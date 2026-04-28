Ungaria vrea relansarea dialogului cu Kievul: Peter Magyar propune un summit cu Volodimir Zelenski în iunie

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a propus marți relansarea dialogului cu Ucraina, printr-o întâlnire programată în luna iunie cu președintele Volodimir Zelenski. Inițiativa vizează îmbunătățirea relațiilor bilaterale, aflate în prezent sub tensiune, dar și discutarea unor subiecte sensibile, precum drepturile minorității maghiare din Ucraina, anunță France24.

Relațiile dintre cele două țări vecine au atins un punct critic înaintea alegerilor din 12 aprilie din Ungaria, în urma cărora Magyar l-a învins pe premierul naționalist de lungă durată, Viktor Orban.

Orban, care a fost înlăturat de la putere după 16 ani, a folosit în repetate rânduri dreptul de veto al țării sale din Europa Centrală pentru a bloca acordarea de asistență financiară Ucrainei și impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei în cadrul UE.

„Inițiez o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru începutul lunii iunie, în mod simbolic la Berehove, localitate cu majoritate maghiară”, a declarat Magyar într-o postare pe Facebook după ce s-a întâlnit la Budapesta cu primarul orașului ucrainean.

„Scopul întâlnirii este de a contribui la îmbunătățirea situației maghiarilor din Transcarpatia și de a le permite să rămână în patria lor”, a adăugat el.

Regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei găzduiește o comunitate etnică maghiară numeroasă.

Relațiile s-au deteriorat pentru prima dată în 2017, când Kievul a adoptat o lege care impunea limba ucraineană ca limbă principală în învățământul secundar.

Ungaria a afirmat că legea privează de drepturi zeci de mii de persoane de etnie maghiară, care locuiesc în mare parte în regiunea Transcarpatia, cea mai vestică regiune a Ucrainei - parte a fostului Regat al Ungariei până la sfârșitul Primului Război Mondial.

„A sosit momentul ca Ucraina să ridice restricțiile legale care sunt în vigoare de mai bine de un deceniu și ca maghiarii din Transcarpatia să-și recâștige toate drepturile culturale, lingvistice, administrative și de învățământ superior, astfel încât să poată deveni din nou cetățeni egali și respectați ai Ucrainei”, a spus Magyar.

„Dacă vom reuși să rezolvăm aceste probleme, vom putea cu siguranță să deschidem un nou capitol în relațiile bilaterale dintre Ucraina și Ungaria”, a adăugat el.

