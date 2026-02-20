Live TV

Ungaria amenință că va bloca împrumutul acordat de UE Ucrainei din cauza întreruperii livrărilor de petrol: „Nu vom ceda”

Data publicării:
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Conducta Drujba, care porneşte din Rusia, duce petrol către statele central-europene care nu au ieşire la mare. Foto: Profimedia Images

Ungaria a amenințat că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Budapesta prin conducta Drujba, a anunțat vineri ministrul de Externe Peter Szijjarto, conform Reuters.

„Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles și opoziția maghiară, pentru a crea perturbări în aprovizionarea Ungariei și a determina creșterea prețurilor la combustibili înainte de alegeri.

Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de asociere UE-Ucraina, încălcând angajamentele sale față de Uniunea Europeană. Nu vom ceda acestui șantaj”, a scris șeful diplomației ungare pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim că Guvernul de la Budapesta a informat că „va pune în circulaţie” aproximativ 1,8 milioane barili de ţiţei din rezervele sale strategice. 

Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu ţiţei după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone ruseşti care a deteriorat infrastructura conductei Drujba. 

Ungaria şi Slovacia au acuzat Ucraina că amână reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba din motive politice, iar miercuri au anunţat oprirea exporturilor de motorină către Ucraina.

Citește și: 

Viktor Orban a dezvăluit când ar putea fi posibilă normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria. „Așadar aceasta este cheia”

Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
3
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Atac
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1 în valoare de 75 de milioane de dolari
Digi 24_2026_02_20_17_11_28
Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Momentul exploziei, filmat
brbat care conecteaza un furtun la cisterna
Ungaria va folosi ţiţei din rezervele strategice, după ce livrările de petrol rusesc au fost întrerupte
premierul maghiar Viktor Orban
Viktor Orban a dezvăluit când ar putea fi posibilă normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria. „Așadar aceasta este cheia”
Timur Ivanov
Un fost viceministru rus, condamnat pentru corupţie, a cerut să meargă la război în Ucraina pentru a scăpa de închisoare
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
Usa,National,Flag,Waving,In,The,Wind,In,Front,Of
Trump contraatacă după decizia Curții Supreme și pornește o nouă...
Generalul (r) Virgil Bălăceanu.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, despre „apetitul” românilor...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
Ultimele știri
Ministerul Apărării din Franța anunță crearea unui Laborator de robotică și Inteligență Artificială pentru Apărare
Volodimir Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 kmp în sud. Condiția în care Kievul ar putea face un compromis teritorial
FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ministerul Educației aprobă programa pentru limba română fără o dezbatere publică. Profesorii sunt revoltați...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției...
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
President Donald Trump announces "Liberation Day" tariffs on nearly all U.S. trading partners
„Caută acum un plan B”. Avertisment după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele: „Are la dispoziție...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...