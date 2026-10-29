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Ungaria va menţine acordul de cooperare nucleară cu SUA, încheiat în perioada guvernării Orban. Ce presupune acesta

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Peter Magyar.
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce prevede acordul

Guvernul Ungariei a solicitat parlamentului să confere caracter juridic obligatoriu unui acord de cooperare nucleară cu SUA, pe care guvernul anterior condus de Viktor Orban l-a semnat în luna februarie, relatează joi Reuters.

Această măsură arată că, sub conducerea premierului Peter Magyar, care l-a înlăturat pe Orban de la putere în urma alegerilor de la începutul acestui an, Ungaria va respecta acordul nuclear, chiar dacă Washingtonul îl susţinuse în mod deschis pe predecesorul său înainte de scrutinul din aprilie.

Guvernul ungar a depus proiectul de lege, în timp ce ministrul de externe, Anita Orban, care nu are nicio legătură de rudenie cu fostul prim-ministru, a sosit joi la Washington pentru a se întâlni cu secretarul de stat american Marco Rubio şi pentru a semna memorandumuri de înţelegere privind cooperarea în domeniile energiei şi aplicării legii.

Ce prevede acordul

Conform proiectului de lege, acordul privind cooperarea nucleară civilă, semnat în timpul vizitei lui Rubio din 16 februarie, va deveni obligatoriu din punct de vedere juridic. Acordul vizează energia nucleară civilă, inclusiv reactoarele modulare mici (SMR), şi încurajează Ungaria să aleagă tehnologia nucleară şi companiile din SUA ca principali furnizori pentru noile proiecte.

Parlamentul va aproba cel mai probabil proiectul de lege, întrucât guvernul lui Magyar deţine o majoritate de două treimi în cadrul acestuia.

Rubio a vizitat Ungaria cu două luni înainte de alegerile din aprilie şi a oferit un sprijin robust premierului naţionalist Viktor Orban, care în urma scrutinului şi-a pierdut puterea după 16 ani de guvernare.

Anul trecut, Ungaria a făcut un pas esenţial către importul tehnologiei SMR prin încheierea unui parteneriat cu compania poloneză Synthos Green Energy, care deţine drepturile asupra tehnologiei GE Vernova Hitachi în Europa Centrală.

În noiembrie 2025, Ungaria a semnat un acord pentru achiziţionarea de combustibil nuclear american şi de tehnologie americană pentru stocarea combustibilului uzat la o centrală nucleară construită de Rusia.

Ungaria ia în considerare, de asemenea, înlocuirea companiei ruse Rosatom ca principal contractor în cadrul proiectului de extindere a centralei nucleare de la Paks şi a început să caute furnizori alternativi în cadrul revizuirii proiectului. Se preconizează că guvernul ungar va lua o decizie cu privire la extinderea centralei de la Paks în cursul acestui an sau la începutul anului 2027.

Editor : Sebastian Eduard

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