Uniunea Europeană: 11 țări solicită suspendarea adoptării de legi noi. „Să fie un an al simplificării”

Unsprezece țări, conduse de Austria, fac presiuni pentru a suspenda timp de 12 luni adoptarea de noi acte legislative ale UE, în ceea ce ministrul pentru afaceri europene al Austriei, Claudia Bauer, a descris drept un „an al simplificării”.

„Nu putem continua să prezentăm noi propuneri legislative atunci când normele existente nu au fost încă pe deplin puse în aplicare”, a declarat Bauer într-un interviu acordat publicației Brussels Playbook, referindu-se la un document de discuție semnat de Austria, Germania, Italia, Polonia, Danemarca, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Lituania, Portugalia și Ungaria, la care a avut acces Politico.

Bruxellesul se străduiește deja să lanseze pachete de reducere a birocrației, cunoscute sub numele de „omnibusuri” — însă aceste eforturi nu sunt suficiente, potrivit lui Bauer.

„Ceea ce facem acum este, în mare parte, o simplificare ex post”, a spus ea. „Susținem pe deplin pachetele omnibus ale Comisiei, dar nu se poate ca aceasta să devină o practică standard: să adoptăm mai întâi o nouă legislație și apoi să urmeze o serie întreagă de alte acte pentru a o simplifica. Simplificarea ar trebui să înceapă înainte de adoptarea legislației.”

Cele 11 țări doresc ca orice propunere legislativă venită de la Bruxelles să fie supusă unei evaluări riguroase pentru a se stabili dacă este adecvată și dacă sporește competitivitatea economică. Conform planului lor, toate noile reglementări ar urma să fie supuse unei evaluări de impact la fiecare cinci ani.

Bruxellesul trebuie să dedice un an întreg inventarierii legislației actuale și punerii în aplicare a ceea ce există deja, a afirmat Bauer. „Un astfel de efort nu ar trebui privit ca o dereglementare, ci ca un exercițiu de curățenie legislativă în profunzime”, se menționează într-un proiect al documentului de discuție.

„Pentru a-l cita pe Elvis Presley, avem nevoie de puțin mai puțină vorbărie și puțin mai multă acțiune”, a adăugat Bauer.

Editor : Sebastian Eduard