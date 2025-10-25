Live TV

Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a calificat dependența drept un „risc”

Data publicării:
conducta gaze-rusia-ungaria
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ungaria și-a redefinit relația energetică cu Rusia, calificând dependența de Moscova drept un „risc” în cadrul unui nou plan național — o schimbare rară pentru guvernul lui Viktor Orbán, care a sfidat mult timp politica UE față de Rusia, relatează TVP World.

Planul național revizuit privind energia și clima (NEKT), adoptat de ministerul energiei al țării și raportat sâmbătă de publicația locală Daily News Hungary, marchează o schimbare radicală față de opinia de lungă durată a Budapestei, potrivit căreia importurile de energie din Rusia erau inevitabile, fiind considerate din punct de vedere istoric o sursă stabilă și accesibilă de aprovizionare.

Noul document definește în mod explicit dependența Ungariei de petrolul, gazul și combustibilul nuclear rusesc ca fiind o vulnerabilitate care trebuie redusă.

Conform planului, războiul în curs dintre Rusia și Ucraina a scos la iveală pericolele unei astfel de dependențe, care trebuie acum abordată „cu un set mai larg de instrumente”, întrucât modelele de aprovizionare anterioare nu mai asigură o securitate suficientă.

Planul prezintă această schimbare ca o necesitate strategică, vitală nu numai pentru Ungaria, ci și pentru întreaga regiune.

„ Având în vedere rolul regional al țării în distribuția produselor petroliere, gestionarea riscurilor generate de dependența de importuri și diversificarea aprovizionării cu petrol – reducând astfel expunerea față de furnizorul dominant, în prezent partenerul rus – nu este doar în interesul Ungariei, ci și al întregii regiuni”, se arată în planul citat de Daily News Hungary.

Limbajul este similar cu cel utilizat în documentele de politică energetică ale UE, marcând o schimbare notabilă pentru guvernul prim-ministrului Viktor Orbán, care s-a aflat mult timp în minoritate în cadrul blocului de 27 de țări în ceea ce privește opoziția față de sancțiunile împotriva Moscovei și eliminarea treptată a importurilor de energie din Rusia.

Orban, un naționalist aflat la putere din 2010, este unul dintre puținii lideri europeni care mențin o atitudine prietenoasă față de Moscova, în ciuda agresiunii continue a Kremlinului în Ucraina, iar Ungaria, alături de Slovacia, se numără printre singurele două state membre ale UE care încă cumpără petrol rusesc.

La începutul săptămânii, ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a susținut că Budapesta va utiliza „toate mijloacele politice și juridice” pentru a bloca o nouă propunere a UE care vizează interzicerea importurilor de energie din țara condusă de Vladimir Putin.

Spre deosebire de UE, care urmărește să elimine treptat importurile de petrol și gaze din Rusia până în 2028, conform unei propuneri adoptate luni, proiectul de lege maghiar prevede o tranziție mai graduală.

Până în 2030, planul vizează reducerea dependenței Ungariei de importuri la 80 % pentru gazele naturale și la 85 % pentru petrol — nu o retragere completă, ci o decuplare parțială și atentă.

Această abordare mai temperată rămâne în concordanță cu politica de lungă durată a Budapestei, care acordă prioritate securității aprovizionării în detrimentul schimbărilor bruște.

Deși textul nu marchează o ruptură completă față de politica energetică a Ungariei, limbajul său se aliniază mai mult ca niciodată la orientarea strategică a UE în ceea ce privește energia rusă, dependența țării de Moscova fiind definită oficial pentru prima dată ca un risc.

Citește și:

Viktor Orbán: „Ungaria caută modalități de a ocoli sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc”

Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, afirmă că nu va opri imediat importurile de combustibil din Rusia către Ungaria

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin - octombrie 2025
1
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
Ilie Bolojan
3
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
2025-01-10 instant-4635
4
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
5
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
Obuziere autopropulsate K9 Thunder din Coreea de Sud
România află în sfârșit când poate începe producția locală de...
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
USA News - July 30, 2025
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinție: „Nu...
Ultimele știri
Accident grav în Munții Făgăraș: Doi oameni au murit după ce au căzut în gol câteva sute de metri
Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare
Mesaje de „La mulți ani” pentru aniversarea onomastică de Sfântul Dumitru. Îndemnul preotului pentru sărbătoriții zilei de 26 octombrie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Recep Tayyip Erdogan
Recep Erdogan profită de faptul că întâlnirea de la Budapesta s-a anulat: „Suntem gata în orice moment pentru un summit Trump - Putin”
Viktor Orban
Viktor Orbán: „Ungaria caută modalități de a ocoli sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc”
Comemorarea Revoluției din 1956 la Budapesta. Foto- Facebook
Mitinguri rivale, la comemorarea Revoluției din 1956. La Budapesta s-a scandat „Rușii, acasă!”, „Tavarișci, konieț!”
White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Casa Albă nu exclude o întâlnire Trump-Putin. Discuția Rubio-Lavrov nu a fost singurul motiv al anulării celei de la Budapesta
BRUSSELS-EUROPEAN-COUNCIL-SUMMIT
Reuniunea Consiliului European, umbrită de tensiuni: Ce lideri vin la Bruxelles pregătiți de veto și ce nemulțumiri au
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Recordurile pe care le-a stabilit Catedrala Mântuirii Neamului. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume...
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...