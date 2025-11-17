Live TV

Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei

Data publicării:
Viktor Orban
Ungaria lui Viktor Orban „Continuă să încalce valorile fundamentale”, crede UE. Foto: Profimedia
Din articol
Ucraina, candidată din 2022 Ungaria se teme că va fi ignorată

Ungaria a anunţat luni că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina. Întânirea a fost convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare a Ucrainei la UE, pe care Budapesta îl respinge.

„Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală”, a declarat ministrul ungar Janos Boka, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

El a argumentat că o presupusă propunere de a avansa în procesul de aderare fără a avea unanimitate este contrară normelor europene.

Conform portalului de informaţii Telex.hu, Ungaria ar putea trimite un reprezentant sub nivelul ministerial.

Propunerea „este contrară principiilor politice şi procedurale”, a declarat Boka pentru presa ungară la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului Afaceri Generale.

Ucraina, candidată din 2022

Ucraina este candidată pentru aderarea la UE din 2022, iar anul trecut au început oficial negocierile, însă pentru a deschide capitole specifice este nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre.

Deşi anunţul oficial se limitează la a spune că la reuniunea de la Liov se va discuta despre „progresele în drumul său către UE”, guvernul de la Budapesta a avertizat că există o propunere pentru aprobarea acestor progrese printr-o majoritate calificată, pentru a evita astfel vetoul ungar.

Boka a afirmat că nu vede nicio valoare politică suplimentară în faptul că această reuniune are loc pe teritoriul ţării candidate.

Danemarca, ţară care care deţine preşedinţia rotativă a UE, susţine însă că organizarea ei acolo va transmite un mesaj clar că viitorul Ucrainei este în UE.

Ungaria se teme că va fi ignorată

UE caută formule legale pentru a ocoli vetoul Ungariei asupra integrării Ucrainei, dintre care una propusă în octombrie de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, de a opta pentru majoritatea calificată, şi nu pentru unanimitate pentru a deschide capitolele de negocieri de aderare, respinsă de premierul ungar Viktor Orban.

Ministrul ungar de interne, Gergely Gulyas, a afirmat că „nu se poate exclude” ca în reuniunea de la Liov să se ignore principiul unanimităţii şi să se avanseze în negocieri fără a respecta vetoul Budapestei.

Potrivit lui Gulyas, acest lucru ar contraveni regulilor comunitare.

Premierul Viktor Orban este principalul aliat al Moscovei în cadrul UE, iar Ungaria, membră a NATO, refuză să ofere ajutor militar Ucrainei pentru a se apăra împotriva invaziei lansate de Rusia în februarie 2022.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
4
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
spor de hemoroizi
Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până...
Ultimele știri
Gemenele Kessler, celebre în anii 1960, au murit prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale: Senatul a votat abrogarea prevederii
O țară din Orientul Mijlociu revine la serviciul militar obligatoriu după 35 de ani. Până la 10.000 de tineri vor fi recrutați anual
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Viktor Orban aruncă vina pe Bruxelles și spune că nu îi e teamă să accepte o înfrângere electorală: Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui
Andrius Kubilius
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate
Vladimir Putin și Donald Trump
Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Hot war continues around Bakhmut
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
La ce vârstă ies la pensie cadrele militare: câţi ani trebuie să fi muncit pentru stat
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu