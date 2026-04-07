Un TGV a lovit un camion militar în Pas-de-Calais: mecanicul trenului a murit, cel puțin 27 de pasageri au fost răniți

Un accident în care au fost implicate un TGV și un camion a avut loc marți, 7 aprilie, la Bully-les-Mines, între Béthune și Lens, în departamentul Pas-de-Calais, a anunțat ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, pe rețeaua de socializare X.

Potrivit informațiilor publicate de Le Monde, confirmate de SNCF, mecanicul trenului TGV a decedat.

La bordul trenului se aflau 243 de pasageri în momentul producerii accidentului, în jurul orei 7:00, la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit prefecturii, două persoane se află în „stare de urgență absolută”, iar alte unsprezece în „stare de urgență relativă”.

Nici SNCF, nici prefectura nu au putut preciza imediat circumstanțele accidentului. Însă Le Monde a aflat că camionul făcea parte dintr-un convoi excepțional al armatei, care transporta un pod mobil.

Legătura dintre Paris și Dunkerque nu este afectată. Trenurile circulă pe linia de mare viteză până la Lille, apoi pe linia clasică între Lille și Dunkerque.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard