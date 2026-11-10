Live TV

Uniunea Europeană a dat în judecată trei mari companii pentru problemele apărute în dezvoltarea noului sistem de control la frontiere

Data publicării:
The European Union's Entry-Exit System (EES) self-service fingerprint and facial scan kiosks at external Schengen borders for non-EU travellers.
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană a deschis o acţiune în justiţie împotriva grupului american IBM, a companiei franceze de IT Atos şi a grupului italian de apărare Leonardo, din cauza problemelor întâmpinate în dezvoltarea noului sistem automatizat de control la frontiere, a anunţat luni agenţia europeană eu-LISA.

Sistemul de intrare/ieşire (Entry/Exit System – EES), introdus treptat începând din octombrie 2025, presupune înregistrarea călătorilor la frontiere prin scanarea paşapoartelor, prelevarea amprentelor digitale şi realizarea unor fotografii. Acesta urmăreşte identificarea persoanelor care depăşesc perioada legală de şedere, combaterea fraudelor de identitate şi prevenirea migraţiei ilegale, relatează Reuters, citată de News.ro.

Potrivit Financial Times, care a relatat iniţial despre proces, acţiunea în justiţie a fost declanşată după ce consorţiul format din cele trei companii a depăşit în mod repetat termenele contractuale şi a contestat avertismentele şi amenzile aplicate de agenţia europeană.

Corespondenţa dintre consorţiu şi eu-LISA, consultată de publicaţia britanică, indică existenţa unor dispute privind întârzierile şi sancţiunile financiare care datează de mai mulţi ani.

„Întrucât procedurile judiciare sunt în desfăşurare, nu comentăm detaliile cazului. Acestea vizează etapa de dezvoltare a sistemului şi nu afectează funcţionarea sa actuală”, a declarat un purtător de cuvânt al eu-LISA.

Agenţia europeană a precizat că sistemul EES este pe deplin operaţional în Europa, în pofida problemelor care au determinat deschiderea procesului.

IBM şi Atos nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, în timp ce Leonardo a refuzat să comenteze.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
3
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
4
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - PRESEDINTE CE - 9 NOI 2026
Luca Niculescu și Ursula von der Leyen, discuții despre securitatea în regiunea Mării Negre, bugetul UE şi priorităţile României
Bilateral Meetings As Part Of 2026 GECF Summit In Moscow
Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE
kaja kallas profimedia
Ucraina trebuie să facă parte din arhitectura de securitate a Europei, afirmă şefa politicii externe a UE
Two old woman talking on a street. Life of retirees in city
România se află printre statele UE care cheltuiesc cel mai puțin pentru protecție socială. Ce pondere a fost alocată în 2025
Steward avion
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Cum ar putea testa Rusia Articolul 5 al NATO. Scenariul îngrijorător...
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_027_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce...
Pete Hegseth și Donald Trump
Scandalul de la Pentagon. Trump îi ia apărarea lui Hegseth și îl...
Ultimele știri
Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontisti după 10 ore de căutări
Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului (Reuters)
Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 zodii primesc o a doua șansă în dragoste. Împăcări, adevăruri incomode și noi începuturi
Cancan
Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți
Fanatik.ro
Cine sunt cei doi secunzi ai lui Rădoi care vin să-l ajute pe Reghecampf la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent: 10 decizii pe care le-a anunțat patronul FCSB
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Pro FM
Următoarea generație de DJ și producători se formează la Music Camp. Iată cum te poți înscrie (P)
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...