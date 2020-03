Fausto Russo este un altet italian, un om tânăr, de 38 de ani, care iubește sportul. A fost la un pas de moarte din cauza coronaviruusului, dar spune că s-a refăcut în mod miraculos grație unui medicament pentru artrita reumatoidă, care acum se folosește experimental pentru vindecarea de Covid-19.

Fausto Russo a fost serios de afectat de Covid-19 și este internat la spitalul din Latina. Se simte mai bine după ce a fost tratat cu medicamentul Tocilizumab (folosit în mod normal pentru artrita reumatoidă). Este un medicament aflat în curs de experimentare de către Aifa (agenția italiană a medicamentelor) și a fost administrat mai întâi de medicii spitalului Pascale e Cotugno din Napoli.

Tânărul Fausto povestește prin ce a trecut unui reporter de la Corriere della Sera:

Fausto Russo: „A reuși să vorbesc astăzi, pentru mine, pare un vis. Chiar dacă am masca la îndemână mereu, pentru că nu am posibilitatea de a face efort, sunt încă în faza de recuperare. Atât din punct de vedere al saturației (n.r.- de oxigen), cât și din cauza pneumoniei.

Am refăcut testul ieri și sunt încă pozitiv, deci cred că mai am nevoie de 4-5 zile cu totul, dar dacă ma gândesc la toate prin care am trecut și cum a început acest calvar pentru mine, mă emoționez. Pentru că în 38 de ani am avut o viață destul de activă, fac multe lucruri, mai ales în lumea sportului.

Nu am avut niciodată febră, nimic. M-am trezit în câteva zile la terapie intensivă. Spre norocul meu, am scăpat de a fi intubat cu ajutorul unei căști sub presiune. Șase zile cu perfuzia, fără să mă pot mișca din pat, fără să pot mânca decât lichide cu ajutorul acestei perfuzii și cu infirmierele care veneau să mă spele în cazul în care făceai pe tine și așa mai departe. Cu adevărat niște condiții în care te găsești și începi să te gândești că sunt ireale.

Nu credeam, pentru că auzi la televizor vorbind despre acest virus ca fiind ceva, așa, care nu poate lovi categoria noastră.

Era luni, îmi dădusem casca jos de o zi și a venit o doamnă doctor care mi-a explicat această nouă posibilitate, acest nou medicament. Un medicament făcut pentru artrita reumatoidă, care m-ar putea ajuta. Am semnat imediat pentru consimțământ, am acceptat și mi-au făcut prima perfuzie luni. Pot spune că în circa 48 de ore mi-am revenit 60%-70%, am simțit o diferență clară.

Se face unul pe săptămână, acum vom vedea dacă trebuie să mai fac una (n.r.- perfuzie) luni. Dar după cum sunt, cred că nu, sunt deja într-o fază de vindecare. Deci eu vă pot mărturisi că mi-a folosit mult și m-a făcut să simt diferența în două, trei zile. Incredibil.

Nu pot decât să mulțumesc persoanelor cum sunt doctorul Ascerti, care se zbat să împărtășească cunoștințele despre aceste medicamente, care pot ajuta oamenii și mai ales, pot să ne țină departe de moarte.

Pentru că, oameni buni, cu acest virus se moare! Eu nici nu știu măcar de unde l-am luat. Nu am avut contact cu persoane din nord, că pe atunci se vorbea despre asta, nici din zone roșii, nimic. Fac multe lucruri, am o sală de sport, sunt și antrenor, deci l-am luat și asta e.

Reporter: Cum ți-ai dat seama?

Fausto Russo: „Mi-am dat seama joi, pe 3 sau 4 martie. Am avut febră mare, am luat legătura cu medicul meu de familie, dar zilele treceau și febra mea era constantă. Și mai ales, creștea această criză de respirație. Până când pe 8 martie, duminică, când am sunat împreună cu el la 118 și m-au transferat într-o clinică, mi-au făcut un TAC, testul și am avut rezultat pozitiv. Am o pneumonie interstițială bilaterală. Și foarte avansată, urâtă.

Am început tratamentul deja de luni, toată echipa de medici și infirmieri au arătat multă disponibilitate.

Eu cred, Amalia, că datoria noastră acum, că eu sunt aici, este să putem evita venitul aici. Adică să evităm infectarea cu acest virus. Acesta este obiectivul, noi avem la îndemână soluția pentru a putea opri contaminarea. Pentru a face asta, trebuie să stăm acasă, nu e mare lucru. Să stăm acasă și să așteptăm.

Am văzut oameni pe internet care spun că se plictisesc, că nu mai știu ce să facă, aș vrea să-i fac să înțeleagă doar 2% din ce am avut eu, mai ales săptămâna trecută: 6 sau 7 zile cu o cască și cu timpul care nu mai trece, nici nasul dacă te mănâncă nu ți-l poți scărpina. Dacă vrei la baie, ai o sondă. Pentru un tânăr de 38 de ani, care nu a mai avut niciodată probleme, este devastator.

Cred că marți-miercuri vom reface și testul, iar dacă vor fi negative sper să pot pleca să-mi îmbrățișez tare micuții. Este teribilă lipsa lor”.

