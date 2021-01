Ungaria aşteaptă să fie tratată cu respect de Administraţia Joe Biden. Szijjarto, deranjat de o declarație a noului președinte american

Guvernul Viktor Orban aşteaptă ca Ungaria să fie tratată cu respect de Administraţia Joseph Biden, afirmă Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe, notând că relaţiile Budapestei cu fostul preşedinte Donald Trump au fost „cele mai bune”, potrivit Mediafax.

Întrebat, într-un interviu acordat ediţiei ungare a postului tv Euronews, ce părere are despre noul preşedinte american, Joe Biden, în contextul în care premierul Viktor Orban l-a susţinut pe Donald Trump, Peter Szijjarto a explicat: „Dat fiind că nu suntem americani, nu contează prea mult pe cine am susţinut, întrucât noi nu am votat în scrutinul prezidenţial din SUA. Tot ce pot spune este că am avut o relaţie foarte, foarte bună cu fosta Administraţie din SUA. Nu exagerez deloc dacă spun că în perioada 2016-2020 relaţiile dintre cele două ţări au fost cele mai bune, în principal datorită relaţiei personale foarte bune dintre fostul preşedinte american şi premierul Ungariei”.

„Sperăm că standardul acestei relaţii politice va rămâne la nivelul înalt atins în ultimii patru ani. Noi suntem dispuşi să continuăm o relaţie bazată pe respect reciproc. Sper că cealaltă parte intenţionează să procedeze similar”, a afirmat Peter Szijjarto.

Peter Szijjarto: Joe Biden a criticat Ungaria, numind-o ţară autocrată. Arată lipsă de respect

Rugat să comenteze solicitarea pentru oferirea de clarificări adresată lui Joe Biden privind presupuse cazuri de corupţie în care ar fi fost implicat fiul său Hunter Biden în Ucraina, Peter Szijjarto a precizat: „Cred că dacă cităm ceva trebuie să o facem exact. S-a întâmplat următorul lucru: eu nu am criticat pe nimeni, nu este sarcina mea să emit dubii asupra integrităţii candidaţilor la preşedinţie din alte ţări. Joe Biden, actualul preşedinte al SUA, a criticat Ungaria, numind-o ţară autocrată. În opinia mea, acest lucru arată lipsă de respect şi încredere în relaţia cu Ungaria”.

„Dar acest lucru s-a întâmplat în campania electorală, poate fi explicat prin faptul că poziţii enunţate în campanii electorale nu sunt continuate ulterior. Dar, în mod evident noi cerem mai mult respect pentru Ungaria. Suntem destul de siguri că noul preşedinte american vrea să coopereze cu Europa Centrală, suntem pregătiţi să colaborăm. Încrederea şi respectul sunt foarte importante (...)”, a subliniat ministrul ungar de Externe.

