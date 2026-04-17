Ungaria ar putea trece la euro până în 2030

Ungaria ar putea adopta euro până în 2030, după ce va crea condițiile necesare pentru trecerea la moneda unică europeană, potrivit economistului-șef al partidului Tisza, informează TVP World.

Partidul pro-european Respect și Libertate (Tisza), condus de Péter Magyar, a înlăturat partidul eurosceptic Fidesz al lui Viktor Orbán după 16 ani la putere, obținând o majoritate calificată de două treimi care permite acum modificări constituționale și o poziție decisiv mai favorabilă UE.

Joi, într-un interviu acordat postului de televiziune RTL, András Kármán – care, potrivit presei maghiare, are cele mai mari șanse să devină următorul ministru de finanțe – a declarat: „Accentul se pune pe crearea condițiilor necesare pentru 2030, astfel încât să se poată lua o decizie pozitivă cu privire la introducerea [euro]”.

El a adăugat că 2030 nu este încă data țintă oficială a lui Tisza și că moneda unică ar putea fi adoptată mai devreme dacă condițiile ar fi favorabile.

Criteriile de la Maastricht

Potrivit unui raport din 15 aprilie al GKI Economic Research, Ungaria s-a îndepărtat și mai mult în ultimii ani de îndeplinirea criteriilor de la Maastricht pentru adoptarea monedei euro.

GKI a afirmat că majoritatea maghiarilor susțin trecerea la euro, care, potrivit instituției, ar reduce costurile de împrumut și costurile de tranzacție.

Însă a avertizat că renunțarea la o politică monetară independentă ar putea duce, de asemenea, la o inflație mai mare și la dezechilibre economice mai ample, în absența unei politici economice consecvente.

