Ungaria nu-și poate permite o ruptură totală de Rusia după înfrângerea suferită de Orban: „Schimbările radicale sunt foarte rare”

Înfrângerea zdrobitoare suferită de Viktor Orban în alegerile de duminică din Ungaria reprezintă o lovitură dură pentru Kremlin, care de ani de zile s-a bazat pe Budapesta ca pe unul dintre puținii prieteni din cadrul Uniunii Europene. Cu toate acestea, Moscova continuă să dețină o influență semnificativă în domeniul energetic asupra acestei țări fără ieșire la mare, ceea ce complică orice ruptură radicală cu Rusia, notează The New York Times.

Această realitate creează o situație delicată pentru viitorul prim-ministru Peter Magyar, al cărui partid, Tisza, a obținut o largă majoritate în Parlament, în parte datorită promisiunii de a normaliza relațiile tensionate cu Uniunea Europeană și NATO.

În campania electorală, Magyar a afirmat că Ungaria nu dorește să devină prima colonie americano-rusă, făcând referire la sprijinul de care se bucură Orban atât din partea lui Donald Trump, cât și din partea lui Vladimir Putin. Magyar s-a angajat să susțină o Ungarie liberă și europeană, să eradice corupția și să adopte o abordare lucidă față de Moscova.

„Oricine cunoaște istoria Ungariei știe că am fost atacați de multe ori de Rusia”, a remarcat Magyar într-un interviu acordat ziarului The New York Times în acest an.

Cu toate acestea, Peter Magyar a dat de înțeles că nu va rupe complet legăturile cu Moscova, adoptând o atitudine pragmatică având în vedere dependența energetică pe care guvernul lui Orban a acumulat-o în cei 16 ani de guvernare. Magyar va moșteni o economie maghiară aflată în dificultate, care importă peste 80% din gazele naturale și țițeiul din Rusia. El a afirmat că Ungaria va depune eforturi pentru a-și diversifica sursele de energie, dar a indicat un orizont de timp îndepărtat pentru realizarea acestui obiectiv.

Este probabil ca acest lucru să îi confere Moscovei o anumită influență în Ungaria în următorii ani. Însă, pe termen scurt, înfrângerea electorală a lui Viktor Orban îl privează pe Vladimir Putin de unul dintre cei mai eficienți aliați ai săi în promovarea obiectivului său de a diviza Europa, pe care liderul rus a ajuns să o considere un adversar de temut.

Distanțarea lui Putin față de continent s-a accentuat după ce acesta s-a solidarizat în mare măsură cu Ucraina în războiul declanșat de Rusia în urmă cu mai bine de patru ani. Orban a fost cel mai vehement critic intern al Uniunii Europene și a stat adesea în calea obiectivelor politice ale blocului.

Acțiunile lui Orban au blocat reacțiile europene la invazia Rusiei, printre altele prin împiedicarea acordării unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina și a pachetelor de sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei, precum și prin opoziția față de deschiderea negocierilor pentru aderarea Kievului la Uniune. Achizițiile sale continue de energie din Rusia au ajutat Moscova să-și mențină o prezență economică în Europa, în timp ce majoritatea celorlalte țări de pe continent au luat măsuri pentru a întrerupe astfel de legături.

Kremlinul va încerca probabil să se adapteze la noul guvern maghiar, a declarat Andras Racz, cercetător principal la Consiliul German pentru Relații Externe, un grup de cercetare.

„Guvernul Orban nu a fost un aliat moral, nici un aliat spiritual. Guvernul Orban a fost un aliat pragmatic și corupt”, a spus el. „Dacă un astfel de aliat pierde puterea, Rusia este de obicei gata să-i abandoneze pe acești oameni sau să-i sacrifice fără milă.”

Victoria lui Magyar a fost atât de convingătoare, a spus Andras Racz, „încât ar fi pur și simplu irațional ca Kremlinul să nu-și schimbe atitudinea”.

Această schimbare era deja evidentă luni.

„Ungaria și-a făcut alegerea. Respectăm această alegere”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Ne așteptăm să ne continuăm contactele extrem de pragmatice cu noua conducere a Ungariei.”

Peskov a declarat că Rusia dorește să mențină relații pozitive cu Ungaria și a subliniat că menținerea dialogului ar fi benefică atât pentru Moscova, cât și pentru Budapesta. Rusia este și va rămâne „unul dintre cei mai de încredere furnizori de energie din lume”, a adăugat Peskov.

Rusia a jucat un rol semnificativ în alegeri, Moscova acționând activ pentru a influența votul în favoarea lui Orban, potrivit analiștilor, care au remarcat că mesajele din campania lui Orban, care îl demonizau pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, preluau argumentele promovate de serviciile secrete ruse.

Aceste eforturi au fost însă compromise de scurgerile de informații privind convorbiri telefonice și transcrieri în care Viktor Orban și colaboratorii săi și-au exprimat loialitatea față de oficialii de la Moscova. Unii maghiari au scandat lozinci antiruse în timpul mitingurilor organizate în sprijinul lui Magyar și al partidului său, Tisza.

„O mare parte a Ungariei a votat pentru Tisza pentru că dorea să scape de această dependență de Rusia”, a declarat Zselyke Csaky, cercetător principal la Centrul pentru Reformă Europeană, cu sediul la Bruxelles. „Însă odată ce va începe guvernarea și Tisza va avea o imagine mai clară asupra semnificației acestei relații, s-ar putea să fie nevoit să ia niște decizii dificile.”

Un domeniu în care se vor produce schimbări imediate este cel al influenței Rusiei asupra mass-media și serviciilor de securitate din Ungaria, a prevăzut Racz, analistul. El a afirmat că noul guvern va lua, aproape sigur, măsuri rapide pentru a rupe legăturile pe care Viktor Orban le-a stabilit și ar putea să-i trimită, în mod politicos, pe anumiți diplomați ruși înapoi în țara lor.

În plus, este foarte probabil ca Ungaria să nu mai saboteze eforturile Uniunii Europene de a sprijini Ucraina. Cu toate acestea, Zsekyke Csaky a declarat că se așteaptă ca Magyar să rămână prudent în politica sa față de Ucraina, având în vedere diviziunile din rândul electoratului maghiar și dependența energetică continuă de Rusia.

În contextul în care Ungaria caută noi surse de energie, Racz a afirmat că viitorul guvern va începe probabil cu petrolul rusesc, cea mai ușor de diversificat sursă de energie. Racz a subliniat că va fi mai dificil să se pună capăt dependenței de gazul natural rusesc și de energia nucleară.

În 2021, Ungaria a semnat un contract pe 15 ani pentru furnizarea de gaze naturale din Rusia, din care ar putea fi imposibil să se retragă rapid. În plus, aproape jumătate din energia electrică a țării provine de la o centrală electrică construită în perioada sovietică, situată în Paks, în sudul Ungariei. Această centrală utilizează combustibil rusesc și este extinsă de gigantul nuclear de stat al Rusiei, în cadrul unui acord care ar putea fi dificil de anulat.

Magyar a declarat că, înainte de a lua orice decizie, trebuie să înțeleagă detaliile contractelor energetice pe care Orban le-a semnat cu Rusia.

Noul guvern maghiar va încerca probabil să determine Rusia să concureze cu furnizorii alternativi de energie, mai degrabă decât să o excludă complet pe Moscova, a declarat Racz.

„În ceea ce privește securitatea energetică, schimbările radicale și imediate sunt foarte, foarte rare”, a spus el. „Așadar, da, Rusia își păstrează o anumită influență.”

Citește și:

Înfrângerea lui Viktor Orban prevestește probleme pentru Donald Trump. Președintele SUA rămâne fără „campioni” ai democrației iliberale

Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”



