Un stat NATO își schimbă strategia de apărare: Danemarca anunță achiziția de arme cu rază lungă de acțiune

Danemarca va achiziționa arme cu rază lungă de acțiune în contextul amenințării ruse la adresa securității daneze și europene, a transmis joi premierul Mette Frederiksen. Anunțul vine în condițiile în care statele europene se grăbesc să-și consolideze capacitățile militare, notează Kyiv Independent.

„Nu există nicio îndoială că Rusia va reprezenta o amenințare pentru Danemarca și Europa timp de mulți ani de acum înainte”, a declarat Frederiksen jurnaliștilor, descriind decizia drept o „schimbare de paradigmă în politica de apărare a Danemarcei”.

Prim-ministrul danez a subliniat că nu există o amenințare imediată de atac împotriva Danemarcei, adăugând că armele vor servi ca descurajare, nu pentru declanșarea unui război ofensiv. Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a precizat că armele ar putea include drone și rachete capabile să lovească teritoriul inamic. Suma tranzacției nu a fost dezvăluită.

Statul nordic, membru NATO, a spus că măsura a fost solicitată de alianță și ar trebui să contribuie la obiectivul Europei de a-și putea apăra singură teritoriul până în 2030.

Rusia, care continuă războiul pe scară largă împotriva Ucrainei și lansează atacuri aeriene regulate asupra orașelor ucrainene, a calificat planurile Danemarcei drept „pură nebunie”.

„Nimeni, nicăieri, niciodată, în lume, nu a considerat oportun să amenințe public o putere nucleară. Aceste declarații vor fi, fără îndoială, luate în considerare”, a spus Vladimir Barbin, ambasadorul Rusiei în Danemarca.

Săptămâna trecută, Danemarca a anunțat, de asemenea, planuri de a achiziționa sisteme europene de apărare antiaeriană în valoare record de 9 miliarde de dolari, inclusiv platforma cu rază lungă SAMP/T. Țara își consolidează, de asemenea, apărarea Groenlandei, insula arctică autonomă pe care Trump sugerase că Statele Unite ar trebui să o anexeze — o propunere respinsă ferm de Copenhaga.

„Suntem în plin proces de reconstrucție istorică a apărării daneze și este firesc să analizăm permanent cum putem apăra cel mai bine Danemarca… (și) contribui la securitatea aliaților noștri”, a declarat Poulsen pe 17 septembrie.

Ministerul danez al Apărării a subliniat că războiul din Ucraina evidențiază importanța atât a unei apărări antiaeriene stratificate, cât și a capacității de a lovi amenințările aeriene inamice înainte ca acestea să poată lansa un atac.

Danemarca a fost un susținător ferm al Ucrainei încă de la declanșarea invaziei pe scară largă în 2022, furnizând avioane F-16, obuziere Caesar, tancuri Leopard 1 și investind masiv în industria de apărare ucraineană.

Editor : M.I.