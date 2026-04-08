Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța înaintea alegerilor de duminică

Rezultatele sondajului realizat de agenția Median arată că partidul de opoziție „Tisa” al lui Péter Mádar ar putea obține 138-143 de mandate în Adunarea Națională la alegerile parlamentare din Ungaria.

Conform estimărilor agenției, Partidul Tisza poate conta pe 138-143 de mandate, ceea ce înseamnă o majoritate confortabilă de două treimi din voturi, în timp ce partidul „Fidesz” al prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán, ar putea obține 49–55 de locuri în parlament. Conform datelor Median, probabil că va intra în parlament și partidul Mi Hazánk („Patria noastră”), care are șanse la 5 sau 6 locuri, informează European Pravda care citează săptămânalul maghiar cu profil economic HVG.

Serviciul de sondaje a subliniat că aceste date sunt estimative. În ultima săptămână a lunii februarie și pe parcursul lunii martie, compania Median a realizat cinci sondaje telefonice reprezentative cu ajutorul a trei centre de apeluri diferite, pe un eșantion de 5.000 de persoane.

Conform rezultatelor, 48% din populația cu drept de vot intenționează să voteze pentru partidul „Tisa”, 30% – pentru „Fidesz”, 4% – pentru „Patria Noastră”, 2% – pentru „Coaliția Democratică”. Alți 15% nu știau sau nu au vrut să răspundă, sau erau siguri că vor participa la alegeri.

