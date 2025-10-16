Live TV

Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro

profimedia-1038518005
Tabloul „Natură moartă cu chitară”, în valoare de 600.000 de euro, a fost declarat dispărut. Sursa: Profimedia
Tablourile de Picasso, frecvent țintite de hoți

Poliția din Spania investighează dispariția unui mic tablou de Picasso, în valoare de 600.000 de euro, care a dispărut în timpul transportului de la Madrid către o expoziție organizată în orașul Granada, din sudul țării, anunță The Guardian.

Lucrarea realizată în guașă și creion, intitulată „Naturaleza muerta con guitarra” (n.r. Natură moartă cu chitară), urma să fie expusă într-o nouă expoziție la fundația CajaGranada, care s-a deschis săptămâna trecută.

Însă tabloul, pictat în 1919, nu a ajuns niciodată la expoziția fundației intitulată „Natură moartă: eternitatea inertului”. Tabloul aparține unui colecționar privat din capitala Spaniei și era așteptat ca parte a unui lot de exponate împrumutate, care a sosit cu o dubă din Madrid vineri, 3 octombrie.

Fundația a declarat că, atunci când camioneta a sosit la ora 10 dimineața în acea zi, conținutul său a fost descărcat și verificat. În ciuda faptului că unele dintre lucrările ambalate cu grijă nu erau numerotate corect, ceea ce a făcut imposibilă „o verificare exhaustivă”, livrarea a fost semnată, iar camioneta și echipajul său și-au continuat drumul.

Luni, lucrările, care fuseseră supravegheate video tot weekendul, au fost despachetate.

„După ce ambalajele au fost desfăcute de personalul fundației CajaGranada, lucrările au fost mutate în diferite părți ale sălii de expoziție”, a declarat fundația într-un comunicat. „La mijlocul dimineții acelei zile, curatorul expoziției și directorul de expoziții al fundației au observat că lipsea o lucrare. Lucrarea este o mică guașă de Pablo Picasso, intitulată Natură moartă cu chitară”.

Fundația a declarat că a raportat dispariția tabloului poliției spaniole, adăugând: „Ne-am pus la dispoziția celor care anchetează cazul și avem încredere deplină că acesta va fi rezolvat în mod corespunzător”.

Presa spaniolă a sugerat că furgoneta ar fi putut opri peste noapte în apropiere de Granada și că cele două persoane aflate la bord ar fi putut să păzească pe rând încărcătura prețioasă.

Tablourile de Picasso, frecvent țintite de hoți

Faima lui Picasso - și sumele enorme pe care le ating lucrările sale - au făcut ca arta sa să fie de mult timp ținta hoților din întreaga lume.

În februarie 2007, două tablouri ale lui Picasso în valoare totală de 50 de milioane de euro au fost furate din casa din Paris a nepoatei artistului. Doi ani mai târziu, un caiet de schițe al lui Picasso, în valoare de peste 8 milioane de euro, a fost furat dintr-un muzeu din Paris dedicat artistului.

În 1989, douăsprezece tablouri ale lui Picasso, în valoare de aproximativ 9 milioane de lire sterline, au fost furate din vila de pe Riviera Franceză a unei alte nepoate a sa, Marina Picasso.

Mai multe alte tablouri ale lui Picasso au fost furate și din galerii. În 1976, 118 lucrări au fost furate dintr-un muzeu din orașul Avignon, din sudul Franței, într-unul dintre cele mai mari furturi de artă din Franța.

În 1997, un bărbat înarmat a intrat într-o galerie de artă din centrul Londrei și a furat tabloul „Tête de Femme” (n.r. Cap de femeie) al lui Picasso, în valoare de peste 500.000 de lire sterline, înainte de a fugi cu un taxi. Lucrarea a fost recuperată ulterior.

