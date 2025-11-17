Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei

Ungaria a anunţat luni că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina. Întânirea a fost convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare a Ucrainei la UE, pe care Budapesta îl respinge.

„Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală”, a declarat ministrul ungar Janos Boka, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

El a argumentat că o presupusă propunere de a avansa în procesul de aderare fără a avea unanimitate este contrară normelor europene.

Conform portalului de informaţii Telex.hu, Ungaria ar putea trimite un reprezentant sub nivelul ministerial.

Propunerea „este contrară principiilor politice şi procedurale”, a declarat Boka pentru presa ungară la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului Afaceri Generale.

Ucraina, candidată din 2022

Ucraina este candidată pentru aderarea la UE din 2022, iar anul trecut au început oficial negocierile, însă pentru a deschide capitole specifice este nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre.

Deşi anunţul oficial se limitează la a spune că la reuniunea de la Liov se va discuta despre „progresele în drumul său către UE”, guvernul de la Budapesta a avertizat că există o propunere pentru aprobarea acestor progrese printr-o majoritate calificată, pentru a evita astfel vetoul ungar.

Boka a afirmat că nu vede nicio valoare politică suplimentară în faptul că această reuniune are loc pe teritoriul ţării candidate.

Danemarca, ţară care care deţine preşedinţia rotativă a UE, susţine însă că organizarea ei acolo va transmite un mesaj clar că viitorul Ucrainei este în UE.

Ungaria se teme că va fi ignorată

UE caută formule legale pentru a ocoli vetoul Ungariei asupra integrării Ucrainei, dintre care una propusă în octombrie de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, de a opta pentru majoritatea calificată, şi nu pentru unanimitate pentru a deschide capitolele de negocieri de aderare, respinsă de premierul ungar Viktor Orban.

Ministrul ungar de interne, Gergely Gulyas, a afirmat că „nu se poate exclude” ca în reuniunea de la Liov să se ignore principiul unanimităţii şi să se avanseze în negocieri fără a respecta vetoul Budapestei.

Potrivit lui Gulyas, acest lucru ar contraveni regulilor comunitare.

Premierul Viktor Orban este principalul aliat al Moscovei în cadrul UE, iar Ungaria, membră a NATO, refuză să ofere ajutor militar Ucrainei pentru a se apăra împotriva invaziei lansate de Rusia în februarie 2022.

Editor : B.P.