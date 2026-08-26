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Ungaria se distanțează de Rusia și declară țara condusă de Vladimir Putin o „amenințare pentru Europa și ordinea mondială”

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peter magyar face declaratii
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Noul guvern al Ungariei a declarat Rusia drept o „amenințare”, marcând o ruptură față de politica externă favorabilă Moscovei a țării, promovată sub conducerea fostului prim-ministru Viktor Orban, care a ocupat această funcție timp îndelungat, relatează dpa.

Clasificarea a apărut într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația maghiară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Magyar, și publicat în Monitorul Oficial al țării marți seara.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional”, se menționează în document. De asemenea, se subliniază faptul că Ungaria recunoaște dreptul vecinului său din est la autoapărare.

„Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială”, se mai precizează în orientările respective. Budapesta susține toate eforturile care ar conduce la negocieri privind „o pace durabilă și garanții de securitate pe termen lung” pentru Ucraina.

Pe parcursul celor 16 ani de guvernare ai lui Orban, Ungaria a diluat sau a blocat sancțiunile UE împotriva Rusiei și a desfășurat campanii de denigrare împotriva Ucrainei, care se apără împotriva unei invazii rusești pe scară largă încă din februarie 2022. Poziția țării a atras critici constante din partea Uniunii Europene.

După preluarea puterii, Magyar a anunțat imediat o schimbare față de politica externă a predecesorului său. Guvernul său de centru-dreapta a permis demararea, în iunie, a negocierilor de aderare la UE cu Kievul, pe care Orban le blocase timp de doi ani. În cadrul discuțiilor bilaterale cu Ucraina, Ungaria a rezolvat, de asemenea, majoritatea problemelor controversate din relația sa cu vecinul său, inclusiv drepturile minorității maghiare din regiunea ucraineană de frontieră Transcarpatia.

Cu toate acestea, spre deosebire de alte țări membre ale NATO, Ungaria continuă să refuze să furnizeze arme direct către Kiev. Guvernul maghiar se opune, de asemenea, unei aderări accelerate a Ucrainei la UE.

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Editor : A.M.G.

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