Un tribunal pentru Putin, pedepse pentru Rusia și despăgubiri pentru agresiune. Decizia se va lua săptămâna viitoare la Chișinău

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Săptămâna viitoare va avea loc la Chișinău un eveniment istoric: înființarea oficială a unui tribunal special care să judece agresiunile Rusiei. Pe scurt, s-a luat decizia de a înființa un „tribunal de la Haga” pentru Vladimir Putin, Alexander Lukașenko și conducerea de vârf a Rusiei.

În Ucraina, problema tragerii la răspundere a Rusiei pe plan internațional este coordonată de Irina Mudra, șef adjunct al Biroului Prezidențial, care a făcut câteva declarații pentru European Pravda, explicând când ar putea fi pronunțate primele verdicte împotriva celor responsabili și cum se dezvoltă mecanismul de despăgubire.

Linii roșii

Încă de la începutul războiului pe scară largă, chiar și în timpul negocierilor de pace, Rusia a insistat asupra ridicării tuturor sancțiunilor, a încetării tuturor procedurilor legale împotriva sa și a opririi oricăror inițiative de tragere la răspundere. Acestea erau liniile sale roșii.

Tragerea la răspundere a Rusiei nu este o monedă de schimb și, mai important, niciunul dintre partenerii Ucrainei nu cere concesii în această privință.

Rusia reacționează, de asemenea, foarte dureros la orice discuții despre activele sale înghețate și încă trăiește cu iluzia că va putea recupera acești bani.

Până în prezent, au fost înregistrate peste 250.000 de cazuri de crime de război. Echipele comune de anchetă cu parteneri internaționali lucrează deja, iar primele verdicte au fost pronunțate.

O chestiune separată este crima de agresiune în sine – crima fundamentală de la care a pornit totul. Fără agresiune, nu ar fi existat crime de război.

Aceasta implică un grup mult mai restrâns de autori – până la 30 de persoane din conducerea politică și militară de vârf. Printre aceștia se numără cele trei figuri-cheie din Rusia începând cu 2022: președintele, prim-ministrul și ministrul de externe.

Ucraina consideră că tribunalul ar trebui să acopere și statele care au asistat în mod clar Rusia în agresiunea sa, inclusiv Belarus, Coreea de Nord și, eventual, Iranul.

Ce se întâmplă la Chișinău

La Chișinău, în cadrul reuniunii ministeriale a Consiliului Europei din 14-15 mai, se va finaliza faza de adoptare a deciziei politice de înființare a tribunalului.

Tribunalul își va desfășura activitatea la Haga.

Până în prezent, 24 de țări au confirmat că se vor alătura acordului de la Chișinău, deși acesta nu este numărul final. Se așteaptă ca cel puțin 40 de state din „grupul de bază” care a pregătit acordul privind tribunalul să participe, eforturile continuând pentru a atrage mai multe țări din afara Europei.

Statele Unite nu blochează crearea tribunalului.

Verdicte

Se preconizează că activitatea procurorilor și a anchetatorilor va începe nu mai devreme de sfârșitul anului 2027 sau chiar 2028, iar verdictele probabil nu vor fi pronunțate înainte de 2028.

Poate că nu-l vom vedea pe Putin pe banca acuzaților în curând, dar ce se va întâmpla peste 10-15 ani? Judecând după activitatea sa actuală, s-ar putea să fie încă prezent pe scena politică.

Cu toate acestea, transformarea lui într-un paria la nivel mondial este, de asemenea, o chestiune de justiție.

Orice verdict viitor ar avea o semnificație nu doar simbolică, ci și practică. Acesta ar trebui să demonstreze că un război de agresiune are un cost foarte ridicat – atât la nivel personal pentru lider, cât și pentru stat.

Responsabilitatea financiară revine statului.

Un mecanism de compensare este o parte esențială a acestei responsabilități. Se preconizează că o comisie de compensare, a cărei convenție de înființare a fost deja semnată de 35 de state plus Uniunea Europeană, va începe să emită primele sale decizii în 2027.

Ucraina are mari speranțe de a avansa problema activelor rusești înghețate, care ar putea deveni o sursă rapidă și legală de finanțare pentru fondul de compensare.

Împreună cu întreprinderile private și cetățenii, pierderile totale cauzate de agresiunea Rusiei sunt estimate să depășească 1 trilion de dolari.

Editor : Sebastian Eduard

