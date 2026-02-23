Live TV

Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august

uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Foto. Reuters

Islanda ar putea organiza un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană încă din luna august, relatează Politico, citând doi interlocutori bine informați. Parlamentul țării va anunța data votului în următoarele săptămâni.

Coaliția de guvernare a promis să organizeze un referendum până în 2027, dar a accelerat termenele din cauza tulburărilor geopolitice: introducerea taxelor americane și amenințările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Candidatul la funcția de ambasador al SUA în Islanda, Billy Long, a glumit că țara va deveni „al 52-lea stat”, iar Trump a menționat de patru ori Islanda în discursul său la forumul de la Davos, discutând despre Groenlanda.

Comisarul pentru extindere, Marta Kos, a declarat că discuția despre extinderea UE „este din ce în ce mai legată de securitate și de capacitatea de a acționa într-o lume a sferelor de influență concurente”. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat în cadrul întâlnirii cu prim-ministrul Islandei, Kristrún Frostadóttir, la Bruxelles, că parteneriatul „asigură stabilitate într-o lume instabilă”.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în plină criză financiară, când cele trei mari bănci ale țării au intrat în faliment. Însă, în 2013, guvernul a înghețat negocierile, iar în 2015 a solicitat retragerea statutului de candidat.

Sondajele sociologice arată o creștere a sprijinului pentru aderarea Islandei la UE. Negocierile ar putea avea loc rapid — Islanda face parte din Spațiul Economic European și din spațiul Schengen, iar înainte de înghețarea negocierilor a reușit să închidă 11 din 33 de puncte de negociere.

