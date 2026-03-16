Ungaria continuă să facă jocul lui Putin: Budapesta va bloca creditul pentru Ucraina și un nou pachet de sancțiuni, anunță Szijjártó

Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei / Sursa foto: Profimedia Images

Ungaria va declara, în cadrul reuniunilor șefilor de stat ai Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Energiei din țările Uniunii Europene, că nu se poate pune problema aderării Ucrainei la Uniune, iar cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse și creditul de 90 de miliarde de euro acordat Kievului nu vor fi aprobate până când nu se va relua furnizarea de petrol prin conductele „Drujba”.

Acest lucru a fost anunțat de ministrul afacerilor externe și relațiilor economice externe al Ungariei, Péter Szijjártó, în drum spre Bruxelles pentru o întâlnire cu colegii săi din țările UE.

„Ei ne vor cere să aprobăm un «împrumut militar» pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro, să votăm în favoarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni și să permitem continuarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE. Cu toate acestea, poziția noastră este clară, iar astăzi nu vom ceda presiunilor și nu vom accepta aceste cereri.

Nu se poate pune problema aderării Ucrainei la UE, iar cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni și creditul de 90 de miliarde de euro vor putea fi incluse pe ordinea de zi doar atunci când ucrainenii vor relua livrările de petrol și ne vor oferi garanții că nu le vor mai întrerupe niciodată”, a declarat Szijjártó într-un mesaj video difuzat de posturile de televiziune maghiare.

El a subliniat că această poziție a Ungariei va fi exprimată clar în cadrul reuniunilor Consiliului Afacerilor Externe și ale Consiliului Energiei și Transporturilor al UE, care vor avea loc în aceeași zi. „Două consilii și aceeași întrebare: Ungaria sau Ucraina?”, a remarcat ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile ucrainene refuză în continuare să deblocheze conducta „Drujba”, deși „livrările de petrol pot fi reluate încă de astăzi”. „Pentru aceasta este nevoie doar de o singură decizie politică pozitivă”, consideră Szijjártó.

„Bruxelles ar fi putut foarte bine să exercite presiuni asupra Ucrainei și să ceară reluarea livrărilor de petrol, dar mă tem că astăzi vor dori din nou să exercite presiuni asupra noastră și vor formula propriile cerințe”, a adăugat ministrul de externe.

Petrolul din Rusia nu mai ajunge prin conductele „Drujba” la rafinăriile maghiare din 27 ianuarie. În acest context, Ungaria și Slovacia au solicitat Croației să permită tranzitul materiei prime rusești prin conducta Adriatică. Budapesta a luat măsuri de retorsiune împotriva Kievului, blocându-i „creditul militar” al Uniunii Europene în valoare de 90 de miliarde de euro și avertizând că va împiedica orice decizie a Bruxelles-ului care ar fi în avantajul ucrainienilor.

Editor : A.R.

