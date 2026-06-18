Unde poți fugi de canicula verii: topul celor mai răcoroase destinații din Europa

Un studiu recent dedicat destinațiilor de evadare din căldura verii plasează Islanda, Finlanda și Norvegia în topul celor mai răcoroase locuri din Europa pentru vacanțele din 2026. Analiza a evaluat mai mulți factori climatici și de confort termic pentru a identifica regiunile unde temperaturile rămân suportabile chiar și în plin sezon estival. Țările nordice domină clasamentul, datorită temperaturilor moderate, densității reduse de zile caniculare și condițiilor stabile de vreme, în timp ce sudul și centrul Europei sunt afectate tot mai frecvent de valuri de căldură extreme. „Este o schimbare vizibilă în preferințele de călătorie, cu tot mai mulți turiști care caută destinații răcoroase, nu doar însorite”, arată analiza citată de Euronews.

Pe măsură ce popularitatea „vacanțelor răcoroase” continuă să crească pe fondul unei noi veri cu temperaturi peste medie, un nou indice de călătorie a clasificat cele mai bune destinații europene pentru a scăpa de căldură. Aplicația de călătorii Polarsteps a lansat primul său „Index de evadare din căldura verii”, analizând 25 de țări europene din toate punctele de vedere, de la temperaturile diurne și nocturne până la condițiile de înot în mare.

Cercetarea vine în urma unui sondaj Polarsteps realizat în aprilie 2026, care a relevat că 35% dintre călătorii britanici au ales o destinație mai răcoroasă pentru vacanța de vară din acest an, mai mult de unul din cinci făcând această schimbare pentru prima dată.

În loc să măsoare doar temperaturile aerului, indicele combină șase factori diferiți care influențează gradul de confort al unei destinații în lunile de vară. Aceștia includ:

Temperaturile medii diurne în luna august

Temperaturile medii nocturne în luna august

Cele mai scăzute temperaturi medii ale apei mării în luna august

Acoperirea forestieră

Densitatea populației

Accesul la campingul sălbatic

Potrivit Polarsteps, fiecare factor a fost normalizat pentru a obține un scor final din 100. Datele privind temperatura aerului au fost obținute de la Meteostat și EN Climate Data, utilizând mediile climatice din perioada 1991-2020/2021, în timp ce temperaturile mării s-au bazat pe observațiile din ultimul deceniu de pe seatemperature.info.

Unde să mergi pentru a scăpa de căldură

Islanda ocupă primul loc în clasamentul general, cu un scor de 83,81 din 100, datorită temperaturilor medii diurne din august de doar 10,7 °C, nopților răcoroase de 8,1 °C, posibilității legale de a face camping sălbatic și celei mai scăzute densități a populației din Europa. Țara oferă, de asemenea, unele dintre cele mai reci locuri de înot din mare de pe continent, temperatura apei în jurul orașului Akureyri fiind, în medie, de doar 9,5 °C.

Finlanda ocupă locul al doilea, obținând cele mai bune note pentru natură. Aproape trei sferturi din suprafața țării sunt acoperite de păduri, iar temperaturile medii din luna august se situează la un nivel confortabil de 17 °C, ceea ce o face ideală pentru drumeții și aventuri în aer liber în plină vară.

Norvegia completează topul celor trei țări, combinând temperaturile blânde de vară cu cele mai reci ape de înot din Europa. Apele din Ny-Alesund au o temperatură medie de doar 5,3 °C în luna august, iar vastele zone sălbatice ale țării și posibilitatea legală de a face camping în natură îi sporesc atractivitatea.

Cu temperaturi diurne medii de 17 °C în luna august, Suedia ocupă locul al patrulea. Țara beneficiază, de asemenea, de pădurile sale vaste și de dreptul constituțional de a circula liber, cunoscut sub numele de „Allemansratten”.

Între timp, Estonia, Letonia și Lituania se regăsesc toate în top 10, evidențiind statele baltice ca alternative emergente pentru călătorii care caută vacanțe de vară mai răcoroase, fără a se aventura atât de departe spre nord precum Scandinavia.

Polarsteps recomandă călătorilor să se îndrepte spre coasta atlantică a Europei dacă sunt în căutarea căldurii, dar cu o „opțiune de răcorire”.

Datorită curenților atlantici, anumite zone din Franța (Portsall, 15,1 °C), Spania (A Guarda, 16,6 °C) și Portugalia (Viana do Castelo, 16,6 °C) oferă unele dintre cele mai răcoroase locuri pentru înot în mare din Europa, în ciuda climatului cald de vară.

Top 10 destinații europene în Indexul de evadare din căldura verii

1. Islanda: 83,81/100

2. Finlanda: 77,02/100

3. Norvegia: 76,06/100

4. Suedia: 75,14/100

5. Estonia: 72,18/100

6. Letonia: 68,37/100

7. Lituania: 65,27/100

8. Elveția: 60,10/100

9. Irlanda: 54,44/100

10. Regatul Unit: 50,74/100

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Editor : C.A.