Un turist japonez a murit, după ce a căzut de pe un zid al Panteonului din Roma

Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul de 69 de an a căzut vineri seară de la o înălțime de 7 metri în șanțul vechiului monument, a relatat agenția de știri italiană Ansa, conform The Guardian.

Echipele de salvare au fost nevoite să forțeze deschiderea unei porți de pe Via della Palombella, în afara Panteonului, pentru a ajunge la bărbat, care a fost declarat mort la fața locului.

Poliția din Roma a deschis o anchetă. Potrivit relatărilor din presa italiană, bărbatul vizita Roma împreună cu fiica sa, care a spus oamenilor legii că acesta a căzut după ce s-a simțit rău brusc, pierzându-și echilibrul.

Zidul este adesea aglomerat de turiști care iau o pauză de la vizitarea obiectivelor turistice. Panteonul, construit de împăratul roman Hadrian, este unul dintre cele mai vizitate monumente din Italia.

Intrarea a fost gratuită până în 2023, când s-a introdus o taxă de 5 euro. Taxa a fost controversată la momentul respectiv, dar nu a descurajat turiștii, peste 4 milioane vizitând situl în 2024. Adesea se formează cozi lungi în Piazza della Rotonda, în fața monumentului.

Editor : A.M.G.