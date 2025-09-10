Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev.

Bărbații au fost răniți în luptă în 2022 și au rămas în spital, identitatea lor fiind ascunsă cu ajutorul personalului medical care i-a protejat de trupele ruse.

Comandantul Marinei ucrainene, Oleksii Neizhpapa, care a condus operațiunea de salvare, a descris misiunea ca fiind o dovadă de rezistență. „Băieții noștri au supraviețuit acolo unde părea că nu au nicio șansă”, a scris el într-o postare pe Facebook vineri.

„Această poveste este despre reziliență și credință”, a adăugat el.

Neizhpapa a explicat că operațiunea a fost lansată după ce un marinar ucrainean eliberat în cadrul unui recent schimb de prizonieri cu Moscova a dezvăluit că fratele său geamăn era încă în viață și se ascundea într-un spital.

„După ce am primit această informație, am luat decizia de a începe măsurile speciale de evacuare”, a spus Neizhpapa.

Comandantul nu a dezvăluit locația spitalului sau identitatea soldaților salvați, invocând motive de securitate.

„Îngerii” vin în ajutor

Un videoclip publicat de Neizhpapa îl arată pe marinar așteptând reîntâlnirea cu fratele său geamăn, pe care nu l-a mai văzut de ani de zile.

„Mi-e atât de dor de el”, a spus soldatul, adăugând: „Acum mă duc să mă întâlnesc cu el. Nu e ușor să treci prin așa ceva”.

Alături de geamăn, au fost eliberați și trei soldați ai Gărzii Naționale care fuseseră tratați în secret în cadrul facilității medicale.

Un lucrător medical care și-a riscat viața adăpostindu-i pe bărbați a fost, de asemenea, evacuat.

Operațiunea îndrăzneață a fost efectuată de Angels, o unitate de forțe speciale a Marinei ucrainene, formată în 2022 pentru a salva civili și soldați din spatele liniilor inamice.

Potrivit lui Neizhpapa, unitatea a salvat până acum 88 de persoane de la înființarea sa.

