Ungaria amenință că va bloca împrumutul acordat de UE Ucrainei din cauza întreruperii livrărilor de petrol: „Nu vom ceda”

Ungaria a amenințat că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Budapesta prin conducta Drujba, a anunțat vineri ministrul de Externe Peter Szijjarto, conform Reuters.

„Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles și opoziția maghiară, pentru a crea perturbări în aprovizionarea Ungariei și a determina creșterea prețurilor la combustibili înainte de alegeri.

Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de asociere UE-Ucraina, încălcând angajamentele sale față de Uniunea Europeană. Nu vom ceda acestui șantaj”, a scris șeful diplomației ungare pe X.

Amintim că Guvernul de la Budapesta a informat că „va pune în circulaţie” aproximativ 1,8 milioane barili de ţiţei din rezervele sale strategice.

Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu ţiţei după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone ruseşti care a deteriorat infrastructura conductei Drujba.

Ungaria şi Slovacia au acuzat Ucraina că amână reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba din motive politice, iar miercuri au anunţat oprirea exporturilor de motorină către Ucraina.

Editor : A.M.G.