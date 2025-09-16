Live TV

Uniunea Europeană amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Donald Trump nu le găsește suficient de dure (Bloomberg)

Data actualizării: Data publicării:
donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană a amânat prezentarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în urma cererilor președintelui american Donald Trump de a impune restricții mai stricte.

Potrivit Bloomberg, Comisia Europeană urma să prezinte noul pachet de sancțiuni în cadrul unei reuniuni a diplomaților UE miercuri, 17 septembrie.

Cu toate acestea, vineri, Statele Unite au început să exercite presiuni asupra aliaților săi din G7 pentru a introduce tarife de 100% asupra petrolului rusesc achiziționat de China și India, precum și pentru a lua măsuri suplimentare pentru a-l forța pe liderul Kremlinului, Vladimir Putin, să negocieze cu Ucraina.

Potrivit sursei, G7 lucrează în prezent la un nou pachet de sancțiuni și își propune să finalizeze textul în următoarele două săptămâni.

Până în prezent, Trump s-a abținut să impună sancțiuni directe împotriva Rusiei, în ciuda faptului că a ratat în repetate rânduri termenele pe care și le-a stabilit și în ciuda refuzului continuu al lui Putin de a negocia încetarea războiului.

Anterior, surse au declarat pentru European Pravda că prezentarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei a fost amânată. Potrivit surselor, lucrările ar putea fi finalizate până la sfârșitul săptămânii.

Trump a declarat că este gata să impună sancțiuni severe Rusiei, dar numai dacă toate țările NATO vor face același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.

Propunerea SUA transferă responsabilitatea asupra Europei. Tarifele aplicate Indiei și Chinei ar fi dificile pentru UE, deoarece multe țări, inclusiv Germania, depind de aceste piețe de export.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
2
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
3
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
Atac rafinarie
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe...
nastase china
Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de...
Ultimele știri
Exerciții periculoase: Rusia și Belarus au exersat lansarea de arme nucleare tactice
Donald Trump se îndreaptă spre Marea Britanie, într-o vizită de stat atent coregrafiată: „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi”
Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
explozie
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 marină a Rusiei în Extremul Orient, 8.000 km de Kiev. „Ne așteptăm la necrologuri”
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Un șablon care nu se potrivește doar Varșoviei: Înainte de atacul dronelor, Polonia a fost saturată de campanii de dezinformare
zaporojie
Armata lui Putin a bombardat mai multe case în sudul Ucrainei. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 18 rănite
vlah putin
Cum încearcă Putin să pună mâna pe guvernul de la Chișinău. Schema devoalată de autoritățile de la Vilnius
Horațiu Potra
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”