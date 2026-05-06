Ungaria returnează aurul şi banii confiscaţi de la o bancă ucraineană. Zelenski mulţumeşte pentru „gestul civilizat”

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Ungaria a returnat aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar şi aur confiscate în martie dintr-un convoi al băncii ucrainene de stat Oschadbank, după două luni de tensiuni cu Kievul. Preşedintele Volodimir Zelenski a mulţumit Budapestei pentru „abordarea constructivă” şi pentru „gestul civilizat”.

Autorităţile ungare au reţinut pe 5 martie şapte angajaţi ai băncii de economii de stat din Ucraina, Oschadbank, în timp ce tranzitau Ungaria cu vehicule încărcate cu bunurile de mare valoare.

Deşi angajaţii au fost eliberaţi rapid, Ungaria a păstrat activele, afirmând că investighează suspiciuni de spălare de bani. Ucraina a acuzat Budapesta că încearcă să păstreze bunurile confiscate.

Într-o postare pe X, miercuri, Volodimir Zelenski a afirmat că bunurile transportate în vehicule au fost returnate „în totalitate” şi se află din nou pe teritoriul ucrainean.

„Un pas important în relaţiile cu Ungaria: astăzi au fost returnate fondurile şi bunurile de valoare ale Oschadbank care au fost confiscate de serviciile speciale ungare în martie anul acesta. La acel moment, partea ungară a reţinut în mod ilegal angajaţii ucraineni care transportau numerar. Ne-am adus oamenii înapoi mai devreme, iar acum atât fondurile, cât şi bunurile de valoare au revenit integral pe teritoriul Ucrainei. Sunt recunoscător Ungariei pentru abordarea sa constructivă şi pentru gestul civilizat. Le mulţumesc tuturor celor din echipa Ucrainei care au luptat pentru o decizie corectă şi au apărat interesele statului şi ale cetăţenilor noştri”, a declarat preşedintele Ucrainei.

Oschadbank a anunţat că a primit şi verificat activele, care constau în dolari americani în valoare de 40 de milioane de dolari, bancnote euro în valoare de 35 de milioane de euro şi 9 kilograme de aur, potrivit TVP World.

„Reţinerea ilegală a echipei de curieri care transporta numerarul şi confiscarea fondurilor şi bunurilor aparţinând băncii de stat ucrainene de către Ungaria timp de două luni au încălcat numeroase reguli şi reglementări internaţionale privind cooperarea interguvernamentală”, a transmis banca. „Dorim să mulţumim Ungariei pentru poziţia sa constructivă.”

Episodul a amplificat puternic tensiunile dintre Budapesta şi Kiev, într-un moment deja delicat al relaţiilor dintre cele două ţări vecine, în condiţiile în care premierul apropiat de Moscova, Viktor Orbán, şi-a construit campania de realegere în jurul opoziţiei faţă de sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia.

La acel moment, ambasada Ucrainei în Ungaria a acuzat Budapesta că încearcă să „legalizeze jaful” printr-un decret care permite autorităţilor fiscale să reţină activele băncii timp de cel puţin 60 de zile.

În cele din urmă, Orbán a fost învins categoric de rivalul său pro-occidental, Péter Magyar, care devine noul premier al ţării sâmbătă. Acesta a indicat deja că doreşte îmbunătăţirea relaţiilor cu Ucraina, drepturile minorităţii maghiare urmând să fie un subiect-cheie în discuţiile programate pentru luna iunie.

