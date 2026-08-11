Serbia, una dintre ultimele țări europene în care cetățenii ruși pot intra liber, se pregătește să adere la spațiul Schengen, ceea ce va implica automat introducerea vizelor pentru cetățenii Federației Ruse.

Obiectivul Belgradului este să fie pregătit pentru aderarea la spațiul Schengen până la sfârșitul anului 2027, a declarat într-un interviu acordat „Radio Belgrad” ministrul integrării europene al republicii, Namanja Starović. Potrivit acestuia, guvernul sârb a constituit deja un grup de lucru special condus de Ministerul Afacerilor Interne și a aprobat planul reformelor necesare. În același timp, aderarea la spațiul Schengen este planificată fără o aderare deplină la UE, care, potrivit lui Starović, este puțin probabilă până la sfârșitul deceniului.

În Serbia se discută problema modificării regimului de vize cu Rusia, a confirmat pentru „Izvestia” șeful comisiei parlamentare pentru diaspora și sârbii din regiune, Dragan Stanojević. Acesta a declarat că eventuala introducere a vizelor este analizată în contextul îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene. În prezent, cetățenii ruși pot intra în Serbia fără viză și pot rămâne în țară până la 30 de zile. Serbia poartă negocieri privind aderarea la UE din 2014.

În aprilie 2026, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a exprimat intenția de a îndeplini, până la sfârșitul anului, criteriile necesare pentru continuarea procesului de integrare europeană, inclusiv în domeniul politicii de migrație și al politicii în materie de vize.

În octombrie 2025, el a calificat aderarea la UE drept o prioritate de politică externă a țării. În același timp, Vučić a respins informațiile privind o posibilă anulare a regimului fără vize cu Rusia.

În iunie, președintele a declarat în cadrul emisiunii postului de televiziune Prva că o astfel de chestiune nici măcar nu a fost luată în discuție în Serbia. „O astfel de decizie nu va fi luată; chiar dacă cineva ar lua-o, aceasta ar fi anulată imediat”, a afirmat atunci Vučić. Însă Vučić ar putea părăsi în curând funcția, iar pe 27 iunie a declarat că își va da demisia în curând.

În noiembrie, Muntenegru intenționează, de asemenea, să introducă vize pentru cetățenii ruși. Guvernul țării a luat decizia de a anula regimul fără vize pentru cetățenii Rusiei și Belarusului începând cu 1 noiembrie 2026.

Până la 31 octombrie, cetățenii ruși pot intra în Muntenegru fără viză și pot rămâne în țară până la 30 de zile. Autoritățile din Muntenegru au justificat modificarea politicii în materie de vize prin necesitatea de a o alinia la politica UE. Guvernul țării a calificat această decizie drept unul dintre angajamentele asumate pe calea aderării la Uniunea Europeană.

Editor : A.R.