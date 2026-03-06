Un stat european votează pe 29 august dacă reia negocierile pentru aderarea la UE. „Își vor decide viitorul odată pentru totdeauna”

Islanda va organiza pe 29 august un referendum pentru a decide dacă va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu, scrie Politico. Premierul Kristrún Frostadóttir a declarat că votul ar putea pune capăt „unei dezbateri care planează de ani asupra națiunii” și le va permite islandezilor „să își decidă viitorul odată pentru totdeauna”.

Prim-ministrul islandez, Kristrún Frostadóttir, care a anunțat data referendumului într-o conferință de presă la Reykjavik, a spus că votul ar putea pune capăt „unei dezbateri care planează de mult timp asupra națiunii islandeze”.

Islandezii vor avea ocazia „să își decidă viitorul odată pentru totdeauna”, a declarat prim-ministrul.

Țara arctică a depus cererea de aderare la UE în 2009, în contextul unei crize financiare, însă negocierile au fost înghețate în 2013, după un conflict legat de politica în domeniul pescuitului. În 2015, Islanda și-a retras oficial candidatura. Totuși, țara este membră a Spațiului Economic European și face parte din zona de liberă circulație Schengen.

În ultimele luni, Islanda — care ocupă o poziție strategică importantă în Arctica, dar nu are o armată permanentă — a analizat posibilitatea organizării rapide a unui referendum privind reluarea negocierilor cu UE, potrivit Politico.

Sondajele arată că o majoritate clară a islandezilor susține organizarea unui referendum pentru reluarea negocierilor, însă opinia publică este mai împărțită în privința aderării efective a țării la Uniunea Europeană.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat atractivitatea UE ca garant al securității într-o perioadă de turbulențe geopolitice.

„O decizie importantă se află acum în fața poporului islandez”, a scris Kos vineri pe platforma X.

„Într-o lume care se schimbă rapid, Uniunea Europeană oferă un punct de sprijin într-o comunitate de valori, prosperitate și securitate.”

Dacă referendumul va avea un rezultat favorabil, Islanda va trebui să organizeze un nou vot după finalizarea negocierilor de aderare pentru a decide efectiv intrarea în Uniunea Europeană.

