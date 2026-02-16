Un tânăr extremist de dreapta a fost ucis de un grup de extremiști de stânga în Franța. De la ce a pornit disputa

În Franța, confruntarea politică devine din ce în ce mai radicalizată, iar stânga social-democrată exclude noi alianțe cu France Insoumise a lui Mélenchon: „De neconceput”. Potrivit martorilor, tânărul de doar 23 de ani, Quentin Deranque, a fost atacat cu lovituri de picior și pumni de către un grup de militanți de extremă stânga.

Uciderea unui tânăr activist de extremă dreapta în Lyon provoacă o controversă majoră în Franța, unde mulți acuză partidul La France Insoumise (LFI) al lui Jean-Luc Mélenchon că a alimentat un climat de ură care a dus la crimă.

Ancheta este încă în curs, dar printre suspecți se află Jacques-Elie Favrot, asistentul parlamentar al deputatului LFI Raphaël Arnault. Președintele Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, a anunțat că accesul lui Favrot în cameră a fost suspendat.

Victima este Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, activist naționalist al grupului neofascist Allobroges Bourgoin și recent convertit la catolicismul tradiționalist al organizației Academia Christiana.

Joi, 12 februarie, Quentin Deranque și câțiva dintre camarazii săi au intervenit pentru a escorta colectivul naționalist de femei Némésis, care protesta împotriva conferinței deputatului european Lfi Rima Hassan la Facultatea de Științe Politice din Lyon, afișând un banner pe care scria „Islamo-stânga, ieșiți din universitățile noastre”.

În jurul orei 18:00, nu departe de locul conferinței, Quentin Deranque a fost atacat, aruncat la pământ și lovit cu picioarele și pumnii peste tot pe corp, inclusiv pe față. Potrivit martorilor, atacatorii erau un grup de „antifa”, militanți de extremă stânga care teoretic și practic rezistența activă, inclusiv violența, împotriva fascismului. Se pare că tânărul a fost izolat și confruntat de adversarii săi politici, care i-au provocat o hemoragie cerebrală fatală.

După ce inițial a refuzat să fie dus la spital, Quentin Deranque a fost în cele din urmă salvat de o ambulanță în jurul orei 20:00, moment în care starea lui era critică. A intrat în comă la spital și a murit sâmbătă, 14 februarie.

Pe lângă Jacques-Elie Favrot, se crede că la ambuscadă au participat și alți militanți de extremă stânga din grupul „Jeune Garde Antifasciste”, fondat de deputatul mélenchonist Raphaël Arnault și dizolvat vara trecută de Ministerul de Interne, transmite corriere.it.

De luni de zile, climatul politic francez a cunoscut o radicalizare a conflictului dintre aripile extreme, declanșată de situația din Gaza. Imediat după 7 octombrie, chiar înainte de răspunsul Israelului, partidul France Insoumise al lui Jean-Luc Mélenchon a luat poziție în favoarea cauzei palestiniene și a ezitat să condamne masacrele din acea zi ca acte de terorism.

În lunile care au urmat, La France Insoumise a îmbrățișat și a încurajat fără ezitare mișcarea pro-palestiniană, fără a se distanța de reprezentanții Hamas. Eurodeputata Rima Hassan a fost protagonista multor conferințe la universități, adesea întâmpinată cu mare entuziasm, iar Jean-Luc Mélenchon a făcut același lucru. Cu o ocazie anterioară, confruntat cu provocările grupului Némésis în timpul unui discurs pe care l-a ținut la o facultate, el a spus agenților de securitate: „Aduceți-mi scalpurile lor și să nu mai vorbim despre asta”. O remarcă care astăzi, după uciderea lui Quentin Deranque, sună deosebit de sinistru.

„Există legături extrem de puternice între La France insoumise și Jeune Garde”, a declarat ministrul de interne Laurent Nuñez, subliniind posibila implicare a grupului în atacul mortal. La rândul său, Jacques-Élie Favrot, prin intermediul avocatului său, „neagă în mod oficial responsabilitatea pentru această tragedie” și „va intenta un proces pentru calomnie împotriva tuturor celor care îl acuză de a fi responsabil pentru moartea” activistului de extremă dreapta.

Cu toate acestea, asistentul lui Raphaël Arnault s-a suspendat deja din funcția de asistent parlamentar pe durata anchetei: „Primește amenințări cu moartea din partea extremei drepte din toată țara și din Europa, astfel încât nu își poate îndeplini atribuțiile în mod corespunzător”, a explicat avocatul său.

În timp ce dreapta și guvernul îi acuză pe Mélenchon și partidul său La France insoumise (recent reclasificat printr-o circulară ministerială ca „extrema stângă” și nu mai este stânga radicală) de complicitate morală, condamnarea climatului în care a avut loc crima se aude și din partea stângii.

Raphaël Glucksmann, europarlamentar, fondator al partidului Place Publique și probabil candidat la președinție, consideră acum că o alianță între stânga social-democrată și La France insoumise este „de neconceput” în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027. În cadrul unei intervenții la radio RTL, Glucksmann a denunțat brutalizarea dezbaterii publice și a subliniat „responsabilitatea tuturor liderilor politici care incită la ură, inclusiv cei din La France Insoumise”, menționându-i în mod specific pe Jean-Luc Mélenchon și Rima Hassan și acuzându-i că „adaugează gaz pe foc”.

