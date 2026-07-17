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Ungaria a deschis o anchetă privind legăturile fostului ministru de Externe Szijjarto cu Rusia

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Péter Szijjarto, la Moscova alături de Vladimir Putin
Foto: Profimedia
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Premierul ungar Péter Magyar a declarat că autoritățile au demarat o anchetă oficială privind relațiile strânse ale fostului ministru de Externe Péter Szijjarto cu Rusia.

Detaliile anchetei nu au fost făcute publice, deoarece aceasta implică materiale guvernamentale clasificate și documente de politică externă, scrie Kyiv Independent.

Magyar a precizat că guvernul se abține de la a face alte comentarii pentru a nu afecta ancheta, dar s-a angajat să facă publice toate informațiile care pot fi divulgate în mod legal, odată ce vor fi disponibile concluziile inițiale.

Szijjarto a ocupat funcția de șef al diplomației maghiare în timpul mandatului fostului prim-ministru Viktor Orban, al cărui guvern a fost considerat pe scară largă drept cel mai favorabil Rusiei din cadrul Uniunii Europene.

Pe durata mandatului său, Szijjarto a menținut legături strânse cu Moscova, a vizitat frecvent Rusia după izbucnirea războiului pe scară largă și s-a opus în mod constant sancțiunilor suplimentare ale UE împotriva Kremlinului.

Ancheta are loc într-un moment în care guvernul lui Magyar încearcă să distanțeze Ungaria de politica sa externă anterioară favorabilă Rusiei și să consolideze, în schimb, legăturile cu aliații săi europeni.

Editor : Sebastian Eduard

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