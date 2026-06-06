„Un spectacol șocant”. Andrew Tate, criticat după apariția în Rusia. Femeile care îl acuză denunță întârzierea extrădării din Anglia

Femeile britanice care l-au acuzat pe Andrew Tate de viol, agresiune și control coercitiv s-au întrebat de ce acest influencer autoproclamat misogin a apărut în Rusia, în timp ce autoritățile britanice continuă să amâne solicitarea extrădării sale. Tate îl admiră pe Vladimir Putin și amplifică propaganda Kremlinului pe Internet. El a sosit în aceeași săptămână în care autoritățile ruse au primit personalități de dreapta din SUA la o conferință anuală descrisă drept „răspunsul Rusiei la Davos”, arată The Guardian.

Tate și fratele său, Tristan, care se confruntă cu acuzații penale în Marea Britanie, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane, precum și cu un proces civil intentat de patru femei, au fost întâmpinați la Moscova de o trupă de cântăreți și dansatori folclorici.

Un avocat al femeilor britanice care au intentat procesul civil a declarat că eșecul autorităților britanice de a-i extrăda pe frați a dus la „spectacolul șocant” al acordării unei platforme fraților Tate în Rusia.

Cei doi bărbați au fost acuzați și în România de trafic de persoane, viol și constituire de grupare criminală organizată, după arestarea lor din decembrie 2022.

Există un mandat de extrădare emis pe numele lor, însă Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a convenit ca aceștia să nu fie extrădați în Regatul Unit până la finalizarea procedurilor penale respective.

Această decizie politică a fost contestată de Matthew Jury, avocatul femeilor de la McCue Jury & Partners, care a afirmat că nimic nu împiedica autoritățile britanice să solicite extrădarea celor doi bărbați.

„Prin faptul că nu au asigurat extrădarea lui Andrew Tate, autoritățile britanice au dezamăgit femeile britanice care caută dreptate, precum și interesele mai largi ale Marii Britanii”, a declarat el.

Acest eșec a dus acum la spectacolul extraordinar al lui Tate care călătorește în Rusia - un stat care a dezincriminat unele forme de violență domestică - pentru a primi o nouă platformă de pe care să atace valorile occidentale și să amplifice propaganda lui Putin către milioanele sale de adepți. Pentru un guvern care califică în mod repetat violența împotriva femeilor și fetelor drept o urgență națională și care este în mod constant incapabil să facă față încercărilor neîncetate ale Rusiei de a submina valorile, comunitățile și democrația noastră, aceasta este o rușine națională profundă

Una dintre femeile care au solicitat despăgubiri a declarat:

Este profund supărător faptul că, încă o dată, Andrew Tate călătorește în întreaga lume în ciuda unui mandat de extrădare în vigoare și a acuzațiilor penale grave care îi sunt aduse. Reiterăm apelurile noastre către guvernul britanic de a acționa în sfârșit și de a-l extrăda pe Andrew Tate în Regatul Unit. În caz contrar, angajamentele sale privind eradicarea violenței împotriva femeilor și fetelor riscă să fie percepute de victime și supraviețuitoare drept simple fraze goale, care nu fac decât să adauge insulta la rănire

Andrew Tate și-a folosit prezența online pentru a-l lăuda pe Putin, a promova dezinformarea și propaganda Kremlinului, a se alinia homofobiei susținute de statul rus și a prelua argumentele Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina.

Într-un interviu cu comentatorul de dreapta american Tucker Carlson, el i-a mulțumit lui Putin pentru că a „vindecat Covid-ul” atunci când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei.

Frații Tate au putut să plece în Rusia după ce restricțiile de călătorie impuse asupra lor au fost ridicate de autoritățile din România, care, potrivit unor informații, ar fi fost supuse presiunilor din partea administrației Trump în acest caz.

Sosirea fraților în Rusia a coincis cu conferința economică anuală a lui Putin de la Sankt Petersburg. Participarea la aceasta a comentatoarei de dreapta din SUA Candace Owens și prima apariție a unui oficial al guvernului american din 2018 au subliniat dorința Kremlinului de a exploata legăturile cu agitatorii politici de dreapta din Occident și cu însăși administrația Trump.

Mass-media de stat rusă a relatat declarațiile lui Owens, care a afirmat că oamenii din SUA încep să se sature să mai susțină Ucraina.

La o sesiune a forumului dedicată legăturilor culturale ruso-americane a participat Rodney Mims Cook Jr, numit de Trump în funcția de președinte al Comisiei pentru Arte Plastice. El l-a consiliat pe președinte în legătură cu proiecte precum extinderea sălii de bal de la Casa Albă și propunerea de construire a unui arc de triumf în Washington DC.

Contactat de The Guardian, Tate a declarat:

Am venit în Rusia pentru că țările serioase trebuie luate în serios. Vreau să cunosc oameni, să văd cum funcționează țara, să înțeleg cum trăiesc oamenii și să vorbesc despre asta pe baza a ceea ce am experimentat efectiv. Mă interesează cum trăiesc oamenii, cum fac afaceri, în ce cred, ce îi preocupă și cum cred că va arăta viitorul. Oamenii din Rusia și cei din America nu trebuie să fie de acord în toate privințele pentru a beneficia de contact, conversație și o înțelegere mai clară a modului în care trăiește cealaltă parte. Acest lucru este mai sănătos decât a vorbi unul pe lângă celălalt de la distanță

Andrew Ford, avocatul familiei Tate la Holborn Adams, a declarat că clientul său face în prezent obiectul unei proceduri judiciare în curs în România.

Așa cum a recunoscut Regatul Unit, aceste proceduri interne trebuie finalizate în totalitate înainte ca orice potențială extrădare să poată fi executată. Domnul Tate a precizat foarte clar că se va deplasa voluntar în Regatul Unit pentru a-și dovedi nevinovăția odată ce procedurile din România vor fi încheiate. Nu este vorba de o chestiune de discreție sau de întârziere, ci de o cerință a procesului echitabil și a respectului față de sistemul juridic românesc

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne al Regatului Unit a declarat că instituția rămâne pe deplin angajată să se asigure că violența împotriva femeilor și fetelor este tratată ca o urgență.

Editor : C.A.