Un spion proeminent al lui Putin la Budapesta a fost expulzat discret după căderea lui Orban. Culisele operațiunii sale de infiltrare

Un spion rus care a petrecut ani de zile infiltrându-se în grupuri de experți și instituții academice apropiate guvernului Orban a fost trimis acasă de la Budapesta - dar numai după ce înfrângerea electorală a lui Viktor Orban a înlăturat obstacolul politic care îl protejase timp de luni de zile, scrie VSquare, o platformă pentru jurnalismul de investigație concentrat pe statele din Grupul de la Visegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia) și influența rusească în acestea.

Ungaria a expulzat în secret un spion rus care opera sub acoperire diplomatică și care se infiltrase în grupuri de experți de dreapta și de politică externă apropiate guvernului Orbán — coordonând informatori și căutând potențiali recruți, a aflat VSquare din mai multe surse guvernamentale maghiare.

Artur Sușkov, un secretar de serviciu în vârstă de 36 de ani la Ambasada Rusiei de la Budapesta, a fost forțat să părăsească țara împreună cu soția sa pe 4 mai 2026. Șușkov a fost identificat de autoritățile maghiare ca fiind ofițer sub acoperire al Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei.

Expulzarea a venit cu câteva luni mai târziu decât își dorise propriul serviciu de contrainformații al Ungariei. Guvernul Orbán blocase o propunere anterioară de a-l trimite acasă pe Sușkov în februarie 2026, potrivit unei surse guvernamentale - o întârziere determinată de calcule politice. Întrucât Rusia susținea activ candidatura lui Orbán pentru realegere, guvernul său nu era dispus să riște să tensioneze relațiile cu Moscova în mijlocul unei campanii electorale.

Vsquare a dezvăluit, de asemenea, înregistrări audio și transcrieri ale unor conversații telefonice care arată cum ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a servit interesele Rusiei la Bruxelles — ajutând la eliminarea unor persoane și entități de pe listele de sancțiuni — și cum a colaborat cu Serghei Lavrov, scurgând documente UE și coordonând eforturile de blocare a procesului de aderare a Ucrainei la UE.

„Situații similare s-au întâmplat de mai multe ori sub guvernul Orbán”, a declarat Péter Buda, un fost ofițer de contrainformații maghiar — referindu-se la modelul guvernului Orbán de a se opune sau de a amâna expulzarea spionilor ruși care operau sub acoperire diplomatică.

„Pe baza acestui caz particular, este clar că conducerea politică nu a permis serviciilor de informații să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile. Să nu fim naivi: o țară în care nu există motive să ne temem de consecințe semnificative reprezintă un loc atractiv pentru operațiuni de informații ostile, în timp ce în aproape orice altă țară europeană, agenții de informații ruși se temeau de represalii serioase”, a adăugat Buda.

Totul s-a schimbat însă după înfrângerea lui Viktor Orbán din 12 aprilie 2026. Odată cu prăbușirea regimului său, agențiile care operaseră mult timp sub constrângeri politice stricte și-au putut brusc îndeplini sarcinile în mod corespunzător. În cele din urmă, spionul rus a fost trimis acasă.

Operațiunea de contrainformații care îl viza pe Șușkov a fost condusă de Oficiul pentru Protecția Constituției din Ungaria, cunoscut sub acronimul maghiar AH, în cooperare cu agenția de securitate a unei țări NATO neidentificate.

Instituțiile și evenimentele care au fost în centrul atenției lui Șușkov au ceva în comun: toate au fost supravegheate de Balázs Orbán (fără nicio legătură cu Viktor Orbán), directorul politic al prim-ministrului, care a fost și director de campanie în eșecul candidaturii de realegere.

Printre țintele sau domeniul de operațiuni al lui Șușkov s-au numărat, printre altele, Colegiul Mathias Corvinus (MCC), Institutul Maghiar de Afaceri Internaționale (HIIA) și Institutul John Lukacs pentru Strategie și Politică de la Universitatea de Servicii Publice Ludovika - o universitate care instruiește militari, forțe de ordine și ofițeri de informații maghiari.

Cuplu rus care locuiește într-un centru comercial

Artur Albertovici Șușkov a fost detașat în Ungaria de două ori. Prima dată a sosit în 2019 și a rămas până în 2022, apoi s-a întors pe 8 februarie 2023, după o pauză de trei luni, de data aceasta cu o promovare de la atașat la al treilea secretar. Lista diplomatică a Ministerului de Externe al Ungariei o arată pe soția sa însoțindu-l ca soție în a doua detașare.

Șușkov are o înregistrare permanentă la Moscova într-un apartament al familiei, alături de mai multe adrese în Kaliningrad. Tatăl său este un veteran de război decorat.

Soția lui Șușkov, Svetlana — și ea expulzată în secret din Budapesta — a fost angajată oficial la Academia Diplomatică a Ministerului de Externe al Rusiei, care a fost reorganizată și fuzionată cu MGIMO până în 2026.

Două adrese din Kaliningrad apar în registrele oficiale de înregistrare atât pentru Șușkov, cât și pentru soția sa, ambele ridicând semne de întrebare. Una este o cameră de hotel - sugerând fie cazare pe termen lung finanțată de minister, o practică obișnuită pentru detașările temporare, fie utilizarea adresei ca punct de înregistrare oficială în timp ce locuiesc efectiv în altă parte.

Celălalt se află într-un centru comercial și de divertisment, un loc de reședință extrem de improbabil pentru diplomați.

Datele scurse de informații despre zboruri arată că Șușkov a călătorit între Budapesta și Rusia în 2020, probabil în timpul sărbătorilor, și a efectuat trei călătorii dus-întors între Budapesta și Kaliningrad în vara și toamna anului 2022 - după ce invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia începuse deja. Soția sa l-a însoțit în unele dintre aceste călătorii.

Teren fertil pentru spionajul rusesc

Șușkov a păstrat un profil online discret, dar relațiile sale agresive în cadrul think tank-urilor și cercurilor academice pro-Orbán au stârnit îngrijorare.

Principalele sale ținte erau cetățenii maghiari căutați la conferințe și evenimente organizate de MCC și HIIA, unde a insistat asupra unor întâlniri neoficiale cu persoane despre care știa că au legături strânse cu oficialii și factorii de decizie din guvernul Orbán.

MCC, grupul de experți și operațiunea de lobby finanțată generos, care funcționează ca un emblematic centru ideologic al guvernului Orbán, a fost condusă de facto de Balázs Orbán, directorul politic al prim-ministrului și ulterior șeful campaniei - aceeași campanie care a funcționat cu narațiuni pro-Kremlin și mesaje anti-ucrainene. Balázs Orbán a aprovizionat MCC cu experți maghiari și cercetători străini, mulți dintre aceștia împărtășind viziunea sa anti-occidentală și pro-Kremlin.

Această listă îl includea și pe John Laughland, un proeminent gânditor britanic de extremă dreapta, care condusese un think-tank cu sediul la Paris, cu sprijin rusesc, și lucrase pentru Forumul pentru Democrație (FvD), o organizație olandeză de extremă dreapta, în timp ce beneficia de o bursă bine plătită la MCC. Pe 7 octombrie 2022, când s-a întors la Londra din Budapesta, autoritățile britanice l-au reținut pentru scurt timp, sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia.

MCC l-a angajat ulterior pe Misa Djurkovic, un cercetător sârb pro-Kremlin și membru al Clubului Valdai, cu legături personale și profesionale cu organizatorii tentativei de lovitură de stat eșuate din Muntenegru din 2016 - un complot orchestrat în secret de serviciul de informații militare al Rusiei, GRU.

În 2025, VSquare a dezvăluit, de asemenea, că MCC a îndepărtat în liniște un cercetător chinez în urma unei anchete de securitate națională privind suspiciunile că acesta avea legături strânse cu ofițeri de informații din cadrul Ministerului Securității Statului (MSS) din China.

În acest mediu prietenos, Șușkov a simțit, se pare, că se poate mișca liber, stabilind rețele de contacte și căutând potențiali recruți.

„MCC nu a trimis invitații oficiale lui Artur Șușkov sau altor diplomați ruși, nici pentru evenimentele sale publice, nici pentru cele cu ușile închise; cu toate acestea, programele deschise erau, prin natura lor, accesibile oricui”, a spus instituția pro-Orbán ca răspuns la solicitarea de comentarii. Aceștia au subliniat că, în numeroase cazuri, participanții puteau lua parte la evenimentele lor fără înregistrare prealabilă.

„MCC este ca un birou deschis. Este o ușă rotativă atât de puternică încât rușii nici măcar nu trebuie să se agațe cum trebuie, nici nu este nevoie de recrutare clasică, pur și simplu intră și ies liber”, a declarat o sursă din domeniul securității naționale maghiare.

De la informații politice la parole Wi-Fi

Potrivit unei surse maghiare familiarizate cu activitățile diplomatului, Șușkov a inițiat cu succes procesul de recrutare a cel puțin trei persoane.

Unul dintre ei cei vizați – un cercetător cu contacte atât la HIIA, cât și la Institutul John Lukacs — fusese deja instruit de ofițerul de informații rus în domeniul comunicării clandestine și participase la întâlniri securizate.

Șușkov a exploatat acest atu prin cadouri scumpe, precizând în același timp că existau bani reali disponibili în schimbul informațiilor.

Prin intermediul rețelei de contacte a acelui agent, Șușkov a obținut informații politice de la Institutul Maghiar pentru Afaceri Internaționale (HIIA), care a intrat sub supravegherea directă a lui Balázs Orbán în 2023.

Întrucât HIIA operează subordonată Cabinetului Prim-ministrului, iar o parte din personalul său redactează materiale direct pentru Viktor Orbán, aceștia au acces direct la cele mai înalte eșaloane ale procesului decizional din Ungaria. O sursă guvernamentală a confirmat că persoana lui Șușkov îi cunoștea bine și pe factorii de decizie de rang înalt din Ungaria.

Între timp, același agent, prin intermediul contactelor sale, i-a oferit spionului rus o perspectivă asupra Institutului John Lukacs pentru Strategie și Politică din cadrul Universității de Servicii Publice Ludovika - o instituție al cărei organism de supraveghere a fost prezidat de Balázs Orbán până la demisia sa din mai 2026, în urma înfrângerii electorale a guvernului.

Șușkov „nu s-a numărat printre oaspeții invitați la niciunul dintre evenimentele cu ușile închise sau publice ale institutului, numele său nu apare pe listele de înregistrare ale participanților și nu avem cunoștință că ar fi participat la vreunul dintre evenimentele noastre”, a declarat Institutul John Lukács ca răspuns la solicitarea de comentarii, adăugând că nu a invitat niciodată diplomați ruși.

De asemenea, aceștia au scris că autoritățile maghiare au organizat cursuri de conștientizare și securitate pentru cercetătorii lor. „În conformitate cu cele spuse acolo, cercetătorii noștri au informat autoritățile competente în fiecare caz în care au intrat în contact cu diplomați al căror comportament a dat motive de suspiciune”, a adăugat instituția.

Nu este o coincidență faptul că serviciile de contrainformații maghiare au organizat astfel de sesiuni de instruire. „Există un model mai larg la lucru: spionajul rusesc și-a mutat din ce în ce mai mult atenția către mediul academic și grupurile de experți, o abordare favorizată de mult timp de serviciile de informații chineze. Efortul lor de colectare a informațiilor este amplu”, a explicat o sursă din domeniul securității naționale maghiare.

În mod similar, apetitul lui Șușkov pentru informații era nediscriminatoriu. El căuta orice, de la bârfe despre oficialii Guvernului maghiar la noutăți despre proiectul centralei nucleare Paks 2 — și chiar parola Wi-Fi pentru rețeaua internă a HIIA.

Joc încheiat

Operațiunile lui Șușkov au fost suficient de agresive încât chiar și guvernul Orbán a luat în considerare expulzarea lui — dar sensibilitatea unei astfel de mișcări în timpul campaniei i-a dat mai mult timp.

Potrivit unei surse guvernamentale ungare, contrainformațiile maghiare, în colaborare cu agenția parteneră a unei țări NATO, au crezut inițial că Șușkov ar putea fi o potențială țintă de recrutare.

Odată ce a devenit clar că nu putea fi convins, Șușkov și soția sa au fost expulzați în liniște pentru încălcarea Convenției de la Viena - eufemismul oficial pentru spionaj.

Expulzările discrete au fost mult timp o caracteristică a abordării guvernului Orbán - chiar și atunci când a declarat diplomații ruși personae non gratae, Budapesta a ținut secrete astfel de măsuri pentru a minimiza fricțiunile cu Kremlinul. În același timp, această metodă semnalează și Kremlinului că pot opera în Ungaria cu mai mult îndrăzneală, pentru că represaliile sunt atenuate în mod intenționat.

Ofițerul de informații rus SVR, Artur Șușkov, și soția sa au primit două săptămâni pentru a-și face bagajele, iar aceștia au plecat luni.

O sursă guvernamentală maghiară a adăugat că, la fel ca în cazurile anterioare, Rusia urmează să ia o măsură reciprocă cu cea a Ungariei și să trimită acasă un diplomat maghiar detașat în Rusia în aproximativ două luni.

Chiar și după expulzarea lui Șușkov, însă, cel puțin o duzină de ofițeri de informații SVR identificați sau suspectați rămân sub acoperire diplomatică la Ambasada Rusiei din Budapesta, potrivit oficialilor mai multor țări NATO. Acest număr nu include spionii ruși care lucrează pentru alte două agenții, GRU și FSB.

Editor : Ș.R.