Live TV

Ungaria: Premierul Peter Magyar îl provoacă pe Viktor Orban la o dezbatere publică, chiar în România. „Nu fiți lași!”

Data publicării:
orban si magyar
Colaj: Viktor Orbán și Péter Magyar. Surse foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce spune fondatorul taberei de vară

Premierul ungar Peter Magyar l-a provocat marţi pe predecesorul său, Viktor Orban, la o dezbatere, în timpul unei intervenţii în parlamentul de la Budapesta, relatează MTI.

Într-o referire la tabăra de vară de la Băile Tuşnad, din Transilvania, România - cunoscută şi sub numele de Tusvanyos -, Magyar a notat că este firesc să se aştepte ca acolo să aibă loc dezbateri publice reale, întrucât contribuabilii ungari au plătit sute de milioane de forinţi pentru organizarea acesteia, adăugând că el este pregătit să participe.

„Nu fiţi laşi, invitaţi-l pe premierul Ungariei!”, a declarat el, exprimându-şi speranţa că Orban îşi va „găsi curajul” şi că va accepta o dezbatere publică, eventual chiar la tabăra din Transilvania.

Citește și

Percheziţii la serverele Fidesz din Ungaria. Partidul lui Viktor Orban: „Fără precedent de la sfârşitul comunismului”

Ce spune fondatorul taberei de vară

Fondatorul transilvănean al Tusvanyos, Tibor T. Toro, a afirmat că, în opinia sa, în cadrul taberei de vară există loc atât pentru reprezentanţi ai guvernului ungar, cât şi pentru dezbateri deschise şi substanţiale şi că organizatorii speră ca, anul viitor, discuţiile să aibă loc în prezenţa acestora.

„Ca urmare a impactului încă neclarificat al schimbărilor politice majore din Ungaria, reprezentanţii partidului de guvernământ nu vor participa la evenimentul din acest an, deşi ne-am fi dorit să le oferim un forum unde să fi putut avea loc o dezbatere substanţială între putere şi opoziţie”, a spus Toro, într-un interviu acordat portalului local de ştiri Kronika, a mai consemnat MTI.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
dan tesloianu
2
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
3
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
nava turca lovita de rusi
4
O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au...
Ce este interzis să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
5
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor...
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în direct, apoi și-a anunțat retragerea: ”Prima și ultima dată”
Digi Sport
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în direct, apoi și-a anunțat retragerea: ”Prima și ultima dată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Percheziţii la serverele Fidesz din Ungaria. Partidul lui Viktor Orban: „Fără precedent de la sfârşitul comunismului”
alexandru muraru
Traseul unui trofeu: ce a construit Spania între 1977 și 1986. De ce România pornește astăzi de mai sus decât porneau spaniolii atunci
Ecusonul Echipei Naționale de Fotbal a României.
CM 2026. Deși a stat acasă, România a avansat două poziţii în clasamentul FIFA. Echipa care a urcat spectaculos, 12 locuri
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
Judit Polgar refuză propunerea premierului Peter Magyar de a deveni președinta Ungariei. Motivul invocat
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu, după inundațiile din Prahova: „Investițiile viitoare trebuie să respecte planurile de management al riscului”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Controverse privind situația juridică a legii salarizării, blocată de...
Platforma din cadrul proiectului Neptun Deep. Foto OMV Petrom
Cristian Păun, avertisment despre Neptun Deep: „Principalul pericol e...
profimedia-1113637311
Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele...
sigla eppo
Parchetul European, percheziții în România, într-un dosar de fraudă...
Ultimele știri
Rebelii houthi amenință să deschidă un nou front în războiul SUA-Iran. Petrolierele saudite au interzis prin Bab el-Mandeb
Pisică prinsă cu droguri la o închisoare din Rusia. Animalul era folosit pentru a aproviziona deținuții cu stupefiante
Republica Moldova are guvern cu drepturi depline: Cabinetul condus de Vasile Tofan a obținut votul Parlamentului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au fost împreună 35 de ani și au murit în aceeași zi, după ce un copac s-a prăbușit peste mașina lor: „Erau...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
FCSB are un nou număr 10! Anunțul lui Gigi Becali: „Așa a zis Hagi!”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Colegul lui Messi care l-a înfuriat pe Zlatan Ibrahimovic după finala Cupei Mondiale: ”L-aș fi lovit cu capul...
Adevărul
Puteam fi oricare dintre noi: Tragedia de pe Valea Oltului și biletul spre moarte de pe drumurile României
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unicul! El este singurul fotbalist argentinian care a refuzat ”imaginile rușinii” de la finala Cupei Mondiale
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
„Se crede Kubrick. Nu e” - Ce spune Irina Margareta Nistor despre „The Odyssey”, pariul de 250 de milioane $...
Newsweek
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”