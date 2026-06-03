Ungaria și Ucraina ajung la un acord privind minoritatea maghiară, dar Budapesta menține condiții pentru aderarea la UE

Ucraina s-a angajat să restabilească deplin drepturile educaţionale, lingvistice, culturale şi politice ale minorităţii maghiare din regiunea Transcarpatia, dar chiar şi în aceste condiţii Ungaria nu va sprijini negocieri accelerate pentru aderarea Ucrainei la UE, a anunţat miercuri premierul ungar Peter Magyar.

Acordul survine după săptămâni de negocieri intense la nivel de experţi, discuţii în care au fost de asemenea implicate organizaţii politice şi biserici ce reprezintă etnicii maghiari din Transcarpatia, a menţionat premierul ungar, într-un mesaj pe Facebook.

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ, cu o zi înaintea Zilei Coeziunii Naţionale, că guvernul ucrainean s-a angajat să transpună măsurile convenite în sistemul său juridic în viitorul apropiat”, a asigurat Peter Magyar.

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„Aceasta le va oferi compatrioţilor noştri din Transcarpatia drepturi mult mai largi ca înainte în ceea ce priveşte educaţia, cultura, folosirea limbii (maghiare) şi participarea politică”, a adăugat el.

Angajamentele Ucrainei, a continuat premierul ungar, vor fi de asemenea incluse în planul de acţiune al acestei ţări în vederea aderării la UE. Dacă Ucraina îşi respectă această promisiune, guvernul ungar va sprijini deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar, a mai spus Peter Magyar.

Totuşi, a ţinut el să completeze, „Ungaria încă nu susţine negocieri accelerate de aderare la UE”. De asemenea, „dacă Ucraina reuşeşte să închidă toate cele 33 de capitole ale negocierilor de aderare în 10 sau 15 ani, ţara noastră va organiza un referendum cu valoare obligatorie” asupra aderării efective a Ucrainei la UE, a mai spus noul premier ungar.

Deşi Budapesta şi Kievul au intrat într-o etapă de apropiere diplomatică după plecarea de la putere luna trecută a premierului naţionalist ungar Viktor Orban, problema minorităţii maghiare din Ucraina (o comunitate de aproximativ 150.000 de persoane care trăiesc în principal în regiunea Transcarpatia din vestul ţării) a continuat să umbrească agenda bilaterală.

Relaţiile lor s-au deteriorat după ce Ucraina a introdus în anul 2017 o lege care a impus învăţământul în limba ucraineană începând cu clasa a cincea, iar o altă lege, adoptată doi ani mai târziu, a limitat folosirea oficială a limbii maghiare.

La fel ca predecesorul său, premierul Peter Magyar a cerut restabilirea deplină a drepturilor minorităţii maghiare, drept condiţie pentru deschiderea negocierilor pentru o posibilă aderare a Ucrainei la UE. Diferenţa constă în faptul că noul guvern de la Budapesta a optat pentru dialog în locul abordării conflictuale a lui Viktor Orban.

Editor : M.I.