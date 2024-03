Ungaria salută intrarea lui Iohannis în cursa pentru șefia NATO. Szijjiarto: Nu o să sprijinim candidatura lui Rutte

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfântu Gheorghe, că este îmbucurător faptul că Europa Centrală are, în sfârşit, un candidat pentru funcţia de secretar general al NATO.

Acesta a reafirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Guvernul de la Budapesta nu îl va sprijini pe olandezul Mark Rutte pentru această funcţie.

„Eu aşa cred că astăzi rezultatul alegerii secretarului general al NATO are aceeaşi şansă ca şi la Loto 6/49. Eu pot să vă spun două lucruri în ceea ce priveşte poziţia Ungariei. Noi, sigur, nu o să sprijinim candidatura lui Mark Rutte. Nu-l vom sprijini! Cum am putea sprijini un om care anterior a zis că Ungaria trebuie îngenuncheată. Într-o uniune ca NATO, unde nu există nimic mai important decât încrederea reciprocă, pentru că dacă cineva e atacat, ceilalţi trebuie să îl apere, într-o asemenea alianţă care se bazează pe încredere, noi nu putem sprijini un om care vrea să ne îngenuncheze. Cum am putea avea încredere? Astfel, Mark Rutte nu se poate baza pe sprijinul Ungariei. Totodată, ne bucurăm că în sfârşit avem un candidat din Europa Centrală. NATO niciodată anterior nu a avut un candidat din Europa Centrală, acum avem un candidat şi asta este o veste bună. Ce va ieşi, care va fi rezultatul încă nu ştim”, a spus Peter Szijjarto, potrivit traducerii oficiale, relatează Agerpres.

În cursul după-amiezii de vineri, oficialul ungar va participa la manifestările organizate la Sfântu Gheorghe cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.

