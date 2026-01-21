Live TV

Ungaria acuză Ucraina că „încalcă limitele” și anunță că nu va finanța Kievul

Data publicării:
Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Foto: Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei

Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, adăugând că, atât timp cât Ungaria are un „guvern suveran şi patriotic”, nu va trimite banii contribuabililor săi vecinului său din nord-est, relatează MTI.

Szijjarto a declarat, în timpul unei şedinţe de cabinet, că ambasadorul ungar a fost convocat de Kiev după ce Budapesta a afirmat că nu va contribui la „irosirea viitorului tinerilor ungari” acceptând să trimită bani în Ucraina.

El a menţionat că această decizie a avut loc după lansarea de către Ungaria a unei „petiţii naţionale” împotriva planului UE de a aloca 800 de miliarde de dolari Ucrainei.

„Considerăm că aceasta este o ingerinţă flagrantă în afacerile interne ale Ungariei”, a declarat ministrul. „Este treaba noastră, aici, în Ungaria, să decidem cum sunt cheltuiţi banii cetăţenilor noştri. Nu vom fi de acord ca banii contribuabililor ungari să fie trimişi în Ucraina. Acei bani aparţin Ungariei, pentru a dezvolta Ungaria şi pentru a sprijini familiile ungare”.

El a promis că va continua cu petiţia, indiferent de protestele Kievului sau de alte convocări ale ambasadorului său. Szijjarto a criticat, de asemenea, anunţul Kievului că va restricţiona călătoriile oficialilor ungari în Transcarpatia, numind-o „o altă mişcare anti-maghiară” care încalcă valorile şi regulile europene, vizând legăturile dintre guvernul ungar şi comunitatea etnică maghiară.

„Totuşi, Bruxellesul vrea să aducă Ucraina în Uniunea Europeană în pofida tratamentului dur aplicat minorităţilor naţionale şi a încercărilor de a restricţiona contactul cu acestea”, a adăugat el. „Ucraina poate continua să încalce limitele, dar atât timp cât există un guvern suveran şi patriotic la Budapesta, banii contribuabililor ungari nu vor fi trimişi pentru a finanţa Ucraina”.

