Analiză Ungaria, singura țară NATO care a redus cheltuielile militare când ceilalți le măreau. Ce ar putea schimba Peter Magyar dacă va câștiga

Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria. Foto- Peter Magyr:Facebook
Posibila victorie electorală a lui Péter Magyar de duminică trezește speranțe că Ungaria va crește cheltuielile pentru apărare, va înceta să trateze Ucraina ca pe un inamic și va deveni un partener NATO mai de încredere, scrie Politico.

Însă noul venit în politică se confruntă cu obstacole majore în atingerea acestor obiective, după 16 ani de guvernare a prim-ministrului Viktor Orbán.

Partidul reformist rebel Tisza al lui Magyar promite să crească cheltuielile pentru apărare până la ținta NATO de 5% din PIB până în 2035, să investească în armata Ungariei, să revizuiască contractele din industria de apărare pentru a depista corupția și să desfășoare reforme radicale menite să elimine influența rusă din cadrul guvernului.

„Un nou guvern va aduce o schimbare radicală” în politica de apărare a Budapestei, a declarat Katalin Cseh, deputată independentă maghiară. „Tisza a fost foarte, foarte deschis în ceea ce privește dorința de a recâștiga locul Ungariei în alianța occidentală și de a rămâne un partener de încredere în NATO.”

Tisza se va confrunta însă cu obstacole practice și politice în atingerea acestor obiective — mai ales dacă Orbán va adopta legi de ultim moment după o victorie a maghiarilor, ceea ce ar face dificil pentru orice nou guvern să rupă cu politicile din trecut.

Va fi „o luptă lungă și anevoioasă pentru noul guvern maghiar să recâștige încrederea și … să efectueze schimbările de personal și modificările tehnice necesare”, a declarat Andras Racz, cercetător principal la think tank-ul Consiliului German pentru Relații Externe.

Nici Tisza, nici guvernul maghiar nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Politico.

De la obstrucționism la constructivism

De la revenirea la putere în 2010, Orbán a aliniat din ce în ce mai mult politica externă a Ungariei la cea a Rusiei — atrăgând mânia vecinilor săi și deteriorând relațiile cu partenerii din UE din cauza obstrucționismului repetat în privința Ucrainei.

Budapesta s-a comportat mai bine în cadrul NATO, chiar dacă aliații au semnalat de mult timp riscul influenței ruse asupra schimbului de informații. Scurgerile recente de informații privind convorbirile telefonice dintre înalți oficiali maghiari și ruși au „trezit din nou suspiciuni” cu privire la această problemă, a declarat un diplomat NATO.

Țara a fost, de asemenea, singurul aliat NATO care și-a redus substanțial cheltuielile de apărare în termeni reali între 2024 și 2025, diminuându-le cu 6% — deși acestea se situau încă peste ținta alianței de 2% din PIB.

Pe lângă creșterea cheltuielilor de apărare, Tisza a propus accelerarea investițiilor în tehnologii cu dublă utilizare, „revizuirea privatizării sectorului de apărare” și efectuarea unui „audit cuprinzător” al sistemelor IT din cadrul ministerului de externe și al agenției de achiziții de apărare a țării, pentru a identifica vulnerabilitățile în materie de securitate cibernetică. De asemenea, acest lucru ar deschide calea către aderarea pe termen lung a Ucrainei la UE.

Deși Magyar nu s-a concentrat pe această problemă în timpul campaniei, există speranțe că guvernul său ar putea ridica veto-urile Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei sau ar putea facilita sprijinul militar acordat Kievului prin intermediul Fondului european pentru pace al Bruxelles-ului, au declarat doi diplomați ai UE, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber.

„Magyar spune că vrea să restabilească o relație constructivă cu UE”, a spus unul dintre diplomați. „Avansarea în privința împrumutului ar fi o modalitate rapidă de a face acest lucru.”

Tisza ar putea, de asemenea, să îmbunătățească încrederea în schimbul de informații sensibile cu aliații, au spus doi diplomați ai alianței. Ar fi „o schimbare uriașă”, a spus un diplomat de rang înalt al NATO.

Speranțele se ciocnesc de realitate

Cu toate acestea, o resetare a apărării nu va fi ușoară.

Deși Magyar ar putea efectua revizuiri ale industriei de apărare și ale influenței ruse în cadrul organismelor guvernamentale, a spus Racz, aplicarea unor schimbări de amploare va fi „o provocare” din cauza prezenței profund înrădăcinate a Moscovei în serviciile de informații ale Ungariei.

Creșterea cheltuielilor de apărare nu va fi, de asemenea, o prioritate principală, a susținut Racz, având în vedere deficitul uriaș al Ungariei de 4,7% din PIB și promisiunile de campanie ale lui Magyar de a stimula cheltuielile sociale și de a îmbunătăți asistența medicală. „Pe termen scurt, este exclus”, a spus el.

Între timp, presiunea politică internă înseamnă că este puțin probabil ca un nou guvern să adopte o abordare radical diferită față de Kiev.

„După ani de propagandă a Fidesz, Ucraina nu este un subiect popular în rândul alegătorilor maghiari, așa că probabil va trebui să acționeze cu mare prudență”, a spus primul diplomat al UE.

