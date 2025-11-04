Live TV

Unchiul cântăreței Laura Pausini, accidentat mortal de o mașină condusă de un român. Șoferul a fugit de la locul faptei

unchi laura pausini
Unchiul Laurei Pausini, omorât într-un accident de un român. Foto: Captură video

Un moldovean, care are și cetățenie română, l-a lovit mortal pe unchiul cântereței Laura Pausini. Accidentul rutier s-a petrecut în Italia. Victima se afla pe bicicleta, când mașina condusă de bărbatul cu dublă cetățenie a dat peste el. A suferit răni grave și a murit imediat după accident.

Accidentul a avut loc la marginea orașului Bologna, unde unchiul Laurei Pausini trăia și unde mergea zilnic să-și facă plimbarea cu bicicleta, spun cunoscuții săi.

Șoferul de 29 de ani circula cu viteză când l-a lovit cu putere pe unchiul Laurei Pausini, care se afla pe bicicletă.

Șoferul nici măcar nu a oprit să vadă în ce stare se află bărbatul și a fugit de la locul accidentului. A abandonat mașina undeva la 2km distanță. Carabinierii au găsit-o și l-au identificat repede pe proprietar, care a susținut în fața polițiștilor că nu el se afla la volan în momentul accidentului. După câteva ore, la poliție s-a prezentat și cetățeanul român. A recunoscut că el se afla la volan și că a comis acest accident.

Unchiul Laurei Pausini avea 78 de ani și era bărbier. Artista a vorbit de mai multe ori despre acesta, mai ales după ce bărbatul a reușit să învingă o boală teribilă. A avut o tumoare malignă și ulterior a devenit chiar reprezentantul unei asociații care luptă pentru drepturile pacienților oncologici.

