Ungaria a acordat azil politic fostului ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro: „O decădere totală!”

Fostul ministru al partidului conservator polonez Dreptate și Justiție (PiS), Zbigniew Ziobro, urmărit în Varșovia pentru deturnare de fonduri, a transmis luni că a obținut azil politic în Ungaria, relatează AFP și Reuters.

Zbigniew Ziobro, în vârstă de 55 de ani, este vizat de o anchetă pentru abuz de putere şi asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni în perioada în care a fost ministru al Justiţiei şi procuror general în guvernele PiS, între 2015 şi 2023. Colegii săi deputaţi din Dietă (parlamentul polonez) au votat în noiembrie 2025 ridicarea imunităţii sale parlamentare şi au autorizat plasarea sa în arest preventiv.

Refuzând să răspundă la citaţiile justiţiei poloneze pe motiv că urmărirea penală împotriva sa ar fi rezultatul unei persecuţii „politice” orchestrate de executivul lui Donald Tusk, Zbigniew Ziobro a găsit refugiu la Budapesta.

Într-o postare pe X, luni, acesta a explicat că a „decis să recurgă la azilul politic acordat de guvernul maghiar”.

„Îi mulţumesc sincer premierului Viktor Orban”, a scris el, denunţând „banditismul” şi „instituirea progresivă a unei dictaturi” în Polonia. Mai mult, și soţia sa a obţinut azil, deşi nu face obiectul niciunei urmăriri penale.

Apărătorul lor a confirmat informaţia pe contul său X.

În cadrul unei conferințe de presă, ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a confirmat că Budapesta a aprobat „unele” cereri de azil din Polonia, fără a-l menţiona pe Ziobro. „În Polonia, multe persoane sunt supuse persecuţiei politice”, a spus el.

Unul dintre adjuncţii lui Ziobro din acea perioadă, Marcin Romanowski, acuzat de fapte similare, a obţinut azil politic în Ungaria.

Zbigniew Ziobro este acuzat că a orchestrat deturnarea de bani dintr-un fond special destinat sprijinirii victimelor infracţiunilor şi că a folosit acest fond în scopuri politice, precum şi pentru a finanţa ilegal achiziţionarea software-ului spion Pegasus din Israel. Conform actualului guvern, acest software ar fi fost utilizat la acea vreme pentru a supraveghea oponenţii politici.

În cazul în care va fi găsit vinovat, Zbigniew Ziobro, care urmează un tratament împotriva cancerului, riscă până la 25 de ani de închisoare.

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a criticat dur anunţul lui Ziobro, „un fost ministru al justiţiei care se sustrage de la responsabilităţile sale fugind în ţara lui Orban, un prieten lui Putin”.

„Fostul ministru al justiţiei fuge ca un laş de justiţia poloneză. O decădere totală!”, a scris pe X şi Tomasz Siemoniak, ministrul responsabil cu serviciile de securitate ale Poloniei.

