Uniunea Europeană afirmă că „se va asigura” că X, compania lui Elon Musk, va plăti amenda de 120 de milioane de euro

Data actualizării: Data publicării:
Elon Musk, X
Elon Musk, proprietarul X. Foto: Shutterstock
Contestații

Comisia Europeană a declarat că „se va asigura” că va primi banii datorați de X, compania lui Elon Musk, după ce aceasta a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru nerespectarea normelor de transparență.

Comisia a declarat vineri că X a încălcat obligațiile de transparență și de design înșelător prevăzute în regulamentul UE privind platformele, Digital Services Act, și a emis o amendă de 120 de milioane de euro, scrie Politico.

Decizia a declanșat o serie de acuzații de cenzură din partea oficialilor americani, a lui Musk și a susținătorilor săi, unii sugerând că compania ar trebui să refuze să plătească amenda.

„X va trebui să plătească amenda. Cei 120 de milioane de euro vor trebui plătiți. Ne vom asigura că vom primi acești bani”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, reporterilor în cadrul unei conferințe de presă zilnice, când a fost întrebat cum poate UE să se asigure că X va plăti amenda.

El a menționat că X are încă posibilitatea de a contesta decizia în instanță. „Există pași procedurali care trebuie luați în considerare, iar orice decizie luată de Comisie poate fi contestată în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a spus el.

În declarația dată pentru Politico după briefing, Regnier a cerut răbdare: „Să nu ne grăbim. Tocmai am luat o decizie și am aplicat o amendă companiei X. Compania trebuie acum să plătească amenda și [are] 90 de zile la dispoziție să ne răspundă”.

Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce aceasta a fost amendată de CE

Contestații

X a acționat în instanță în repetate rânduri pentru a contesta deciziile de reglementare cu care nu este de acord. Compania nu a declarat încă dacă va contesta decizia de vineri.

X nu a emis încă un răspuns oficial al companiei, contul său Global Government Affairs, care exprimă opiniile companiei cu privire la chestiuni de reglementare, republicând opiniile oficialilor americani.

Sâmbătă, Musk a amenințat cu acțiuni împotriva UE și a unor persoane anonime. „UE a impus această amendă nebunească nu doar companiei [X], ci și mie personal, ceea ce este și mai nebunesc!”, a scris el pe X. „Prin urmare, ar părea potrivit să aplicăm răspunsul nostru nu doar UE, ci și persoanelor care au întreprins această acțiune împotriva mea.”

Compania nu a răspuns la solicitările repetate de comentarii din partea Politico.

Regnier a justificat, de asemenea, utilizarea în continuare de către Comisie a X ca platformă pentru comunicarea corporativă, în ciuda gravității comentariilor anti-UE postate de Musk în weekend și a deciziei platformei de a suspenda contul Comisiei pentru publicitate plătită.

Executivul UE utilizează 15 platforme de socializare și nu a luat decizia de a suspenda utilizarea X, a spus Regnier.

Editor : Sebastian Eduard

