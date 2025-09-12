Live TV

Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump

Chris Wright
Chris Wright. Foto: Profimedia
Tehnologie nucleară din SUA/UE

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la Ungaria și Slovacia, ultimele state UE care cumpără combustibili fosili din Rusia, să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului de a pune capăt dependenței de Moscova. Și să cumpere, în schimb, din America.

„Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”, a afirmat secretarul american al Energiei, Chris Wright.

Vorbind vineri la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri săptămâna aceasta cu oficiali pentru a discuta despre creșterea importurilor de gaz natural lichefiat american și întreruperea fluxului de fonduri pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Wright a declarat că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”.

Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a elimina treptat gazul rusesc, ar trebui să pună capăt în cele din urmă relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președintele Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean”, a declarat Wright. „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dvs. este absolut”.

Tehnologie nucleară din SUA/UE

În același timp, Wright a solicitat țărilor europene să găsească alternative la energia atomică rusă, spunând „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Joi, curtea supremă a UE a decis că Comisia a greșit când a permis Ungariei să acorde ajutor de stat pentru a finanța o extindere majoră a instalațiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”.

Curtea de Justiție a afirmat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcția centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziții publice.

 

