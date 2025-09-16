Uniunea Europeană amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Donald Trump nu le găsește suficient de dure (Bloomberg)

Uniunea Europeană a amânat prezentarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în urma cererilor președintelui american Donald Trump de a impune restricții mai stricte.

Potrivit Bloomberg, Comisia Europeană urma să prezinte noul pachet de sancțiuni în cadrul unei reuniuni a diplomaților UE miercuri, 17 septembrie.

Cu toate acestea, vineri, Statele Unite au început să exercite presiuni asupra aliaților săi din G7 pentru a introduce tarife de 100% asupra petrolului rusesc achiziționat de China și India, precum și pentru a lua măsuri suplimentare pentru a-l forța pe liderul Kremlinului, Vladimir Putin, să negocieze cu Ucraina.

Potrivit sursei, G7 lucrează în prezent la un nou pachet de sancțiuni și își propune să finalizeze textul în următoarele două săptămâni.

Până în prezent, Trump s-a abținut să impună sancțiuni directe împotriva Rusiei, în ciuda faptului că a ratat în repetate rânduri termenele pe care și le-a stabilit și în ciuda refuzului continuu al lui Putin de a negocia încetarea războiului.

Anterior, surse au declarat pentru European Pravda că prezentarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei a fost amânată. Potrivit surselor, lucrările ar putea fi finalizate până la sfârșitul săptămânii.

Trump a declarat că este gata să impună sancțiuni severe Rusiei, dar numai dacă toate țările NATO vor face același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.

Propunerea SUA transferă responsabilitatea asupra Europei. Tarifele aplicate Indiei și Chinei ar fi dificile pentru UE, deoarece multe țări, inclusiv Germania, depind de aceste piețe de export.

Editor : Sebastian Eduard