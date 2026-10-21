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Ungaria vrea euro în 2032. Ce sacrificii bugetare face guvernul lui Magyar și ce riscuri ar putea întârzia adoptarea monedei unice

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Ungaria speră să intre în zina euro în 2032. Foto: Profimedia
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Din articol
Unele reforme din era Orban par dificil de inversat Precauții privind o intrare grăbită în anticamera euro

Guvernul Ungariei speră că o ajustare bugetară concentrată pe reducerea cheltuielilor va deschide calea pentru o reducere sustenabilă a deficitului și va plasa țara pe calea adoptării monedei euro, posibil în 2032, a declarat ministrul Finanțelor de la Budapesta pentru Reuters.

Primul buget al prim-ministrului Peter Magyar, considerat un test cheie al angajamentului de a îndeplini condițiile de intrare în zona euro până în 2030, vizează un deficit de 4,9% din produsul intern brut în 2027, mult sub nivelul preconizat de 7,5% pentru acest an.

Investitorii au considerat reducerea mai mare decât era de așteptat drept un prim pas pozitiv. Cu toate acestea, unii economiști au avertizat că volatilitatea piețelor globale de obligațiuni și energie ar putea împiedica creșterea economică și eforturile de reducere a deficitului.

„Nu ne propunem doar să maximizăm reducerea deficitului pe termen scurt”, a declarat ministrul de Finanțe, Andras Karman, pentru Reuters.

„Luăm măsuri sustenabile de reducere a deficitului care ne aduc mai aproape de un deficit sub 3% din producție în 2030 și, prin urmare, de adoptarea monedei euro, în loc să ne chinuim pur și simplu să reducem deficitul din 2027”, a completat el într-un interviu acordat marți seară.

Unele reforme din era Orban par dificil de inversat

Măsurile includ acțiuni care ar putea fi costisitoare din punct de vedere politic, cum ar fi plafonarea scutirii de impozitul pe venit pentru mame sau oprirea introducerii treptate a pensiilor lunare suplimentare, politici pe care guvernul le-a moștenit de la fostul prim-ministru Viktor Orban și pe care le consideră nesustenabile.

Guvernul afirmă că modificările aduse beneficiilor la pensii vor duce totuși la cheltuieli mai mari pentru persoanele în vârstă.

„Cu cât moneda euro poate fi introdusă mai repede, cu atât mai bine pentru Ungaria”, a spus Karman, marcând o schimbare drastică de politică față de Orban, care se opunea vehement monedei euro. „Cred că acest lucru va fi determinat în principal de reducerea deficitului.”

Prin acordarea ajustării în avans, cabinetul maghiar speră să evite reducerea cheltuielilor mai târziu, pe măsură ce se apropie următoarele alegeri din 2030.

Primul buget al Ungariei a scos la iveală și provocările legate de anularea politicilor emblematice din epoca Orban, cum ar fi taxele sectoriale abrupte sau o măsură costisitoare de sprijin energetic pentru gospodării.

Costul măsurii de plafonare a prețurilor cu amănuntul la energie, pe care UE a cerut Ungariei să o elimine, va crește cu 232 de miliarde de forinți (716 milioane de dolari) anul viitor - depășind cele 200 de miliarde de forinți pe care Magyar își propune să le strângă dintr-un nou impozit pe avere.

Precauții privind o intrare grăbită în anticamera euro

Karman a declarat că reducerea deficitului bugetar al Ungariei sub 3% din producție în 2030 ar permite adoptarea monedei euro în 2032, în conformitate cu așteptările pieței, deși Guvernul maghiar nu a stabilit încă o dată țintă.

Guvernul intenționează să formeze anul viitor un grup de lucru cu banca centrală pentru a stabili sarcinile necesare în perioada premergătoare intrării Ungariei în Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM-2), sala de așteptare a euro, și pentru a întocmi ceea ce Karman a numit un calendar „realist”.

„Zona euro este un set de instituții mult mai complicat decât acum 10 sau 15 ani”, a afirmat el.

Deși atât Magyar, cât și viceguvernatorul băncii centrale, Zoltan Kurali, au declarat că Ungaria nu ar trebui să ezite să adere la ERM-2, Karman a spus că acest lucru nu ar trebui făcut în grabă.

„Ideea nu este să intrăm în ERM-2 cât mai repede posibil, ci să adoptăm moneda euro cât mai curând posibil și să petrecem cât mai puțin timp necesar în ERM-2”, a subliniat Karman.

La începutul acestei luni, Kurali a avertizat că riscurile precum derapajul fiscal și turbulențele cursului de schimb valutar în perioada de apartenență la ERM-2 ar putea amâna aderarea la zona euro după 2033.

„Este foarte dificil să se determine momentul potrivit de intrare din punctul de vedere al cursului de schimb”, a spus Karman. „A intra prea devreme sau a fixa prea devreme punctul mediu al cursului de schimb nu ar fi neapărat ideal.”

Editor : Ș.R.

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