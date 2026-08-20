Un vânzător de mașini a aflat la 26 de ani că este prinț. Cine este noul moștenitor regal al Belgiei

Clement Vandenkerckhove, un belgian în vârstă de 26 de ani care a lucrat ca vânzător de mașini, a fost recunoscut oficial drept fiul prințului Laurent al Belgiei. Tânărul, născut în urma unei relații dintre prinț și cântăreața Wendy Van Wanten, a aflat la adolescență cine este tatăl său, iar un test ADN a confirmat ulterior o probabilitate de 99,5% de paternitate. Deși are acum statutul oficial de prinț, el nu va primi o alocație regală și nu va face parte din linia de succesiune la tron, anunță BBC.

Clement Vandenkerckhove, în vârstă de 26 de ani, a fost recunoscut oficial de prințul Laurent al Belgiei drept fiul său. Fostul vânzător de mașini a fost integrat discret în familia prințului în urmă cu aproximativ șase luni, în cadrul unei ceremonii desfășurate la primărie, însă informația a devenit publică abia acum.

Vandenkerckhove este fiul prințului Laurent și al cântăreței belgiene Wendy Van Wanten, al cărei nume real este Iris Vandenkerckhove. Cei doi au avut o relație înainte ca prințul să se căsătorească cu prințesa Claire, în 2003.

Deși recunoașterea oficială îi conferă statutul de prinț, Clement Vandenkerckhove nu va primi o alocație regală. De asemenea, el nu va face parte din linia de succesiune la tronul Belgiei și nu va participa la activitățile oficiale ale familiei regale.

A aflat la 16 ani cine este tatăl său

Tânărul a povestit într-un documentar difuzat anul trecut de televiziunea flamandă VTM cum a descoperit identitatea tatălui său.

Clement l-a întâlnit pentru prima dată pe prințul Laurent în 2013, într-un centru comercial, însă nu și-a dat seama cine era bărbatul cu care se întâlnise. Abia la vârsta de 16 ani, mama sa i-a dezvăluit că prințul Laurent este tatăl lui.

Patru ani mai târziu, Clément a decis să îl contacteze. După mai multe conversații telefonice, cei doi s-au întâlnit, iar prințul Laurent i-a propus să facă un test ADN pentru a confirma paternitatea.

„Am mers împreună la spital și îmi amintesc că mi-a spus: «Mă duc eu primul, ca să te simți mai în largul tău»”, a povestit Vandenkerckhove pentru VTM.

Ulterior, laboratorul i-a transmis rezultatul prin e-mail. Testul indica o probabilitate de paternitate de 99,5%.

Nu știe dacă va adopta numele tatălui

Deși a devenit oficial membru al familiei regale, Clement Vandenkerckhove spune că nu este sigur dacă va renunța la numele de familie al mamei sale și va adopta numele Saxe-Coburg.

„S-ar putea să-mi doresc asta, dar sunt mândru de numele Vandenkerckhove. Dacă aș renunța la acest nume de familie, ar fi o trădare a tot ceea ce a făcut mama mea pentru mine”, a declarat el pentru publicația belgiană Het Nieuwsblad.

Tânărul a avut la dispoziție câțiva ani pentru a se obișnui cu ideea că are un tată regal și spune că recunoașterea oficială nu îi va schimba radical viața publică.

Spre deosebire de sora sa vitregă, prințesa Louise, și de frații săi vitregi, prințul Aymeric și prințul Nicolas, el nu va avea un rol în succesiunea la tron.

Povestea amintește de cazul regelui Albert al II-lea

Cazul lui Clément Vandenkerckhove amintește de povestea bunicului său, fostul rege Albert al II-lea, care a trecut, la rândul său, printr-o lungă dispută privind paternitatea.

Albert al II-lea a recunoscut în 2020 că a avut o fiică în urma unei relații extraconjugale. Artista Delphine Boël a câștigat procesul privind stabilirea paternității și a primit ulterior titlul de prințesă, folosind numele Delphine de Saxe-Coburg.

Disputa privind paternitatea a devenit un scandal major pentru familia regală belgiană. Albert al II-lea abdicase de la tron în 2013.

Potrivit modificărilor legislative adoptate în Belgia în 2013, doar un număr restrâns de membri ai familiei regale beneficiază de alocații publice. Printre aceștia se numără regele Philippe, fostul rege Albert al II-lea, prințul Laurent și prințesa Astrid.

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Editor : C.A.