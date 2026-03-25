Ungaria. Un agent maghiar din serviciile secrete ar fi încercat să se infiltreze în opoziție: „Mai grav decât scandalul Watergate”

Un agent al serviciilor de informații din Ungaria a încercat să se infiltreze în principalul partid de opoziție al țării, în încercarea de a obține acces la datele acestuia înaintea alegerilor parlamentare cruciale de luna viitoare, susține un raport citat de TVP World.

Agenția de știri de investigație maghiară Direkt36 a raportat marți că încercarea de infiltrare a avut loc anul trecut, când un agent care folosea pseudonimul „Henry” a încercat să recruteze doi specialiști IT care lucrau pentru Tisza, partidul de centru-dreapta și principalul partid de opoziție din Ungaria.

Tisza și liderul său, Péter Magyar, sunt pe cale să reprezinte o provocare serioasă pentru guvernarea de 16 ani a prim-ministrului naționalist Viktor Orbán în alegerile din 12 aprilie, partidul Fidesz al veteranului premier fiind în urma în sondaje.

Magyar a declarat că acuzațiile de infiltrare în organizația sa sunt „mai grave decât scandalul Watergate”, descriind presupusele încercări ca fiind „o tentativă de lovitură de stat împotriva Ungariei”.

Ce s-a întâmplat?

După ce încercarea lui „Henry” de a se infiltra în Tisza anul trecut a eșuat, autoritățile maghiare au primit o informație anonimă conform căreia cei doi specialiști IT care lucrau pentru partidul de opoziție se pregăteau să producă material cu abuz sexual asupra copiilor pentru a-l publica online, potrivit Direkt36.

Ofițeri ai Biroului Național de Investigații din Ungaria (NNI) au percheziționat ulterior proprietățile celor doi bărbați și au confiscat zeci de hard disk-uri, telefoane, computere și alte dispozitive de stocare electronică – fără a găsi dovezi că materialul cu abuz sexual asupra copiilor ar fi fost produs de specialiștii IT.

Direkt36 a raportat că două agenții de informații maghiare care operează sub supravegherea guvernului au fost implicate în caz – ceea ce este neobișnuit pentru investigațiile legate de abuzul sexual asupra copiilor.

Publicația a relatat că a văzut mesaje ale presupusului agent identificat ca „Henry”, în care acesta încerca să convingă unul dintre specialiștii IT să lucreze ca agent sub acoperire în cadrul Tisza, spunând: „Te vom sprijini pe tot parcursul. Nu vei găsi un partener mai bun decât noi nicăieri în țară. Vedem și auzim totul.”

„Sfârșitul”

Magyar, comentând acuzațiile într-o postare pe rețelele sociale marți, a spus: „Acesta este sfârșitul. O lume construită pe minciuni s-a spulberat… Această afacere, „Orbán-gate”, amintește de cele mai întunecate zile ale comunismului și este chiar mai gravă decât scandalul Watergate.”

Magyar a promis că un guvern condus de partidul său îi va trage la răspundere pe liderii serviciilor de informații ale țării. „În 19 zile, voința poporului maghiar va învinge regimul construit pe frică”, a spus liderul opoziției.

Printre promisiunile cheie ale campaniei lui Magyar se numără angajamentul de a debloca miliarde de euro din fondurile UE suspendate pe care Ungaria nu le-a primit de ani de zile din cauza conflictelor dintre Bruxelles și Budapesta privind presupusa corupție endemică, clientelismul și erodarea democrației în Ungaria.

Scandalul Péter Szijjártó – Serghei Lavrov

Guvernul eurosceptic al lui Orbán s-a ciocnit cu Bruxelles-ul pe teme precum statul de drept și ajutorul pentru Kiev, Ungaria menținând relații prietenoase cu Rusia în ciuda invaziei acesteia din 2022 asupra Ucrainei.

Marți, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a confirmat informațiile potrivit cărora se consultă cu Rusia pe teme discutate cu UE, argumentând că acest lucru face parte din diplomație.

Această recunoaștere a venit după ce Washington Post a raportat săptămâna trecută că Szijjártó îi furniza în mod regulat informații actualizate despre reuniunile UE omologului său rus, Serghei Lavrov, diplomații UE afirmând ulterior că accesul Ungariei la discuțiile sensibile era restricționat din cauza temerilor privind scurgerile de informații către Moscova.

„Discut nu doar cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó luni, după ce anterior respinsese afirmațiile Washington Post ca fiind „știri false”.

El a negat însă că ar fi încălcat vreun protocol de securitate la reuniunile UE, afirmând că la nivel ministerial nu se discută secrete.

Watergate

Scandalul Watergate a fost cel mai mare scandal politic din istoria Statelor Unite, care a dus la singura demisie a unui președinte american, Richard Nixon, în 1974.

Totul a început pe 17 iunie 1972, când cinci bărbați au fost arestați în timp ce încercau să pătrundă prin efracție în sediul Comitetului Național Democrat (DNC) din complexul de birouri Watergate, Washington D.C., pentru a instala echipamente de interceptare

