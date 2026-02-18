Live TV

Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba. Orban: „Este un șantaj politic”

Data publicării:
Pompa de carburant Mol Ungaria
Foto: Profimedia
Din articol
Rezerve startegice de petrol

Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI.

Conform versiunii Kievului, conducta Drujba a fost avariată luna trecută de un atac rusesc. Dar premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico afirmă că reparaţiile s-au încheiat, dar Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de „şantaj politic” împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susţină în războiul cu Rusia şi se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

„Ucraina şantajează Ungaria, au oprit fluxul de petrol prin conducta Drujba, suntem nevoiţi să eliberăm din rezervele strategice”, a anunţat Orban miercuri pe Facebook. Ministrul său de externe, Peter Szijjarto, a anunţat la rândul său că Ungaria a suspendat livrările de motorină către Ucraina, livrări ce vor fi reluate numai dacă aceasta din urmă deblochează conducta Drujba, despre care a spus că a fost oprită „în urma unei decizii politice luate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski”.

Citește și

Viktor Orban, cu două luni înainte de alegeri: Opoziția din Ungaria este opera puterilor străine, cu Ursula pe post de „nașă”

Rezerve startegice de petrol

Potrivit unor surse media ungare, circa 6% din motorina consumată de Ucraina provine din Ungaria.

Şi Slovacia a anunţat că este nevoită să apeleze la rezervele strategice de petrol în urma opririi fluxului prin oleoductul Drujba. Guvernul condus de premierul Robert Fico a aprobat eliberarea a aproximativ jumătate din rezervele strategice şi punerea lor la dispoziţia companiei petrochimice Slovnaft, deţinută de compania maghiară MOL, pentru a menţine aprovizionarea pieţei locale, oprind în acelaşi timp exporturile către Ucraina şi alte ţări.

Ungaria şi Slovacia dispun de stocuri de petrol care le asigură consumul pentru aproximativ trei luni.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Iliana Iotova
Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria
Russian propaganda caught faking a video by Ukrainian war commander General Valerii Zaluzhnyi staging a coup against Volodymyr Zelensky. Pictured: Zelensky awarding Zaluzhnyi
Scandal deschis între Volodimir Zelenski și fostul șef al Armatei din Ucraina. Zalujnîi: „Oamenii vor vota împotriva lui”
Sistem Patriot
SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski
Negocierile de la Geneva
La Geneva s-au încheiat negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA. O zi „dificilă, dar practică”, dialogul va continua
Recomandările redacţiei
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea...
Ultimele știri
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...