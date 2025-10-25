Live TV

Un turist japonez a murit, după ce a căzut de pe un zid al Panteonului din Roma

Data publicării:
panteon-roma
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul de 69 de an a căzut vineri seară de la o înălțime de 7 metri în șanțul vechiului monument, a relatat agenția de știri italiană Ansa, conform The Guardian.

Echipele de salvare au fost nevoite să forțeze deschiderea unei porți de pe Via della Palombella, în afara Panteonului, pentru a ajunge la bărbat, care a fost declarat mort la fața locului.

Poliția din Roma a deschis o anchetă. Potrivit relatărilor din presa italiană, bărbatul vizita Roma împreună cu fiica sa, care a spus oamenilor legii că acesta a căzut după ce s-a simțit rău brusc, pierzându-și echilibrul.

Zidul este adesea aglomerat de turiști care iau o pauză de la vizitarea obiectivelor turistice. Panteonul, construit de împăratul roman Hadrian, este unul dintre cele mai vizitate monumente din Italia.

Intrarea a fost gratuită până în 2023, când s-a introdus o taxă de 5 euro. Taxa a fost controversată la momentul respectiv, dar nu a descurajat turiștii, peste 4 milioane vizitând situl în 2024. Adesea se formează cozi lungi în Piazza della Rotonda, în fața monumentului.

Citește și: 

Incident ciudat la Roma: Un bătrân de 80 de ani a rămas blocat cu mașina pe celebrele Trepte Spaniole

De ce era betonul romanilor atât de rezistent. Cercetătorii de la MIT au rezolvat misterul longevității Colosseumului și al Panteonului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
vladimir putin - octombrie 2025
3
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
4
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este...
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți
Donald Trump, despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această idee”
Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
preot catolic care tine mana unei fete
Peste 4.400 de persoane au fost abuzate de preoții din Italia în ultimii cinci ani. 90% dintre victime sunt copii (raport)
un barbat cu pumnul strans isi ameninta sotia care tine in brate un copil
Un român și-a transformat casa într-o „închisoare domestică” pentru soție și copii. Ani de teroare, violențe filmate și abuzuri
bebelusi la maternitate
Românii contribuie cel mai mult la natalitatea Italiei. Câți copii aduc pe lume concetățenii noștri în Peninsulă
femeie, masina de lux, chei masina, achizitie auto
Cum a plecat o româncă din Italia cu o mașină de lux plătită cu cecuri false în valoare de 165.000 de euro
ciobanesc romanesc de bucovina
Câini de lucru din România, la căutare în Italia. Ciobănescul mioritic și cel de Bucovina, printre cei mai aprigi străjeri ai stânelor
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Digi FM
Anastasia Soare, românca supranumită regina sprâncenelor de la Hollywood: „Nu știam cine este Cindy Crawford...
Digi Sport
Ce a făcut soțul ”celei mai frumoase femei din România” când a văzut că unii colegi întorc capul după ea...
Pro FM
Paula Seling, despre prima întâlnire cu fetița pe care a adoptat-o: "Era foarte sigură pe ea, foarte șmecheră...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...