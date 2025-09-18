Live TV

Un stat NATO își schimbă strategia de apărare: Danemarca anunță achiziția de arme cu rază lungă de acțiune

17 Sep 2025
Prim-ministrul Mette Frederiksen, viceprim-ministrul și ministrul apărării Troels Lund Poulsen și ministrul afacerilor externe Lars Løkke Rasmussen.

Danemarca va achiziționa arme cu rază lungă de acțiune în contextul amenințării ruse la adresa securității daneze și europene, a transmis joi premierul Mette Frederiksen. Anunțul vine în condițiile în care statele europene se grăbesc să-și consolideze capacitățile militare, notează Kyiv Independent.

„Nu există nicio îndoială că Rusia va reprezenta o amenințare pentru Danemarca și Europa timp de mulți ani de acum înainte”, a declarat Frederiksen jurnaliștilor, descriind decizia drept o „schimbare de paradigmă în politica de apărare a Danemarcei”.

Prim-ministrul danez a subliniat că nu există o amenințare imediată de atac împotriva Danemarcei, adăugând că armele vor servi ca descurajare, nu pentru declanșarea unui război ofensiv. Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a precizat că armele ar putea include drone și rachete capabile să lovească teritoriul inamic. Suma tranzacției nu a fost dezvăluită.

Statul nordic, membru NATO, a spus că măsura a fost solicitată de alianță și ar trebui să contribuie la obiectivul Europei de a-și putea apăra singură teritoriul până în 2030.

Rusia, care continuă războiul pe scară largă împotriva Ucrainei și lansează atacuri aeriene regulate asupra orașelor ucrainene, a calificat planurile Danemarcei drept „pură nebunie”.

„Nimeni, nicăieri, niciodată, în lume, nu a considerat oportun să amenințe public o putere nucleară. Aceste declarații vor fi, fără îndoială, luate în considerare”, a spus Vladimir Barbin, ambasadorul Rusiei în Danemarca.

Săptămâna trecută, Danemarca a anunțat, de asemenea, planuri de a achiziționa sisteme europene de apărare antiaeriană în valoare record de 9 miliarde de dolari, inclusiv platforma cu rază lungă SAMP/T. Țara își consolidează, de asemenea, apărarea Groenlandei, insula arctică autonomă pe care Trump sugerase că Statele Unite ar trebui să o anexeze — o propunere respinsă ferm de Copenhaga.

„Suntem în plin proces de reconstrucție istorică a apărării daneze și este firesc să analizăm permanent cum putem apăra cel mai bine Danemarca… (și) contribui la securitatea aliaților noștri”, a declarat Poulsen pe 17 septembrie.

Ministerul danez al Apărării a subliniat că războiul din Ucraina evidențiază importanța atât a unei apărări antiaeriene stratificate, cât și a capacității de a lovi amenințările aeriene inamice înainte ca acestea să poată lansa un atac.

Danemarca a fost un susținător ferm al Ucrainei încă de la declanșarea invaziei pe scară largă în 2022, furnizând avioane F-16, obuziere Caesar, tancuri Leopard 1 și investind masiv în industria de apărare ucraineană.

