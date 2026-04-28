Live TV

Ungaria vrea relansarea dialogului cu Kievul: Peter Magyar propune un summit cu Volodimir Zelenski în iunie

Data publicării:
magyar

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a propus marți relansarea dialogului cu Ucraina, printr-o întâlnire programată în luna iunie cu președintele Volodimir Zelenski. Inițiativa vizează îmbunătățirea relațiilor bilaterale, aflate în prezent sub tensiune, dar și discutarea unor subiecte sensibile, precum drepturile minorității maghiare din Ucraina, anunță France24.

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, s-a oferit marți să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale” și a soluționa un conflict de lungă durată privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.

Relațiile dintre cele două țări vecine au atins un punct critic înaintea alegerilor din 12 aprilie din Ungaria, în urma cărora Magyar l-a învins pe premierul naționalist de lungă durată, Viktor Orban.

Orban, care a fost înlăturat de la putere după 16 ani, a folosit în repetate rânduri dreptul de veto al țării sale din Europa Centrală pentru a bloca acordarea de asistență financiară Ucrainei și impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei în cadrul UE.

„Inițiez o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru începutul lunii iunie, în mod simbolic la Berehove, localitate cu majoritate maghiară”, a declarat Magyar într-o postare pe Facebook după ce s-a întâlnit la Budapesta cu primarul orașului ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Scopul întâlnirii este de a contribui la îmbunătățirea situației maghiarilor din Transcarpatia și de a le permite să rămână în patria lor”, a adăugat el.
Regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei găzduiește o comunitate etnică maghiară numeroasă.

Relațiile s-au deteriorat pentru prima dată în 2017, când Kievul a adoptat o lege care impunea limba ucraineană ca limbă principală în învățământul secundar.

Ungaria a afirmat că legea privează de drepturi zeci de mii de persoane de etnie maghiară, care locuiesc în mare parte în regiunea Transcarpatia, cea mai vestică regiune a Ucrainei - parte a fostului Regat al Ungariei până la sfârșitul Primului Război Mondial.

„A sosit momentul ca Ucraina să ridice restricțiile legale care sunt în vigoare de mai bine de un deceniu și ca maghiarii din Transcarpatia să-și recâștige toate drepturile culturale, lingvistice, administrative și de învățământ superior, astfel încât să poată deveni din nou cetățeni egali și respectați ai Ucrainei”, a spus Magyar.

„Dacă vom reuși să rezolvăm aceste probleme, vom putea cu siguranță să deschidem un nou capitol în relațiile bilaterale dintre Ucraina și Ungaria”, a adăugat el.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Digi Sport
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Agențiile de spionaj americane analizează modul în care ar reacționa Iranul în cazul în care Donald Trump ar proclama victoria
Preţurile la energie ar urma să crească cu 24% anul acesta, estimează Banca Mondială
Declarație surprinzătoare la Washington: „Relația specială a Americii este probabil cu Israelul”, afirmă ambasadorul britanic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul...
Fanatik.ro
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a aflat ce TVA va plăti pentru un spital de 16.000.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
De ce e mai periculos să conduci vara decât iarna în România. Titi Aur dezvăluie care este capcana sezonului...
Adevărul
Victor Ponta îi recomandă liderului AUR să-şi „cizeleze” discursul despre șeful statului: „George, nu mai...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Elena Lasconi își caută consilier personal. Anunțul postat pe rețelele sociale a stârnit reacții ample: „Un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Victor Ponta, mesaj pentru PSD: „Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR, dar sunt și de părere că...
Newsweek
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale