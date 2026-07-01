Ungaria respinge propunerea UE de a exclude bărbații ucraineni din programul de protecție temporară. Motivele invocate de Peter Magyar

Ungaria a respins o propunere a UE de a exclude din cadrul protecției temporare bărbații ucraineni de vârstă militară care sosesc recent, ceea ce a creat o divergență între Budapesta și Bruxelles, în contextul în care Uniunea Europeană intenționează să prelungească programul de urgență pentru refugiații ucraineni până la 4 martie 2028, arată Kyiv Post.

Prim-ministrul Peter Magyar a declarat că Budapesta nu susține restricțiile propuse, potrivit publicației maghiare Magyar Hang.

În cadrul unei dezbateri din Parlamentul maghiar, marți, Magyar a afirmat că ministrul de Interne, Gabor Pocsfai, a transmis deja poziția Ungariei în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de Interne ai UE, desfășurată la Luxemburg.

„Chiar dacă UE adoptă o astfel de decizie, aceasta nu va împiedica Ungaria să acorde statutul de refugiat etnicilor maghiari care sosesc din Ucraina pentru a scăpa de război sau de mobilizare”, a spus Magyar.

Comisia Europeană a prezentat vineri propunerea de prelungire a protecției temporare pentru ucrainenii care fug de invazia pe scară largă a Rusiei până în martie 2028, excluzând însă din acest program bărbații ucraineni de vârstă militară care sosesc recent.

„Acesta este ceea ce ne-a cerut Ucraina să facem, și asta facem”, a declarat comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner, în timpul prezentării propunerii.

Conform planului Comisiei, protecția temporară nu s-ar mai aplica ucrainienilor nou-sosiți cărora legea ucraineană nu le permite să părăsească Ucraina din cauza obligațiilor militare.

Restricția s-ar aplica doar solicitanților noi, în timp ce ucrainenii care beneficiază deja de protecție temporară își vor păstra statutul.

Propunerea vine în contextul în care Bruxellesul se pregătește pentru eliminarea treptată a regimului de protecție de urgență introdus în zilele care au urmat invaziei pe scară largă a Rusiei din 2022.

În martie 2026, aproximativ 4,33 milioane de ucraineni locuiau în UE sub protecție temporară. Germania găzduia cel mai mare număr, respectiv 1,27 milioane, urmată de Polonia (961.405) și Cehia (379.820).

Această chestiune a dominat discuțiile din cadrul reuniunii miniștrilor UE responsabili cu migrația din această lună. Deși guvernele au susținut în mare măsură prelungirea regimului de protecție dincolo de 2027, mai multe state membre s-au pronunțat în favoarea limitării eligibilității viitoare prin excluderea bărbaților ucraineni de vârstă militară care sosesc recent.

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Potrivit unor diplomați familiarizați cu discuțiile, Franța a fost cel mai ferm oponent al restrângerii accesului la acest regim.

Propunerea necesită încă aprobarea cu majoritate calificată a statelor membre ale UE înainte de a putea intra în vigoare.

Opoziția Ungariei survine în contextul în care Danemarca a luat deja o direcție opusă.

La sfârșitul lunii iunie, Copenhaga a introdus o legislație care ar pune capăt protecției temporare pentru bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani. Dacă va fi adoptată, măsura s-ar aplica tuturor cererilor depuse începând cu 25 iunie 2026.

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Editor : C.A.