativ jumătate din populație susține deportarea imigranților în țările lor de origine.

Controversa nu va fi rezolvată prea curând. La fel cum consecințele scăderii natalității au nevoie de decenii pentru a deveni pe deplin vizibile, și efectele pe termen lung ale imigrației la scară largă se manifestă treptat, arată Politico.

Luton, imaginea opusă Vilardevos

Luton, situat la aproximativ 1.350 de kilometri nord de Vilardevós și la o jumătate de oră cu trenul de Londra, oferă o imagine foarte diferită a viitorului demografic al Europei. Orașul englez are puțin sub un sfert de milion de locuitori.

În 2024, rata sa de fertilitate a fost de 2,0, cea mai ridicată din țară. La nivel național, cifra era de aproximativ 1,4. Datele furnizate de administrația locală evidențiază o diferență importantă: femeile din Luton tind să aibă copii mai devreme.

Una din trei nașteri este înregistrată în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani, comparativ cu una din patru la nivelul întregii Anglii. În schimb, nașterile în rândul femeilor cu vârsta între 35 și 39 de ani reprezintă o pondere mai mare la nivel național decât în Luton.

Imigrația joacă un rol central în acest model. Două treimi dintre copiii născuți în Luton în 2025 aveau o mamă născută în străinătate, potrivit datelor furnizate publicației Politico de către consiliul local.

La nivelul întregii Anglii, ponderea era de aproximativ o treime.

Tahmina Saleem, politician laburist care prezidează consiliul local, descrie Luton ca fiind „extrem de divers și mândru de acest lucru”.

Născută în Sheffield din părinți originari din Punjab, ea susține că orașul atrage familiile deoarece oferă în continuare locuri de muncă, inclusiv prin aeroportul internațional, în timp ce prețurile locuințelor sunt mai mici decât în Londra.

În spatele ei, pe perete, se află un portret al regelui Charles al III-lea într-o uniformă de paradă de culoare stacojie.

Diversitatea este cel mai vizibilă în cartierul Bury Park, unde s-au stabilit numeroase familii nou-venite. Magazinele, agențiile de turism și instituțiile religioase reflectă numeroasa populație musulmană din zonă și legăturile acesteia cu Asia de Sud și alte regiuni.

Femeile care poartă eșarfe și hijaburi sunt o prezență obișnuită. Agențiile de turism promovează pelerinajele Hajj și Umrah la Mecca, iar magazinele alimentare comercializează produse halal.

Luton ilustrează însă și reacția politică negativă pe care o poate genera imigrația pe scară largă.

În timp ce Saleem consideră că imigrația a făcut orașul mai tânăr și mai deschis, alții văd în Luton un simbol al unei țări care devine de nerecunoscut din punct de vedere demografic și cultural.

Organizația de extremă dreapta English Defence League a apărut în oraș în 2009, recrutând în mare parte din rândul huliganilor de fotbal și organizând proteste împotriva imigrației și islamului.

Cel mai cunoscut lider al său, Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, este originar din Luton. El și-a construit identitatea politică în jurul acelorași teme.

Influența sa depășește acum cu mult granițele orașului natal. În mai 2026, Robinson a adunat aproximativ 60.000 de susținători la un miting intitulat „Unite the Kingdom” („Uniți Regatul”), organizat la Londra, semn că nemulțumirile mobilizate inițial în locuri precum Luton au devenit o forță politică la nivel național.

În septembrie anul trecut, un miting și mai mare a adunat aproximativ 110.000 de persoane și a inclus o intervenție video a lui Elon Musk, miliardarul din domeniul tehnologiei care a amplificat în repetate rânduri agenda lui Robinson pe platforma sa de socializare X.

„Tommy vine din când în când cu camere de filmat și jurnaliști străini ca să ne provoace”, spune Hamza Parker, voluntar la Centrul de Informare Publică „Discover Islam”, o organizație non-profit din centrul orașului Luton. „Dar nu reușește.”

Limitele politicilor demografice

Înapoi în Vilardevos, primarul Tamara Balboa Garcia analizează piramida de vârstă a localității. Din cei 1.598 de locuitori, doar 66 au vârsta de 14 ani sau mai puțin. Peste 960 au 60 de ani sau mai mult.

Pentru fiecare copil sau adolescent există aproape 15 persoane în vârstă. Dacă tendința continuă, spune Garcia, satul va ajunge în cele din urmă să nu mai aibă un viitor.

Primărița insistă însă că declinul nu este inevitabil. Municipalitatea îi ajută pe cei care se întorc acasă și pe noii veniți să își găsească locuințe și locuri de muncă, în special în agricultură, producția de vin și îngrijirea persoanelor vârstnice.

Și chiar dacă localitatea se micșorează, Vilardevós are încă un supermarket, o farmacie, un teren de fotbal, o piscină în aer liber, mai multe baruri, o sucursală bancară și, desigur, școala cu clasele sale minuscule.

O organizație non-profit locală, Portas Abertas („Uși deschise”), joacă un rol important în efortul de a menține satul în viață. Andrea Rodríguez, educatoare socială care conduce biroul local al organizației, descrie modul în care aceasta a ajutat o familie de imigranți să se stabilească în sat.

Mama, o asistentă medicală calificată, și-a găsit rapid un loc de muncă. Tatăl a fost angajat inițial ca șofer de camion și ulterior ca brutar. Copilul lor s-a înscris într-un program de activități extrașcolare.

Propria viață a Andreei Rodríguez este un exemplu al schimbării pe care Portas Abertas încearcă să o producă. A părăsit Vilardevos în tinerețe pentru a-și continua studiile, dar s-a întors ulterior. Acum patru ani, a cumpărat o casă cu 92.000 de euro. Când reporterul o privește cu neîncredere, Andrea râde.

„Era chiar în stare bună!”

Spre deosebire de primar, de profesoară și de multe alte femei din sat, Rodriguez are un copil: o fetiță de patru ani.

Înainte ca reporterul să apuce să o întrebe dacă intenționează să mai aibă un copil, Rodriguez răspunde: „Un copil e de ajuns.”

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Editor : C.A.