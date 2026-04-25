Ungaria, următorul mare beneficiar SAFE, după Polonia și România. Magyar vrea să excludă firmele de casă ale lui Orban din împrumuturi

Viktor Orban. Sursa foto: Profimedia Images

Partidul care urmează să formeze viitorul guvern maghiar dorește să elimine din acordul SAFE firmele legate de premierul în exercițiu, Viktor Orban. Împrumuturile UE în cazul Ungariei se ridică la 16,2 miliarde de euro.

După Polonia și România, Budapesta urmează să devină cel mai mare beneficiar al împrumuturilor din cadrul programului SAFE al UE, în valoare de 150 de miliarde de euro, conceput pentru a ajuta țările să achiziționeze echipamente de apărare.

Deși UE a dat undă verde inițială pentru ca Ungaria să primească fondurile, acesta este singurul stat membru rămas care așteaptă aprobarea finală a planurilor sale de investiții.

Următorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, vrea să se asigure că banii nu ajung la companii aliniate cu Orbán, a raportat Bloomberg, citând persoane familiarizate cu problema. Agenția de știri a adăugat că UE este deschisă la această schimbare.

Ungaria a devenit cel mai corupt stat membru al UE sub conducerea lui Orbán, potrivit Transparency International.

Există deja un precedent privind schimbarea beneficiarilor prevăzuți pentru împrumuturile UE destinate apărării, întrucât Republica Cehă și-a reexaminat contractele propuse după ce un nou guvern a preluat puterea la sfârșitul anului 2025.

Partidul Tisza al lui Magyar urmează să preia puterea la începutul lunii mai, după ce a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, care au pus capăt celor 16 ani de guvernare a lui Orbán.

Editor : Sebastian Eduard

