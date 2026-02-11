Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv

Ungaria rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE, în timp ce statele baltice devin rapid lideri regionali în combaterea corupției, potrivit unui nou clasament, scrie TVPWorld.

Pentru al patrulea an consecutiv, Ungaria a terminat pe ultimul loc printre țările UE în Indicele de Percepție a Corupției (CPI) al Transparency International, împărțind în acest an ultima poziție cu Bulgaria.

Publicat anual din 1995, CPI evaluează nivelurile percepute de corupție din sectorul public în 182 de țări și teritorii. Cea mai recentă versiune, care analizează dovezile din 2025, a fost publicată marți.

Sub guvernul liderului de dreapta Viktor Orbán, care este prim-ministru din 2010, Ungaria s-a confruntat cu acuzații persistente de abuzuri sistematice, utilizarea abuzivă a fondurilor UE și încălcări ale principiilor statului de drept.

În 2022, UE a suspendat plata a peste 6 miliarde de euro către autoritățile din Budapesta din cauza unor presupuse încălcări ale statului de drept.

În clasamentul CPI, considerat pe scară largă un punct de referință pentru măsurarea nivelului de reziliență împotriva corupției, țările sunt evaluate pe o scară de la 0 (foarte corupt) la 100 (foarte curat).

Ungaria a obținut 40 de puncte în indicele din 2025 – cel mai slab rezultat înregistrat vreodată – și a coborât în clasamentul global pe locul 84, cu două poziții mai jos față de clasamentul din 2024.

De asemenea, a înregistrat cea mai semnificativă scădere dintre statele membre ale UE în ultimii 13 ani, scorul său scăzând cu 15 puncte între 2012 și 2025.

La polul opus, țările baltice au înregistrat o îmbunătățire substanțială pe termen lung a rezistenței la corupție, au remarcat autorii indicelui. Estonia s-a clasat din nou pe primul loc printre țările din Europa Centrală și de Est (ECE), ocupând locul 12 la nivel mondial, cu 76 de puncte.

Este urmată de Lituania, care a ocupat locul al doilea în regiune și locul 28 la nivel mondial. Letonia s-a clasat pe locul al treilea în regiune și pe locul 37 la nivel mondial, cu 60 de puncte.

Alte țări din Europa Centrală și de Est cu clasări slabe includ România, care a ieșit pe locul al treilea în topul celor mai corupte țări din UE și pe locul 70 în clasamentul global.

Editor : Sebastian Eduard